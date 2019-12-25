Куйбышевский НПЗ: модернизация продолжается

Ежегодно Куйбышевский НПЗ перерабатывает около 7 миллионов тонн нефти, для наглядности - это примерно 1 тысяча тонн переработанного сырья в день. При этом параллельно, без остановки основного производства на заводе ведется строительство новых технологических комплексов и реконструкция действующих. Масштабная модернизация отправляет в утиль исторические производственные объекты. С пуском новых современных установок их предшественники, устаревшие физически и морально, выводятся из эксплуатации и демонтируются. В этом году, например, такая судьба постигла блоки каталитического крекинга, проработавшие более 50 лет. Трем демонтированным гигантам на смену пришел современный комплекс FCC, построенный с учетом актуальных требований к промышленной и экологической безопасности.

В числе пущенных - еще несколько ключевых объектов: установка изомеризации, комплекс каталитического крекинга с секцией ГФУ. Эксплуатация этих объектов позволила КНПЗ увеличить глубину переработки нефти, поднять выработку светлых нефтепродуктов, сократить издержки на производство. А следовательно - обеспечить стабильный выпуск моторного топлива класса Евро-5.

Модернизация позитивно влияет не только на производственную эффективность, но и на экологическую безопасность: с выводом из эксплуатации «мамонтов» нефтепереработки заводские экологи фиксируют существенное снижение воздействия на окружающую среду, главным образом на атмосферу. Только представьте, одна установка, причем современная, отвечающая самым актуальным требованиям промбезопасности и оснащенная по последнему слову техники, способна заменить собой сразу три старых!

Вместе с этим на КНПЗ реализуются и важные экологические проекты. В их числе реконструкция очистных сооружений, благодаря которой сточные воды по качеству не будут уступать воде из природных водоемов.

Сократить потребление воды позволило и строительство новых блоков оборотного водоснабжения.

Но защита атмосферного воздуха на Куйбышевском НПЗ - в зоне особого внимания. На заводе работает обновленный передвижной экологический пост, задача которого - анализировать воздух на территории предприятия и в Куйбышевском районе, включая ЖК «Волгарь». Мобильный экопост работает круглосуточно и не только по графику, но и оперативно реагирует на все обращения жителей города. За сутки лаборатория выполняет более 50 анализов.

В завершающей стадии и экологический проект КНПЗ по установке стационарных постов в Куйбышевском районе. Сейчас специалисты завода тестируют работу оборудования и готовятся ввести их в эксплуатацию. Задача трех стационарных лабораторий - проводить замеры высокой точности и оценивать содержание в воздухе таких веществ как сероводород, фенол, оксид азота, оксид углерода, диоксид серы и диоксид азота. Более того, умная система будет передавать на монитор диспетчера спецсигнал о превышении пороговых значений концентрации этих веществ. На экологических постах предусмотрены и мачтовые устройства с комплексом метеодатчиков, газоанализаторов и других приборов. Оборудование сможет производить измерения в любую погоду и выдавать краткосрочный прогноз о степени чистоты или загрязнения воздуха.

Автоматизированная система наблюдения сделает абсолютно прозрачной информацию по экологической ситуации в зоне деятельности предприятия, позволит проводить внеплановые измерения по просьбам населения и передавать данные в государственные контрольно-надзорные органы.

Ответственность во всем

Около 75 лет назад КНПЗ положил начало Куйбышевскому району Самары. И сегодня предприятие несет социальную ответственность за его жителей, многие из которых - сотрудники предприятия и члены их семей. Из года в год завод оказывает благотворительную помощь десяткам школ и детских садов района, поддерживает ветеранские общественные организации и союзы. 2019 год не стал исключением. На этот раз благотворительные средства будут направлены на ремонт дорог в Куйбышевском районе, ремонты и оснащение общеобразовательных и музыкальных школ, развитие молодежных центров… В канун празднования юбилея Победы получили поддержку общественные организации ветеранов и инвалидов. Кроме корпоративных благотворительных программ, заводчане ведут и собственные волонтерские проекты: организуют мероприятия для ребятишек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказывают помощь подопечным домов престарелых, проводят многочисленные экологические акции. Благодаря активной социальной позиции и неравнодушию самих работников завод не раз побеждал во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности». А в областном конкурсе предприятие было признано Достоянием Самарской губернии в номинации «Промышленность».

В декабре коллектив завода отпраздновал очередную победу во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России». В «золотой фонд» вошел еще один продукт самарских нефтепереработчиков - зимнее дизельное топливо с улучшенными характеристиками. Теперь в сотне лучших - вся основная продукция КНПЗ.