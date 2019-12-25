Сызранский НПЗ: Социальная ответственность цвета бронзы

Год прошел для сызранских нефтепереработчиков под знаком побед и достижений. А под самый занавес пришло еще одно известие: предприятие заняло III место в двух номинациях престижного конкурса. Номинации «За создание и развитие рабочих мест» и «За формирование здорового образа жизни близки заводчанам. Ведь создание благоприятного социального климата в коллективе также входит в приоритетные направления корпоративной стратегии.

Рабочее место - точка роста

Грамотная кадровая политика - один из основных факторов конкурентоспособности и успешного экономического роста предприятия, уверены в компании «Роснефть» и, в частности, на Сызранском НПЗ. Здесь созданы максимально благоприятные условия для развития персонала. Талантливые сотрудники выявляются, их таланты заботливо пестуются, причем в разных сферах - в производстве, науке, творчестве, спорте.

Чтобы жизнь не стояла на месте, Сызранский НПЗ ответственно подходит к вопросам развития своих сотрудников, повышения их квалификации. Главное внимание - молодым специалистам в первые годы работы. Для быстрого погружения в профессию за каждым закрепляется наставник - опытный заводчанин. Молодежь вовлечена в исследовательскую деятельность, участвуя в корпоративных научно-технических конференциях и конкурсах всероссийского масштаба. И побеждают: в этом году лаборант химического анализа Сызранского НПЗ Ажар Максимова на чемпионате НК «Роснефть» по стандартам WorldSkills получила награду Medallion for Excellence. Другой молодой специалист - инженер отдела инвестиционной деятельности Михаил Королев на кустовой научно-технической конференции «Роснефти» занял II место в секции «Технология процессов нефтегазопереработки» за разработку возможности увеличения выпуска дизельных топлив. Это же предложение на днях Михаил уже представил на Всероссийском конкурсе Минтопэнерго «Новая идея».

Социальная защищенность - основа стабильности

Успешный человек высоко продуктивен. На заводе добавляют, что лучше трудятся социально защищенные люди. На предприятии реализуется целый комплекс социальных программ, в том числе льготное ипотечное кредитование, негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное медицинское страхование. Коллективным договором гарантировано оздоровление сотрудников и членов их семей в лучших российских здравницах. Не хочется ехать далеко? Можно отдохнуть и в черте города: в заводском профилактории «Свежесть» создана уникальная лечебная база. А на комфортабельной турбазе, кажется, жизненные силы восстанавливает один только чистейший сосновый воздух!

По результатам медосмотров персонала формируются программы профилактики по самым распространенным заболеваниям, например сердечнососудистым. А чтобы здоровье не восстанавливать, а поддерживать на должном уровне, в коллективе пропагандируется активный образ жизни. С советских времен сохранилась традиция проведения спартакиады между цехами. Год от года увеличивается список зачетных видов спорта: в 2020 году их количество возрастет до 22. По максимуму используются возможности заводского физкультурно-оздоровительного комплекса «Надежда». Работники бесплатно посещают игровые, тренажерный зал и бассейн, каждый может получить напрокат велосипеды или лыжи. Дети заводчан под руководством мастера спорта по плаванию готовятся покорять спортивные высоты.

На «Роснефть Арене» коллектив охотно катается на коньках - после открытия Ледового дворца зимние виды спорта стали стремительно развиваться. На сегодняшний день на предприятии уже сформированы три хоккейные команды. Когда одни заводчане сражаются с соперником на льду, другие активно «болеют» за коллег на трибунах

- Сызранский НПЗ постоянно совершенствует свои социальные программы - для нас важен каждый заводчанин, каждый ветеран предприятия, - отметила заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам АО «СНПЗ» Наталья Хусенова. - Завод - один из самых надежных, привлекательных и социально ориентированных работодателей в регионе, и мы гордимся, что являемся лидерами престижного Всероссийского конкурса «Организация высокой социальной эффективности. Призовые места в двух номинациях подтверждают правильность нашей корпоративной политики. Мы уверены: не только новые технологии и современное оборудование способствуют развитию любой компании, но и обученные, мотивированные, здоровые кадры.