Есть рекорд: на Жигулевской ГЭС подвели итоги года

22 декабря отмечается День энергетика. В преддверии профессионального праздника и Нового года руководство филиала ПАО «РусГидро» — «Жигулевская ГЭС» по традиции подводит итоги.

ГЭС – предприятие с почти 65-летней историей. Это панно – наследие СССР. Оно выполнено из природного гранита 88 оттенков.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самое главное событие уходящего года – продолжение масштабной реконструкции энергетического объекта. Завершился проект по замене маслонаполненных кабелей высокого напряжения 220 киловольт на кабели из сшитого полиэтилена.

- Реализовав этот проект, мы ушли от потенциально опасного в случае аварийной ситуации оборудования, при эксплуатации которого возможен выброс масла, возгорание и так далее. Это оборудование проработало без малого 65 лет. Модернизация направлена на повышение безопасности производства, в том числе и экологической. Объем маслонаполненного оборудования нам удалось свести к минимуму. Это одно из главных достижений этого года, - считает директор филиала ПАО «РусГидро» — «ЖигулевскаЭС» Олег Леонов. И добавляет: все основное оборудование уже соответствует современным требованиям. Поэтому в планах – реконструкция вспомогательных систем.

Олег Леонов: «Поставленные задачи мы выполнили с честью»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уходящий год для Жигулевской ГЭС был непростым в плане эксплуатации. Весной, из-за маловодного половодья, были сложности с заполнением водохранилища.

- Эти сложности природа нам компенсировала с лихвой. Большая водность – в два с лишним раза превышающая многолетние параметры – наблюдалась осенью. Мы были вынуждены работать с холостыми сбросами в ноябре. Это бывает очень редко. Но даже в таких непростых условиях мы все стоящие перед нами задачи решили с честью.

Работа энергетиков строго регламентирована.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«В весеннем маловодье виновата ГЭС» - это обвинение нередко можно было услышать в этом году. Мол, такая ситуация сложилась из-за нарушения сотрудниками ГЭС правил эксплуатации водохранилищ.

- Энергетика, прежде всего, технологическая дисциплина, - объясняет Олег Леонов. Специфика энергетического производства в том, что у нас неразрывный цикл производства и потребления. Нельзя электроэнергию произвести сейчас, а употребить потом, спустя год или даже минуту. Это физика, а с законами физики не поспоришь. Поэтому мы не можем сегодня сделать так, а завтра иначе. Работа энергетиков строго регламентирована. Кроме того, Жигулевская ГЭС – только одна из станций Волжского каскада. Работа всех станций связана в единую технологическую и гидрологическую цепочку. Поэтому изменение режима одной станции приводит к изменению режима работы практически всего Волжского каскада. Это значит, на принятии управленческих решений сказывается целый ряд факторов. Не случайно порядок функционирования энергетических систем, режима водопользования устанавливается на государственном уровне и регламентируется федеральными законами. И возлагать на ГЭС ответственность за то, что тут воды много, а тут мало – нельзя. Наша задача – обеспечить четкое исполнение решений Федерального агентства водных ресурсов.

Самое главное на производстве – соблюдение правил и норм техники безопасности.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Производство на ГЭС сложное, а при несоблюдении правил и норм – даже опасное. Поэтому на каждом этапе производства нужно четко следовать указаниям диспетчеров,

соблюдать инструкции по эксплуатации оборудования и охране труда. Во главе угла - правила и нормы техники безопасности. Ошибки недопустимы, ведь Жигулевская ГЭС – регулирующая станция, вторая по мощности в европейской части России. А это значит, что она во многом определяет функционирование всей энергетической системы самой населенной части страны.

В результате реконструкции общая мощность станции возросла на 188 мегаватт.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный итог реконструкции - увеличение установленной мощности станции. Она выросла на 188 мегаватт.

- Достаточно долго мы работали не в полную нагрузку. Часть оборудования находилась в состоянии ремонта или замены, - рассказывает Олег Леонов. – А тут все совпало: осеннее многоводье, полный строй оборудования. Мы решили проверить технические возможности ГЭС и отработали сутки с максимально возможными системными нагрузками.

Результат впечатляет. 30 ноября 2019 года Жигулевская ГЭС выработала 57,35 млн кВт.ч электроэнергии. Это суточный рекорд за весь 64-летний период эксплуатации станции. Ранее максимальная выработка электростанции за сутки была зафиксирована 6 июня 1970 года. Она составила 56,7 млн кВт.ч.

- Мы проверили все оборудование, ключевые агрегаты. Все работает надежно, устойчиво, - констатирует руководитель предприятия.

По доброй традиции, фотографии лучших сотрудников предприятия по итогам года, украшают Доску почета.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рекордсменов и ударников принято поощрять. На Жигулевской ГЭС работает 250 сотрудников. И только 12 лучших по итогам года попадут на доску почета.

Среди лучших люди самых разных профессий – оперативники, бухгалтеры, инженеры.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Попасть на Доску почета – престижно. Это высшая награда станционного уровня.

- Выбор сделать всегда сложно. 99% наших сотрудников четко выполняют свои производственные функции. Каждый из них достоин поощрения. Ориентируемся в первую очередь на производственные показателями в течение года, мнение непосредственных руководителей, - говорит Олег Леонов.

Обновление производства продолжится.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Реконструкция продолжится и в будущем году, и в 2021 – это процесс постоянный. На перспективу запланированы работы по реконструкции гидрогенераторов. К тому же, для поддержания должного общетехнического уровня, на Жигулевской ГЭС ежегодно проводится плановый ремонт оборудования. Ежегодного ремонта и обслуживания требуют 20 гидроагрегатов и три высоковольтных подстанции – работы хватит на всех.

ПОЗДРАВЛЯЮ!

Олег ЛЕОНОВ, директор филиала ПАО «РусГидро» — «Жигулевская ГЭС»:

- Впереди у нас два больших праздника: корпоративный юбилей – 15 лет компании Русгидро и День энергетика. Хочется пожелать нашим сотрудникам и всем причастным к энергетической отрасли самых простых человеческих радостей, здоровья, счастья и, по традиции, безаварийной работы. И пусть у вас всегда остается время для полноценного досуга и отдыха, семьи и увлечений.