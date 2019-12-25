Прорывы культурные и на теплотрассах, поющий и пьющий Билан: чему удивлялась Самара в 2019 году

Мы радовались

Парад – каждому ветерану

В этом году в День Победы самарские юнармейцы вместе военными ЦВО решили подарить праздник каждому ветерану. По состоянию здоровья многие из них уже совсем не выходят из дома и не могут прийти на трибуны на площадь Куйбышева. И тогда парад пришел под окна каждого из них. Юнармейцы выстраивались под балконом, кричали поздравление и потом исполняли песню под музыку военного оркестра. Слезы наворачивались на глаза не только самих участников войны, но и всех соседей.

- Участникам Великой Отечественной войны уже под 100 лет, их осталось очень мало, многие из них не смогут прийти на парад по состоянию здоровья. Мы решили исправить эту ситуацию, и хотя бы на нескольких улицах устроить торжественные шествия, своего рода - минипарады, чтобы создать для них праздничную атмосферу, - рассказал командующий 2-й общевойсковой армией ЦВО генерал-майор Андрей Колотовкин.

Юнармейцы тронули ветеранов до слезФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарские мини-парады - для России явление уникальное. Но, возможно, уже в следующем году к ним присоединятся юнармейцы по всей России. И каждый ветеран сможет услышать личное "спасибо".

Премьеру ждали 17 лет

Открытия новой сцены «СамАрта» театралы города ждали несколько лет. Строительство второй очереди началось еще в 2002 году, потом были проблемы с финансированием. Но в сентябре 2018 года новый зал наконец-то был готов. Правда, зрителям предстояло еще подождать: премьерный спектакль здесь продемонстрировали только 10 июля 2019, в год, посвященный театру. Новоселье артисты отметили постановкой «Горе от ума».

А 11 декабря все возможности новой сцены театральная труппа продемонстрировала в «Трехгрошовой опере». Прямо рядом с актерами в течение всего действа находился оркестр из 11 человек. Режиссер же попробовал охватить все пространство новой сцены: актеры играли по залу, поднимались на балкон, спускались по трехуровневым декорациям. Впереди - новые работы. Посмотреть премьерные спектакли еще раз можно будет уже в январе.

«Кругосветку» вплавь

В августе в Самаре прошел уникальный заплыв 10 сольных пловцов и две команды отправились в марафонское плавание. За пять они преодолели "на руках" 181 километр - 100 миль. При этом плыть им все время пришлось по течению, а в финале пловцы вернулись туда же, откуда стартовали. Такая дистанция - одна из самых длинных в России, настоящий вызов пловцам-одиночкам.

Пловцы отправились в кругосветкуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Это стало возможно потому, что в районе Самары Волга делает удивительный изгиб, описывает практически полный круг, огибая заповедник "Самарская Лука". Каждый день наши спортсмены преодолевали 40 километров, ночевали в палатках и утром снова двигались в путь, - говорит организатор.

Все участники плыли с сопровождением, "партнерами" на каяках. Те следят за состоянием пловцов, подкармливают их каждые полчаса. Они могут понять, что что-то пошло не так, если изменилось количество махов руками в минуту.

А организатором уникального заплыва стал самарский спортсмен-любитель Николай Картаев. Он в июне спобедил в подобном мероприятии, переплыв Керченский пролив быстрее соперников.

Пил? Теперь пой!

В этом году поклонники поп-музыки из Самары смогли два раза послушать выступление звездного мальчика эстрады Димы Билана. И все потому, что в первый раз артист позволил себе лишнего и перед концертом вместе с директором гостиницы, а затем и с кем-то из местных политиков, употребил немало коньяка.

Дима Билан на первом концерте был не в формеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Меня не остановил никто из моего окружения. Никто не сказал мне «Дима, куда ты в таком виде идешь», - сокрушался потом артист. Конечно, ведь его нетрезвые «па» ужасно возмутили гостей на площади Куйбышева, которые пришли послушать концерт ко Дню города. Зрители стали выкладывать в соцсети видео, на которых видно, как странно двигается певец и слышно, как он забывает слова своих хитов. Это видео, по признанию Димы, он и сам не смог досмотреть до конца – было стыдно.

