Мы живем в одном доме: теплоэнергетики душевно поздравили самарцев с Новым годом
В компании Т Плюс перед праздниками напомнили горожанам, что для их комфорта кто-то трудится круглосуточно, забыв о праздниках
Новый год 2019: Мы живем в одном доме.Мы живем в одном доме
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В Т Плюс поздравили горожан с Новым годом
Теплоэнергетики поздравили горожан с Новым годом оригинальным и очень теплым роликом. В нем они показали, как сотрудникам компании даже в праздники приходится срываться из-за накрытого стола, чтобы вернуть жителям города тепло и горячую воду.
- Мы живем в одном доме, - появляется лозунг на экране. И все встречают Новый год с привычными удобствами. Да и сами теплоэнергетики успевают справиться с проблемой и встретить Новый год под бой курантов.
ИСТОЧНИК KP.RU