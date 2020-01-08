Чапаевский потрошитель, гнилозубый насильник и убийца бизнесмена: кто в 2020 году сядет за свои преступления в 2019

На дворе 2020 год, совсем скоро многим из нас возвращаться на работу, а кто-то уже трудится во всю. Так, вряд ли отдыхают сотрудники силовых структур, ведь не все их прошлогодние дела доведены до конца. Журналисты «Комсомолки» вспомнили тех, кто в ближайшие 12 месяцев должен угодить за решетку за свои ужасные поступки в 2019-м.

Чапаевский потрошитель

Личность чапаевского потрошителя до сих пор не установленаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Здесь нужно не только поймать негодяя, но и выяснить, кто он такой. Личность этого жестокого человека не установлена.

«Чапаевский потрошитель» — так в народе уже прозвали преступника — 4 октября прошлого года зверски разделался с 55-летней Еленой Денисовой. Произошла трагедия в общежитии на улице Менделеева.

— Жертву нашли в ее комнате. Труп укутали простыней как кокон. Женщине отсекли груди, вспороли живот так, что было видно внутренности, — рассказывали «КП-Самара» местные жители.

Картина на месте событий была такая жуткая, что удивила даже тех, кто жути насмотрелся.

— Он ножом все вырезал. Первый раз я такое вижу, — признался работник ритуальной службы, забиравший погибшую.

Потерпевшая вела асоциальный образ жизни, но разве это оправдывает убийцу? По факту преступления возбудили уголовное дело, проверяли всех знакомых Елены и соседей, даже ее сына. Ничего. «Мясник» до сих пор на свободе и его поимка — одна из важнейших задач самарских правоохранителей сегодня.

Азиз Хидиров

Азиз Хидиров застрелил человекаФото: ГУ МВД России по Самарской области

Еще одного жестокое убийство совершено вечером 27 июня 2019 года в Центральном районе Тольятти. У дома № 37 на Калмыцкой застрелен 36-летний Илья Тягун, который принимал участие в открытии в Автомобильной столице бойцовского клуба «Ахмат».

Тягуна лишил жизни его знакомый — 34-летний Азиз Хидиров, владелец ООО «Мираж-Авто». Проблем с тем, чтобы установить личность преступника не возникло — расправа попала на видео камеры. Мужчины сначала мирно разговаривали в беседке, потом пожали друг другу руки, Тягун двинулся к машине, а Хидиров достал пистолет и несколько раз выстрелил ему в спину. Шансов выжить не оставалось, стрелок же после этого убежал.

— Они оба ранее судимы и были давно знакомы между с собой. Предполагаем, что убийство совершено из-за денег. Между ними существовал определенный долг. Подозреваемый в федеральном розыске. Видно, что к преступлению он готовился. Предполагаем, что он на юге, потому что за несколько дней до случившегося его жена и дети отправились туда, — делился мыслями с samara.kp.ru начальник управления уголовного розыска ГУ МВД России по региону Павел Жилюнов.

Сейчас оперативные мероприятия по делу продолжаются. Азиза ищут.

Леха Добро

Алексей Поспелов обманул десятки людейФото: другой источник.

Он же 31-летний Алексей Поспелов. Молодой человек подвел всех своих друзей. Набрал у них денег в займы — как говорят, сумма превышает 100 миллионов рублей — и исчез без следа.

— Он обманул моего мужа на сумму более 3 миллионов рублей. Они дружили 10 лет, муж давал ему денег на покупку б/у авто, — негодовала в разговоре с нашим изданием самарчанка Татьяна (имя изменено).

То, что Алексей исчез с деньгами, стало понятно после 12 июня — он просто перестал выходить на связь. И вскоре выяснилось, что такие займы у Поспелова не только от избранника Татьяны, но и от многих других друзей.

— Он всегда брал на покупку машин, работал в банке, потом уволился. На работе тоже много людей покидал, все ему давали денег без расписок, так как считался надежным, у него была кличка «Леха Добро», — объясняла наша собеседница. — Расписок с него не брали, думали, что друг.

МВД объявило Поспелова в федеральных розыск. Ни жена, ни другие родственники не говорят, где он. На Леху Добро также возбуждено уголовное дело по факту совершения мошеннических действий в отношении 20 человек. Стоимость ущерба в настоящее время оценивается в сумму с выше 40 миллионов рублей. Это с учетом того, что не все еще написали заявление.

Гнилозубый насильник

Этот мужчина домогался до девушки в подъездеФото: ГУ МВД России по Самарской области

Еше один персонаж преступного мира, чья личность пока неизвестна стражам порядка. Вечером 4 ноября мужчине приглянулась 23-летняя девушка. Он прошел за ней в подъезд дома № 19 по улице XXII Партсъезда, а там напал и, под угрозой расправы, заставил себя сексуально удовлетворить.

По имеющимся сведениям, после содеянного насильник поцеловал свою жертву в щеку и скрылся восвояси. Сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшую и составили примерный портрет злодея:

— Мужчина славянской внешности, на вид 25-35 лет, рост 180-185 см, среднего телосложения. лицо плоское, нос сплющенный, глаза расположены далеко друг от друга, зубы редкие, гнилые. Был одет в матерчатую куртку горчичного цвета с капюшоном, серый вязаный свитер с высоким воротом, вязаная шапка и кожаные перчатки черного цвета.

Сейчас поиски злодея продолжаются. Не исключено, что от него могли пострадать и другие люди.

Описанная выше четверка — лишь часть из тех, кто в новом году может оказаться в местах лишения свободы. Нераскрытых преступлений гораздо больше и в нашей редакции уверены, что все те, кто их совершал, будут найдены и наказаны. А журналисты samara.kp.ru вам об этом своевременно расскажут.