Технологии и забота

СПХ «Экопродукт» - яркий пример внедрения высоких технологий в сельское хозяйство. Ферма в селе Богдановка Кинельского района практически с первых дней создания стабильно держит планку одних из самых высоких в регионе надоев. Сегодня на ферме имеются два коровника, три телятника, родильное отделение, доильно-молочный блок и сенохранилище.

- 2019 год сложился достаточно удачно. Конечно, были взлеты и падения, но в среднем надои на одну корову по итогам года составили более 12 тысяч литров, - рассказывает генеральный директор СПХ «Экопродукт» Михаил Фаерман.

Все дело в том, что здесь знают самый большой молочный секрет. Главное - чтобы корова была здорова и чувствовала себя максимально комфортно. Поэтому условия на ферме больше напоминают высокотехнологичный санаторий - летнюю жару в коровниках облегчают вентиляторы, при желании корова может почесаться о специальные автоматические чесалки или утолить жажду в автоматических поилках. В доильном отделении, оснащенном современными доильными аппаратами, постоянно идет аудит чистоты.

Еще один залог успеха - постоянная работа генетиков над улучшением качества поголовья. Уже к 2020 - 2021 гг. здесь планируют полностью перейти к собственному производству нетелей и коров и получить статус племенного хозяйства. Важнейшее место в уходе за коровами занимает программа кормления. Для того чтобы обеспечить высокие надои и безупречное качество молока, в рацион буренки добавляют не только растительные корма, но и целый комплекс витаминов и минералов. Здесь разработали шесть разных рационов, которые зависят от статуса коровы. Например, во время максимальных надоев корова получает один корм, во время отдыха, подготовки к отелу, после рождения теленка - совсем другие корма. Отдельный рацион разработан и для телят.

- Хорошее здоровье дается корове через сбалансированное питание и режим, потому и коровы у нас доятся круглый год, - делится Михаил Фаерман. - Здоровая корова - это хорошие надои, вот и весь наш секрет! За состоянием здоровья каждой из коров следят с помощью высокотехнологичных онлайн-датчиков, а на каждую корову составляется индивидуальный электронный паспорт, в который занесены все данные о животном. - Нам очень помогают субсидии минсельхоза, - говорит Михаил Фаерман. - Мы получаем средства по Госпрограмме и за надои, и за развитие стада, и за использование качественного биологического материала. Наверное, мы выжили бы и без этих субсидий, но эти средства помогают нам развиваться.

Надежный партнер и лучший поставщик

Интересно, что такой новаторский подход стал делом рук не профессионалов, а скорее, любителей. Создатель СПХ «Экопродукт» - самарский бизнесмен Андрей Половинкин - далек от сельского хозяйства, но прекрасно знает, как эффективно организовать любую работу.

- Мне интересно было создать одну из лучших в стране ферм, и мы это сделали, - улыбается Андрей Половинкин. - Недостаточно было просто взять хороших коров: мы пригласили на работу лучших специалистов и занялись улучшением качества дойного стада. Разработали четкие регламенты по уходу за животными, систему кормления. Наличие качественного поголовья, технологий и оборудования, а также квалифицированный персонал позволяют увеличить ферму за счет собственного воспроизводства животных.

Основной объем молока с фермы отправляется на переработку на самарский завод Danone. Французские партнеры высоко оценивают качество самарского сырья. Одним из главных итогов работы фермы стало успешное прохождение добровольного экологического аудита со стороны Danone. А Михаил Фаерман получил из рук гендиректора АО «Данон Россия» Чарли Капетти диплом в номинации «Надежность. Выгода. Созидание» как один из лучших поставщиков в стране.

-Нам нравится работать с Danone, у них очень высокие требования к качеству молока, и это не дает нам расслабляться и закисать, - улыбается Михаил Фаерман.