Нефтяники - детям: спорт вместо гаджетов

Главное нефтедобывающее предприятие Самарского региона ежегодно финансирует программу социально-экономического партнерства с муниципалитетами. Причем города и районы сами определяют, в каких точках приложение доброй воли нефтяников важнее для социального развития территории. В этом году на средства АО «Самаранефтегаз» (дочернего предприятия компании «Роснефть») реализуется более 70 проектов в 22 муниципальных районах и четырех городах губернии. Основными направлениями поддержки традиционно стали ремонт и оснащение детских садов и школ, благоустройство территорий, учреждения культуры, а также развитие детского массового спорта.

Безенчуку нефтяники, как и в прошлом году, выделили средства на строительство универсальной спортивной площадки. Прошлогодние средства уже «работают» на развитие спорта, вторая площадка готова на 90%.

- Также при финансовой поддержке нефтяников благоустроен парк в сельском поселении Покровка, - рассказал заместитель главы Безенчукского района Андрей Назаров. - А еще раньше отремонтирован Дом культуры в Осинках. Мы сами выбираем объекты для финансирования - что нужнее району на данный момент. У Самаранефтегаза пожелание одно: выбрать объект для приложения средств так, чтобы они принесли как можно больше пользы.

В поселке Мирный (Красноярский район) Самаранефтегаз профинансировал ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса. Когдато, в 90-х, ФОК построили на средства предприятия, а потом со временем передали муниципальному образованию. Комплекс ветшал, но средства на его ремонт в дотационном бюджете найти трудно.

- Местный ФОК - единственное крупное учреждение, в котором проходят спортивные занятия для детей и взрослых, - говорит заместитель главы Красноярского района по социальным вопросам Светлана Балясова. - Поэтому, когда Самаранефтегаз предложил помощь, мы выбрали именно этот объект. В 2018 году при помощи Компании здесь были утеплены стены, произведен ремонт входной группы. Спортивный комплекс приобрел современный вид, стал комфортнее для посетителей.

Также благодаря нефтяникам в селах Черно-Вершины, Староец Эштебенькино и Большая Черниговка появятся детские спортивно-игровые площадки, а в ДЮСШ села Александровка (Ставропольский район) - новый спортивный инвентарь, оборудование и экипировка.