Но исполнитель нашел в себе силы попросить у города прощения, причем сделать это прилюдно, в своем инстаграме. После этого певец приехал в Самару с подарками: сертификат на миллион рублей на строительство детской площадки он подарил инклюзивному центру, еще миллион достался больнице им. Ивановой, на оборудование. Ну а самарцам Дима Билан подарил еще один, извинительный концерт, на котором много пел и философствовал, объясняя, как случившееся помогло ему измениться и совсем по-другому взглянуть на жизнь. Говорят, что артист сам заплатил и за аренду площадки, и за необходимое оборудование. Извинение обошлось Билану в 7 миллионов рублей.

Достроили! Ура!

О том мгновении, когда по новенькому Фрунзенскому мосту помчатся первые машины, с 2015 года мечтали жители «засамарских» районов. Им пришлось помучиться, когда реконструировали старый мост, да и сейчас его пропускная способность оставляет желать лучшего. Когда строительство нового моста началось, самарцы кричали ура и бросали в воздух чепчики. Но дело двигалось не так быстро, как хотелось бы. Тормозило процесс нерегулярное финансирование. Но в 2019 году все пошло как по маслу и первую очередь моста готовы запустить прямо под Новый год – вот такой волшебный подарочек под елку. В министерстве транспорта объявили, что уже 30-31 декабря по новой шестиполосной дороге поедут первые авто. Правда, сейчас готовы еще не все съезды. Сейчас движение запустят только по улице Шоссейной. А вот на Фрунзе, Комсомольской, Венцека, Чапаевской, Некрасовской и Пионерской стоянку и парковку запретят – чтобы не создавать в центре города пробки. А в 2020 году начнут строить вторую очередь Фрунзенского моста с тремя путепроводами. Дорога будет выходить на обводную трассу.

Фрунзенский мост откроют до конца годаФото: Альберт ДЗЕНЬ

Эксперты считают, что открытие Фрунзенского хорошо не только для автомобилистов. В результате недвижимость на другом берегу подорожает, а новые микрорайоны будут активно застраиваться. Ну а частный сектор может даже превратиться в элитный коттеджный поселок.

Мы грустили

В Новый год с новыми ценами

Первое неприятное известие поджидало горожан уже 1 января. Те, кто решил в этот день ближе к обеду все-таки выбраться из дома (сходить на елку, покататься на коньках, доехать до набережной) был неприятно удивлен. Вместо привычных 25 рублей кондукторы требовали 28 и были неумолимы.

Платить в транспорте придется большеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конечно, о подобном подорожании предупреждали заранее, но горожане не верили в неблагоприятные изменения до последнего. Власти объяснили, что все это нужно, чтобы снизить долговую нагрузку на перевозчиков. И сразу написали в постановлении – мол, честная цена - вообще 29 рублей. Кстати, именно столько и будет стоить проезд с 1 января 2020 года. Но это для тех, кто платит картой. Если вы привыкли доставать из широких штанин горсть налички, крепитесь, выложить придется 32 рубля. В администрации уверяют, что теперь на эти деньги мы заживем: появятся новые трамвайные повороты, будет обновляться транспорт. В этом году, кстати, поставили валидаторы для самостоятельной оплаты в пятом трамвае. А еще сделали поворот на «Самара Арену» с Ташкентской. Прелесть этого новшества до конца горожане не оценили, ведь футбол к тому времени закончился. Ждем весны.

Мусор мой, дорогой

А еще с 1 января в Самаре появился мусорный регоператор. Власти анонсировали масштабную реформу, благодаря которой мы все начнем жить по-новому. Все отходы будут доезжать до полигонов, несанкционированные свалки исчезнут, мир станет чище и веселее. Но началось все не слишком радужно. Весь январь горожане жаловались на расползающиеся свалки, а регоператор спорил с управляющими компаниями о том, кто же должен убирать мусор, выпавший из контейнеров и то, что не донесли до ящика жители. А потом до апреля выверяли платежки: «мусорщикам» никто не дал базу жителей и в итоге «квиточки» приходили и тем, кого нет в живых, и грудным младенцам. В итоге платить никто не хотел.

В сфере обращения с отходами не все гладкоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Потом ситуация немного устаканилась, но споры о правомерности тарифа продолжились. Горожан очень возмущал тот факт, что платить приходится за мусор по квадратным метрам, а не с человека. Многие посчитали, что это странно. К концу года в министерстве приняли решение пересчитать нормативы и выяснить, что сделано правильно, а что нет. А вот суд по тарифам самарские коммунисты в итоге проиграли, регоператор сумел доказать, что все цифры обоснованы.

