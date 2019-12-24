В Самарской области будут активно развивать медицинский туризм и приглашать иностранных пациентов

Выставка инновационных медицинских разработок, эксперты со всего мира, обмен опытом и планы о дальнейшем сотрудничестве - так в Самаре прошла первая международная конференция, посвященная развитию медицинского туризма в Самарской области Volga Medical Tourism-2019. Узнать, насколько медицинские учреждения Самарской области готовы принимать иностранцев и какие услуги наших врачей могут быть наиболее востребованными, прибыли представители агентств медицинского туризма из США, Швейцарии, Испании, Сербии, Иордании, Казахстана и других стран.

- Самарская область может гордиться хорошо сформированным медицинским кластером. Прекрасные возможности для развития высокотехнологичной медицинской помощи, которая может быть интересна жителям других регионов России и гостям из других стран, - заявил журналистам министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов. - Сейчас нашим зарубежным партнерам мы можем предложить медицинские услуги по профилям: травматология, ортопедия, офтальмология, онкология, есть программы, связанные с ЭКО. Это наиболее востребованные для иностранных медицинских туристов направления, которые мы и продолжим развивать.

Тренажер для хирургов. Разработка СамГМУ.

Первый шаг - медицинский туризм из СНГ

Как отметил ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов, Самарская область усиливает свои позиции в области медицинского туризма.

- Потенциал лечебных учреждений Самарской области высокий. Мы на хорошем счету, но надо еще поработать. Идти нужно пошагово. Первый шаг - это, конечно, страны СНГ, а далее двигаться в сторону Восточной Европы, Индии, Юго-Восточной Азии, - отметил Александр Колсанов. - Самарская область сильна профессиональными кадрами и технологиями. Клиники СамГМУ уже сотрудничают со странами СНГ, результаты такого сотрудничества есть, приезжают пациенты и из дальнего зарубежья. У Самарской области очень большой потенциал по развитию экспорта услуг и в соседние регионы. У нас есть специальные учреждения, проводятся уникальные операции, применяются самые инновационные технологии, в частности разработанные СамГМУ. Мы можем создать серьезную конкуренцию в сфере медицинского туризма.

К приему пациентов готовы

Президент Национального совета медицинского туризма Евгений Чернышев уверил, что Самарская область наряду с 71 регионом России вошла в глобальный федеральный проект развития экспорта медицинских услуг.

- Совместно с Высшей школой экономики мы провели оценку перспектив различных регионов страны в реализации этого проекта, и Самарская область попала в топ-10 регионов, перспективных в плане развития медицинского туризма, экспорта медицинских услуг и привлечения иностранных пациентов, - сообщил Евгений Чернышев. - Во время аудита мы увидели огромный потенциал, который скрыт в Самаре. Ощущалась нехватка шага в сторону международного сообщества. Уровень готовности высокий.

Таким шагом и стала прошедшая конференция Volga Medical Tourism-2019, среди участников - 10 зарубежных агентств медицинского туризма, которые приехали в Самару, чтобы познакомиться с медицинскими организациями области. За время конференции было подписано 106 соглашений о сотрудничестве между владельцами и представителями агентств медицинского туризма и руководителями лучших медицинских учреждений региона. Среди них - трехстороннее соглашение между правительством Самарской области, Самарским медицинским университетом и Национальным советом медицинского туризма. Все это поможет развитию медицинского туризма в нашем регионе.

От идеи до готового продукта

Значительное внимание на конференции уделили инновационным разработкам Самарского государственного медицинского университета. Некоторые из них представили гостям перед началом деловой программы.

Самарский государственный медицинский университет впервые в России совместно с IT-компаниями при поддержке правительства Самарской области инициировали создание новой отрасли экономики - «информационные технологии в медицине». Эту инициативу поддержал губернатор Самарской области. Благодаря этому созданы десятки научных разработок, которые уже применяются в лечебных учреждениях по всей стране.

Активно вуз сотрудничает и с иностранными партнерами. Так СамГМУ создал несколько международных лабораторий. Например, с коллегами из Дюссельдорфского университета открыли совместную биотехнологическую лабораторию по выращиванию клапанов сердца. С французскими коллегами создали лабораторию по сетям искусственного интеллекта.

Огромную роль в развитии инновационных технологий сыграло создание кластера медицинских и фармацевтических технологий Самарской области. Сейчас он объединил более 70 организаций: это вузы, IT-компании и лечебные учреждения. Благодаря такой тесной работе удается выстроить полную технологическую цепочку от идеи до серийного производства нового продукта и использования его в лечебных учреждениях. Сейчас решают вопрос о создании регуляторной песочницы, которая поможет еще оперативнее внедрять инновационные разработки в сфере создания систем поддержки принятия решения с использованием технологии искусственного интеллекта.

На базе университета создан центр прорывных исследований. Там реализуют проекты с виртуальной и дополненной реальностью, нейротехнологии, технологии на основе искусственного интеллекта. Создан единственный в стране среди медицинских вузов научно-производственный технопарк, на базе которого располагается научно-образовательный центр.

Сейчас на базе университета реализуют семь проектов в области виртуальной реальности, шесть проектов в области дополненной реальности, проекты в сфере нейротехнологий, симуляционных технологии и другие.

Три научные разработки СамГМУ, представленные на конференции Volga Medical Tourism-2019

Интерактивный анатомический стол «Пирогов» создан для обучения. Более 4000 элементов собрали в один интерактивный 3d-атлас тела человека. Благодаря этой разработке студенты или школьники могут посмотреть все внутренние органы и системы человека, их взаимодействие между собой. К каждому элементу есть описание, название на русском и латинском языках. Режимов работы несколько: «просмотр», «сравнение», «диагностика», «проверка знаний».

Стол "Пирогов"

Такой стол уже используют в медицинских вузах и колледжах, школах. Более 140 поставок было по всей стране и за пределы России.

Тренажер для реабилитации после инсульта ReviVR. Это аппаратно-программный комплекс для восстановления двигательной активности. Специалисты СамГМУ используют технологию виртуальной реальности для комплексного воздействия на визуальное, слуховое и тактильное восприятие человека. Пациента погружают в виртуальную среду, а на стопы надевают пневмосандалии, которые имитируют ходьбу от первого лица. Мозг пациента воспринимает движение в пространстве, благодаря этому активируется нейропластичность, восстанавливаются нервные связи, утерянные, например, во время инсульта.

Хирургическая навигационная система AUTOPLAN. Это многофункциональный комплекс, позволяющий на основе предоперационных исследований МРТ и КТ строить 3d-модели и сегментирование области интереса хирурга, для планирования проведения хирургических операций, в том числе для детального планирования траектории доступа. Система позволяет осуществлять интраоперационный контроль. В совокупности ее применение повышает точность операции, сокращает время ее проведения, позволяет уменьшить объем кровопотери и повреждения тканей пациента, снизить вероятные риски и постоперационные осложнения.