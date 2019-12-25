Страшный "дождик" и стресс от салютов: как поздравить питомца с Новым годом и не провести праздники у ветеринара

Маме – мультиварку, брату – наушники... А Барсику? Во многих семьях коты, собаки и другие питомцы – полноправные члены семьи. И разве можно оставить их в Новый год без подарков и чего-нибудь вкусненького? Вместе с экспертами «КП» разбиралась, как не испортить себе и своему питомцу новогодние каникулы походами к ветеринарам.

ВНИМАНИЕ, ЯЩИК!

В магазинах для животных сейчас чего только нет: кошачьи массажеры, убегающая мышь с когтеточкой, беговые дорожки для собак, разнообразные домики, игрушки, туалеты, ошейники…

- На мой взгляд, для многих животных, особенно для кошек, Новый год скорее неприятен, - говорит ветеринарный врач-терапевт Ирина Юшина. - На самом деле им не нужны шумные праздники, пиршества или подарки. Если же вы все равно хотите что-то купить своей кошке, пусть это будет пачка любимого корма или паштета, меховая мышка, лазерная указка для игры или новый домик, где она смогла бы укрыться от ваших гостей.

Для других питомцев – рекомендации те же. Хомякам, крысам и хорькам – гамаки, колеса, лесенки да туннели для развлечения, кроликам – лакомства-точилки для зубов, черепахе – свежие овощи, попугайчикам – музыкальные игрушки, игровые кормушки да точилки для клювов.

Кота могут напугать громкие звуки, например, салютФото: Алексей ФОКИН

А вот вариантов презентов для собак гораздо больше. Декоративным песикам можно приобрести новые ботиночки, так вы спасете их лапы от реагентов, которыми посыпают дороги, или курточку, чтобы в непогоду зверь не замерз. Большим да серьезным породам – лапомойки, канаты для перетягивания, мячи, игрушки для жевания и так далее.

СЕЛЬДЬ – КОТУ, ШУБА – ХОЗЯИНУ?

– В праздники мы едим много жирной, соленой пищи, блюда с консервами, приправами. Даже люди потом страдают от панкреатита, а животным еще хуже приходится. Да, домашние питомцы будут жалостливо выпрашивать у вас кусочек, но проявите стойкость, - напоминает ветврач Юшина.

Маленький кусочек копченой колбаски, соленая рыбка, кусочек торта – все это может привести к серьезному отравлению, так что новогоднюю ночь вы проведете в ветклинике, а не с гостями.

Если уж вы хотите, чтобы новогоднее застолье принесло радость всем членам семьи, в том числе братьям нашим меньшим, то лучше заранее запастись пачкой их любимого корма, паштета или другим специальным лакомством, которое не нанесет урона организму животного. А если есть свободное время – приготовить лакомство можно своими руками.

НОВОГОДНИЙ РЕЦЕПТ С KP.RU

Один из самых универсальных видов мяса, который в небольших количествах будет полезен собакам, кошкам, хорькам и грызунам – это индейка. Специалисты, правда, советуют брать не филе, а мясо бедра – в нем будет больше полезных микроэлементов. А чтобы в организм питомца не проникли вредители, которые могут обитать в мясе, его все же нужно приготовить. Обратите внимание – в процессе нельзя добавлять к мясу ни соль, ни специи.

«Хрустики из индейки»

Что: мясо индейки, бумага для запекания, противень

Как: индейку режем соломкой (чем крупнее питомец, тем больше кусочки), на противень стелим бумагу для запекания, на нее выкладываем «соломку», отправляем ее в холодную духовку, выставляем температуру 120-150 градусов и высушиваем на протяжении часа. Потом убавляем жар до 100 градусов и оставляем мясо еще на полтора часа. Потом остужаем при комнатной температуре, после чего «хрустики» можно давать своему питомцу.

МИССИЯ ПО СПАСЕНИЮ ЕЛКИ

По словам специалистов, каждый год ветклиники в новогодние праздники начинают поступать животные с расстройством пищеварения. И не всегда причиной является неподходящая еда. Самые тяжкие случаи, которые требуют операций, обычно связаны с тем, что питомец пытался «поправить» новогоднее убранство дома.

