2019-12-25T18:05:56+03:00
Происшествия

Главу самарской банды "черных риэлторов", отбиравших квартиры у пенсионеров, отправили в колонию на 17 лет

Ее подельники и соучастники получили сроки от пяти до 16 лет. Всего преступникам удалось за четыре года заполучить в собственность 30 квартир и домов
Ольга АФАНАСЬЕВААлександра БУДАЕВА
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В Самаре вынесли приговор членам банды черных риэлторовВ Самаре вынесли приговор членам банды черных риэлторовФото: Александра БУДАЕВА
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Отдавай квартиру - и в деревню

Руководительница банды черных риэлторов Ирина Тюменцева из Самары на 17 лет отправится в колонию общего режима. Ее подельникам и соучастникам также грозят немалые сроки, от пяти до 16 лет. Их обвиняют в мошенничестве и подделке документов - в зависимости от того, какую роль каждый из 47 человек исполнял в преступном сообществе. В банде были и риэлторы, и сотрудники Росреестра.

История черных риэлторов началась еще в 2009 году. Тогда самарчанка, директор риэлторского агентства "Азбука жилья", решила, что ее не устраивают доходы от честного бизнеса. Она нашла таких же не слишком разборчивых людей и сколотила настоящую банду. Работали на Тюменцеву 48 человек. А их жертвами стали самые незащищенные горожане: пенсионеры, алкоголики, одинокие люди. Действовали преступники просто: сначала они становились друзьями будущих жертв. Покупали им продукты, алкоголь, рассчитывались по коммунальным платежкам. А потом приходил час расплаты.

На сцену выходили другие члены группировки. Они пользовались своими связями и без ведома собственников оформляли их квартиру на других людей. После этого настоящий владелец исчезал и оказывался где-нибудь в глухой деревне. Пожаловаться на несправедливость было просто некому.

Обманывали и убивали

В деле было немало странных эпизодов. Одной из пострадавших была Нина Вознесенская - ей завещала квартиру соседка, ветеран Великой Отечественной войны. Но когда Пелагия Георгиевна умерла, выяснилось: жилье ей давно не принадлежит. Соседи вспомнили: бабушка жаловалась на пропажу паспорта, но она быстро оформила новый и составила новое завещание. Чтобы оспорить решение настоящей наследнице понадобился не один год.

Не брезговали в банде и убийствами, правда, их к делу не приобщили: в полиции посчитали, что все они совершены на бытовой почве. В 2013 году, например, квартиру отобрали у Валентины Ивановны - вдовы ветерана ВОВ. Ее увезли на съемную квартиру в Сызрани, забрали паспорт. А 31 июля пенсионерка погибла - ее задушил Алексей Вичканов. Сам преступник говорил: мол, убил случайно. Но свидетели показали: Алексей был "охранником" пожилой дамы, следил за ней. А "черные риэлторы" получили желанную квартиру: уже после смерти женщины, ее "копия" пришла к нотариусу и оформила сделку по продаже жилья.

Всего за четыре года банда лишила квартир 30 человек и получила доход в 65 миллионов рублей. Разбирательства по делу длились годами: заседания проходили в культурном центре ГУ МВД РФ по Самарской области, потому что всех подсудимых не мог вместить ни один зал.

Во время предварительного следствия жертвам вернули 15 квартир. А четверо обвиняемых во время следствия умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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