Наконец-то все увидят серп и молот! Около Фабрики-кухни в Самаре хотят построить стеклянный подъемник

Покажут здание во всей красе

Около самарской Фабрики-кухни, которую собираются переделать под филиал Третьяковской галереи, могут построить 20-метровый стеклянный подъемник. Это позволит всем горожанам с высоты полюбоваться на здание и увидеть его уникальную форму в виде серпа и молота. О таком предложении рассказали на совещании 25 декабря.

Реставрировать Фабрику-кухню, где потом разместят филиал Третьяковского музея, начнут уже в январе. Из федерального бюджета на работы выделят 1,4 млрд рублей. Выполнит их московская ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», подведомственная минкульту РФ.

- Госконтракт уже заключен, в январе выходим на площадку, начнем с работ по укреплению фундамента. До конца января будут установлены строительные леса, в феврале – повесим баннеры на фасад, - рассказал директор ФГКУ «ДСР и Р»Артем Новиков. – Одновременно обустроим строительный городок, установим веб-камеры для круглосуточного наблюдения. И с 1 апреля будем готовы работать в круглосуточном режиме семь дней в неделю.

Газораспределительная станция не вписывается в концепцию околомузейного пространстваФото: Ольга НОВИКОВА

"А станцию надо убрать"

Все инженерные коммуникации к стройплощадке уже подведены – вода, канализация, тепло и электричество. Однако с сетями возникли непредвиденные трудности. Как рассказал первый замглавы Самары Владимир Василенко, проект реконструкции здания делали в 2017 году, и тогда к нему предъявлялись другие требования. В частности, сейчас воду подвели к подвалу, в котором планируется устроить музейное хранилище, а по правилам Третьяковки такое недопустимо. Поэтому проект придется менять.

Еще один вопрос возник с газораспределительной станцией, которая стоит в непосредственной близости от здания будущего музея – между Фабрикой-кухней и прилегающим сквером. От нее запитаны жилые дома вдоль ул.Ново-Садовой и ул. Лейтенанта Шмидта, и газовики уверяют, что перенести будку никуда нельзя. Но руководству Третьяковки соседство не нравится: по их мнению подстанция выбивается из общей композиции музея и сквера.

- Мы направим собственнику ГРП обращение, чтобы он передислоцировал свой объект. Это федеральная земля, у собственника была возможность выделить этот участок ранее, но он этого не сделал, а сейчас это невозможно технически. Возможно, будем искать какие-то компромиссные варианты, компенсации. Но в любом случае этот объект оставаться здесь не может,- заявил Александр Хинштейн. – Не только здание Фабрики-кухни, но и вся территория вокруг музея должна работать. Сегодня музейный процесс активно развивает интерактивные формы, и важно максимально задействовать пространство вокруг Фабрики-кухни.

Прилегающую территорию тоже облагородят. Сквер и памятник Борцам революции останется в ведении города, но два участка между ним и Фабрикой-кухней также передадут Третьяковки. Один из них находится в областной, второй – в городской собственности, так что сложностей возникнуть не должно. На одном из этих участков устроят парковку для машин и экскурсионных автобусов, второй – просто благоустроят, вырубив заросли кустарника. Здесь хотят проводить уличные выставки. Благоустроить территорию планируют за счет областной казны.

На совещании обсудили, какие участки дополнительно передадут Третьяковской галерееФото: Ольга НОВИКОВА

- Изначально предполагали, что работы по реконструкции Фабрики-кухни будут финансироваться на две трети из федерального бюджета, остальное – из регионального, но мы нашли механизм, когда все средства выделит федеральная казна. Освободившиеся средства из областного бюджета будут направлены на благоустройство прилегающей территории. Мы будем обращаться к губернатору с соответствующей просьбой, и уверены, что он нас поддержит, - объяснил Александр Хинштейн.

Первый заместитель директора Третьяковкой галереи Андрей Крылов остался доволен результатами совещания.

- Общий язык найден, осталось только работать, - заявил он. – Здание очень интересное со строительной точки зрения, здесь уже были проведены противоаварийные работы, поэтому мы начнем не с нулевой отметки. Да, здание будет бросать вызов и строителям, и инженерам, и проектировщикам, но тем более ценен будет результат. Первые внешние изменения горожане заметят уже через год-полтора.

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