Сезон таких травм начинается в декабре и заканчивается в феврале – ведь некоторые елки не убирают до самого китайского нового года. А для животного это великая радость – погонять елочные шарики, поохотиться на блестящий «дождик», а в завершении со смаком слопать свою добычу.

Самое опасное из того, что животное может найти в квартире, заботливо украшенной к новому году – это электрическая гирлянда. Что кошки-собаки, что хорьки, что грызуны, скорее всего, сочтут своим долгом попробовать провод на зуб. И получит удар током. Чаще всего такие происшествия заканчиваются трагически.

Следите, чтобы маленькие разбойники не лезли на столФото: Роман ИГНАТЬЕВ

На второе место по опасности ветеринары ставят серпантин и дождик.

- Когда «дождик» попадает в рот, он может зацепиться за сосочки языка, выплюнуть его животное не сможет, поэтому попытается проглотить, - объясняют ветеринары. – Иногда петля дождика может обмотать язык и повредить его – тогда будет видно обильное слюнотечение, животное будет пытаться залезть в рот лапой.

Если дождик «провалился», есть большая вероятность, что он обмотает кишечник. Тонкая нить может повредить его, и кошка погибнет. Достать ее из организма животного под силу только ветеринару, для этого придется провести операцию.

На третьем месте по опасности - елочные игрушки, особенно стеклянные экземпляры. Если охота пройдет удачно и ваш питомец сможет «сбить» ту игрушку, которая ему пришлась по вкусу, она разобьется, и зверь поранится об осколки.

Меры безопасности: елку нужно ставить в помещении, куда вы никогда и ни под каким видом не пустите вашего питомца. Но всегда нужно учитывать все «если». А вдруг хитрец все же проскользнет? Повесьте «дождик» повыше, чтобы до него нельзя было дотянуться. Стеклянные игрушки замените на пластиковые. Выключайте электрическую гирлянду из розетки, выходя из комнаты.

А если вы не боитесь экспериментов, воспользуйтесь советами дизайнеров и попробуйте прикрепить елку к потолку.

ШУМЯТ, ПОНИМАЕШЬ ЛИ

Новый год – время шумных застолий, танцев до упаду и, конечно, фейерверков и хлопушек, из-за которых коты могут пропасть под диваном на несколько суток. А у особо чувствительных той-терьеров да йорков во время салюта вообще может начаться истерика.

Главное для вашего питомца - чтобы любимый хозяин рядом былФото: Алексей БУЛАТОВ

Беруши для животных еще не придумали, но есть способ защиты попроще. К примеру, ошейники с феромонами (в магазинах продаются по цене от 400 рублей). Или диффузоры (от 150 рублей) – выглядят они, как фумигатор от комаров, но испаряют чудо-жидкость, которая дарит питомцам счастье и спокойствие. Обычно их используют для коррекции поведения кошек и собак. Производитель сообщает, что в основе используется вещество, которое мама любого животного вырабатывает для успокоения своих детенышей.

- Для того чтобы подобрать средство для конкретного животного, лучше проконсультироваться со своим ветеринаром. Однако по опыту я могу сказать, что максимально эффективны и безопасны для животных ошейники Sentry и диффузоры Feliway, - говорит ветеринарный врач-терапевт Ирина Юшина. - Данными средствами стоит начать пользоваться за несколько дней до начало празднества. Также существуют капли на растительной основе «Стоп-стресс», но они имеют меньшую эффективность.

Если не доверяете «химии», то можно воспользоваться «дедовскими» способами: выделите в доме «укрытие» для своего питомца – пусть это будет комната с закрытыми и зашторенными окнами, темная и тихая, куда животное сможет уйти, чтобы побыть в одиночестве. Переставьте туда его домик, положите подстилку со знакомым запахом и любимые игрушки. Ваш пушистый друг будет вам очень благодарен.