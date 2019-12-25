2019-12-25T00:45:44+03:00
Общество

Новокуйбышевский НПЗ: в авангарде нефтепереработки

В 2019 году предприятие улучшило показатели по всем направлениям деятельности
Анна ФЕДОРОВА
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Производственные успехи заводчан неразрывны с соблюдением правил промышленной безопасностиПроизводственные успехи заводчан неразрывны с соблюдением правил промышленной безопасности
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Подводя итоги года, работники Новокуйбышевского НПЗ НК «Роснефть» с удовлетворением констатируют продолжение тенденции непрерывного роста производственно-экономических показателей - глубины переработки сырья, отбора светлых нефтепродуктов и снижения производственных потерь. Высокую экономическую эффективность подтверждает призовое место в номинации «Лучшее общество нефтепереработки» по результатам интегрального рейтинга НК «Роснефть». Однако предприятие одерживает победы не только во внутренних конкурсах. Высокую оценку деятельности коллектив получал в этом году от общественности и государства в различных областях, в том числе за качество выпускаемой продукции, охрану окружающей среды, социальную ответственность.

Производит лучшие товары России

Традиция побед в престижном Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» была продолжена и в этом году: продукция Новокуйбышевского НПЗ в шестой раз завоевала звание лауреатов. В третий раз завод получил золотую медаль в Международном конкурсе «Лучшие товары и услуги - ГЕММА» - наивысшую оценку экспертов получили три вида товаров. Залогом этих достижений стало безупречное качество нефтепродуктов, которого коллектив достигает путем жесткого контроля на всех этапах производства - от приемки сырья до отгрузки товаров. На повышение качества «работает» масштабная модернизация предприятия, которая ведется здесь на протяжении ряда лет.

В этом году нефтепереработчики завершили строительство и ввели в опытно-промышленную эксплуатацию один из ключевых объектов - новую установку подготовки керосина производительностью 1 млн тонн в год, которая предназначена для получения товарного топлива высшей категории качества для реактивных двигателей. Еще один завершенный проект - внедрение к началу навигации на волжском терминале АО «НК НПЗ» сверхточной системы измерения нефтепродуктов (СИКНП). Это стало еще одним шагом на пути к цифровизации завода.

С заботой о людях и природе

Обновление мощностей, кроме повышения качества продукции, имеет еще одну немаловажную задачу: снижение воздействия промпредприятия на окружающую среду. Подтверждением достижений НК НПЗ в направлении защиты природы стала победа в XV юбилейном Всероссийском конкурсе «Лидер природоохранной деятельности в России-2019» в номинации «Лучшее экологически ответственное градообразующее предприятие».

Вопросы экологической безопасности коллектив завода решает в тесном сотрудничестве с администрацией Новокуйбышевска. В этом году для усиления контроля за состоянием атмосферного воздуха НК НПЗ реализует проект по установке стационарных экологических постов. За воздушным бассейном на границе санитарно-защитной зоны завода будет круглосуточно вестись автоматизированное наблюдение - это позволит оперативно реагировать на все изменения. Для самих заводчан 2019-й прошел под эгидой Года безопасности, то есть под знаком надежности производства и охраны труда. Мероприятия охватили не только сотрудников, но и их семьи, подрастающее поколение. В учебных заведениях города заводчане запустили спецпроект «Золотые правила безопасности для детей», в рамках которого школьники проанализировали в своих работах актуальные темы безопасности жизнедеятельности молодежи. Яркое завершение Года безопасности на НК НПЗ - подведение итогов конкурса «Мисс Безопасность» среди самых активных работниц, позиционирующих безопасное поведение на производстве.

Как градообразующее предприятие завод оказывает благотворительную поддержку социально значимым городским и областным проектам. В 2019 году финансовую помощь получили Новокуйбышевская центральная городская больница, стадион «Нефтяник», детский сад «Колокольчик» и национальный парк «Самарская Лука».

Результатом «человечной» деятельности предприятия стало признание его заслуг в шести номинациях на региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». А

ИСТОЧНИК KP.RU

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