Кстати, поднять стоимость вывоза мусора собирались еще в июле 2019 года, но в итоге подорожание отложили до 2021 года. Власти посчитали, что сейчас еще невозможно понять, хорошо ли отработал оператор и какие у него были затраты.

Без тепла и без надежды

Два дня без горячей воды, тепла и надежды провели в январе жители Кировского района. В конце месяца на Ташкентской прорвало теплотрассу. Фонтан горячей воды было видно издалека, кипяток лился рекой по проезжей части. Около десятка самарцев попали в больницу с ожогами, а тепловики начали раскопки. Как выяснили прибывшие на место ремонтные бригады ПТС, на пересечении Ташкентской и Стара-Загора оказалась повреждена тепломагистраль диаметром 1000 мм на глубине 1,5 метра. В итоге двое суток больше 400 домов сидели без отопления и горячей воды в мороз больше -20 градусов.

Из-за рванувшей трубы часть Самары два дня сидела без тепла и горячей водыФото: СОЦСЕТИ

На объекте работали 15 специалистов и 7 единиц техники. Через сутки объявили о ликвидации аварии, но оказалось, что радоваться рано. Буквально через несколько часов снова рвануло – уже рядом. Оказалось, что труба 1985 года уже не выдерживает нагрузки. Люди остались без комфортных условий еще на день и ночь. Сотрудники тепловой организации раздавали им обогреватели. А уже летом здесь начались маcштабные работы по перекладке. Теперь в «ПТС» уверяют, что об этой трубе можно надолго забыть.

Нет воды и рыбы нет

В мае тревогу начали бить рыбаки. После того, как начались ежегодные сбросы на Жигулевской ГЭС и других электростанциях каскада, Волга начала мелеть. Где-то в расчетах специалистов была допущена ошибка, не рассчитали уровень пополнении реки. В итоге уровень воды в Куйбышевском водохранилище у Тольятти упал до слишком низких отметок. Если в прошлом году в это время высота воды была на уровне 52 метров, то сейчас она снижается с каждым днем и на 15 мая составила всего-то 49-50 метров. Такая же ситуация наблюдается у берегов Ульяновска, Казани. Волжские берега обнажились на сотни метров. В Казани перенесли открытие речного сообщения, около Тольятти из-под воды чуть уже не показался затопленный Ставрополь-на-Волге.

Волга отступила и обнажила кости и сокровищаФото: Яков КНЯЗЕВ

- Сегодня Волга представляет собой каскад водохранилищ, ее гидрорежим полностью зависит от человека. И те специалисты, которые в этом году принимали решение о попусках воды на ГЭС, сделали ошибку. Они, задавая параметры, исходили из того, что практически во все прошлые годы морозный период наступал до того, как выпал снег. Почва промерзала, весной талые воды скатывались по еще замерзшему грунту в реки. Эксперты посчитали, что также будет и в этом году и предусмотрели дополнительные сбросы, чтобы не было слишком высокого паводка. Но в этом году все получилось по-другому. Снег лег на непромерзшую почву, весной быстро впитался в грунт, в Волгу поступило значительно меньше воды, чем рассчитывали, - говорит эколог Сергей Симак.

А Росрыболовство в итоге подало в суд на Жигулевскую ГЭС и даже выиграли дело. Но организация продолжает оспаривать решение, так как утверждает, что работает исключительно по указанию верховного руководства, Федерального агентства водных ресурсов.

Остапы Бендеры из Тольятти

На всю страну Самарскую область прославили честные мошенники, знающие сразу несколько способов законного отъема денег. Тысячи человек в этом году пострадали от рук владельцев и организаторов кооперативов. Первыми под суд пошли учредители пирамиды «Вкусно и сытно» из Тольятти. Сейчас уже раскололи такие организации, как Строительно-сберегательная касса и «Гарант». На очереди – «Доходный дом». Все организаторы – из Тольятти, так что автоград стал столицей мира финансовых афер.

Кооперативщики остались недовольны, потеряв свои деньги

Интересно, что во все эти компании, которые обещали огромные проценты и доходы, люди сами несли немалые деньги. Видимо история, в том числе и с печально известным МММ, ничему не учит.

Кстати, историю самарских вкладчиков показали даже по первому каналу в программе «Время покажет». А за всей историей продолжает следить и лично участвовать в ней корреспондент КП-Самара Евгения Васина.

А чем вас удивил прошедший год? Делитесь своими впечатлениями в комментариях!