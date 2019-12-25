2019-12-25T00:39:12+03:00
Общество

С теплом и любовью

В АО «Тепличный» построили собственную котельную и готовы с новой силой радовать самарцев свежими овощами
Лариса СТЕПАНОВА
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Круглый год хозяйство снабжает самарцев свежими витаминамиКруглый год хозяйство снабжает самарцев свежими витаминами
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Генерируя тепло

Продукцию АО «Тепличный» в Самаре знают и любят. Когда заканчивается сезон дачных томатов и огурцов, хозяйки особенно придирчиво выбирают свежие овощи для домашнего стола. И среди тонн привозных, обработанных пестицидами и натертых воском овощей без вкуса и запаха продукции «Тепличного» действительно трудно найти равных.

Огурцы, помидоры, редис, грибы, салат, базилик - круглый год хозяйство снабжает самарцев свежими витаминами. В 2019 году здесь упорно работали как над получением хорошего урожая, так и над модернизацией производства.

-Несмотря на погоду - а наши овощи хоть и растут в теплицах, но им тоже очень нужно солнышко - нам в 2019 году удалось собрать один из лучших урожаев, и год мы отработали с прибылью, - делится успехами генеральный директор «Тепличного» Михаил Фаерман. - Это позволило нам оформить субсидированный кредит и за год построить собственную котельную мощностью 75 мегаватт. В настоящее время к ней уже подведен газ. Сейчас идет наладка, котельная работает в тестовом режиме, и со следующего года мы планируем запустить ее в полную силу. Это одно из наших главных достижений 2019 года, ведь оно позволит не зависеть от внешних обстоятельств и получать стабильный урожай.

В автоматическом режиме

Выращивание овощей в «Тепличном» имеет мало общего с дачными грядками, поливом из шланга, граблями да мотыгами. Здесь балом правят высокие современные технологии. Автоматизировано, кажется, абсолютно все. На всех грядках установлены высокочувствительные датчики. Они следят и за параметрами окружающей среды, почвы и воздуха, и за состоянием самих растений. Чуть что - сигнал сразу поступает на пульт управления.

Здесь автоматически подогревается точка роста растения, открываются и закрываются форточки, дозируется полив и внесение необходимых растению питательных веществ, контролируется температура и влажность в помещении и многое другое. В результате в теплицах царит вечное лето - вне зависимости от погоды за окном здесь поддерживается комфортная температура в 20 - 22 градуса и создаются оптимальные условия для развития растений. Потому химические ускорители и стимуляторы роста здесь просто не нужны. Срок созревания огурца от семечка до плода составляет около 60 дней, томата - 90 - 100 дней.

- К концу января планируем получить урожай любимого многими хозяйками российского сорта огурца «Атлет», а сейчас снимаем с грядок голландский «Мева». Томаты у нас тоже голландской селекции, - рассказывает Михаил Фаерман.

Главный показатель натуральности - летающие по теплицам пчелы и шмели, которые опыляют цветущие растения.

- Можно сколько угодно говорить о качестве, натуральности, пытаться перехитрить покупателя, но пчелу или шмеля ты не обманешь. На пропитанное химией растение они просто не сядут, - рассказывает Михаил Фаерман.

Шмели и пчелы здесь, кстати, непростые. Шмелей в хозяйство привезли из Бельгии, Израиля и Турции, а пчел - из Узбекистана, они менее агрессивны и пораньше просыпаются. Летом их вывозят «погулять» на поля Кинельского и Богатовского районов, а потом собирают вкуснейший ароматный мед.

Лампы для урожая

В ближайших планах АО «Тепличный» - внедрение новой технологии светокультуры или подсвечивания. Растениям для полноценного роста и созревания плодов нужны не только тепло, вода и питательные вещества в земле, но и свет, много света. А в нашем климате его хватает не всегда. Поэтому в конце осени, зимой и в начале весны урожайность в теплицах традиционно снижается. В 2020 году в «Тепличном» собираются установить три тысячи специальных ламп, которые увеличат световой день и позволят существенно увеличить урожайность. В результате там, где с квадратного метра получали 40 - 42 кг овощей, растение даст все 80!

- Мы думаем над расширением ассортимента, - рассказывает Михаил Фаерман. - Возможно, займемся выращиванием баклажанов. А еще собираемся развивать цветочное направление. В этом году весной вырастили и продали самарцам около 200 тысяч петуний голландской селекции, они пользовались большим спросом. К 8 Марта вырастим тюльпаны, а в перспективе - изучаем возможность построить розарий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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