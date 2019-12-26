Наличкой не плати, мышей не лови: как сэкономить на новогодних подарках

До Нового года остается совсем немного дней и те, кто не успел заранее закупиться подарками, в спешке бегают по магазинам в надежде раздобыть сюрпризы под елочку родным и близким без сильного вреда для кошелька. Но и маркетологи не дремлют, ведь предпраздничная пора - горячее время, когда можно и от залежалых товаров избавиться, и под видом скидок заманить покупателя на еще большие траты. Как же выиграть в этой борьбе и можно ли сэкономить, покупая новогодние подарки в последние дни? Раздобыли несколько лайфхаков для расчетливых, но не скупых и с удовольствием делимся ими.

Определите бюджет заранее

Самый простой и часто самый невыполнимый совет. И все же: не ходите по магазинам без четкого плана. Продавцы стараются в период новогодних распродаж максимально привлекательно выкладывать товар. И вот вы уже стоите на кассе с набором бесполезных мышат из глины, блестящих звездочек и прочей ерунды. А потом обнаруживаете, что дарить все это просто стыдно.

Возьмите дома ручку и листок бумаги и напишите в столбик всех, кого хотите поздравить. Рядом впишите, что было бы полезно подарить этому человеку. И да, чайный набор или смешная кружка всегда предпочтительнее статуэтки с ушами. Если это, конечно, не фарфор эпохи Минь. К тому же тематические сувениры всегда стоят слишком дорого, в разы больше своей себестоимости. А через пару месяцев - увидите - их будут сбывать с рук за копейки.

Главное, подходить к выбору с душойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Покупайте через интернет-магазины

Отличный способ не только сэкономить, но и поберечь нервы от магазинной суеты. Во-первых, при покупке онлайн можно сравнить цены в разных источниках и выбрать самое выгодное предложение.

Во-вторых, вас не будет сбивать с толку большое количество товаров. Здесь можно подобрать "те самые наушники", опираясь на отзывы, увидеть, на что распространяются скидки и различные акции, а еще - проверить, не стоили ли вещицы со скидкой дороже буквально месяц назад.

Заработайте на кэшбеке

Не вздумайте брать наличку, отправляясь покупать новогодние подарки. Это будет большой ошибкой, ведь если вы расплачиваетесь картой, то можете немного заработать. Это касается банковских продуктов с кэшбеком, такие варианты карт сегодня предлагают многие финансовые учреждения. Например, в Сбербанке можно копить "спасибо" - это валютой можно затем расплатиться в определенных магазинах и точках общепита. В Альфа - банке можно получать возврат рублями или милями - в зависимости от типа вашей карты. В Промсвязьбанке процент от совершенной покупки вернут на карту в виде баллов, которые потом также конвертируются в рубли.

- Карты ПСБ, например, позволяют получить дополнительные привилегии и специальные предложения от партнеров банка. Например, повышенные скидки в любимых магазинах, ресторанах, кинотеатрах, аптеках и во многих других местах, - рассказали в банке.

Так что узнайте, какие возможности дает ваша кредитная или дебетовая карта. А если вдруг выяснится, что вы до сих пор подобными привилегиями не пользуетесь - самое время наведаться в банк, тем более, что перед Новым годом большинство из них предлагает праздничные условия оформления своих продуктов.

А еще можно копить купоны: во многих магазинах перед праздниками дают не скидки, а бонусы. Получите их, покупая подарки, а потом потратьте в январе, на что-то полезное вам.

Кредитка может выручить, если действовать с умомФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кредитки выручат перед концом года

Речь ни в коем случае не идет о покупке подарков в кредит. Но зарплату в большинстве мест выдают в начале месяца (5-10 числа). А праздник - уже сейчас. Обратите внимание на кредитки с беспроцентным периодом. Например, в ПСБ оформить кредитную карту с лимитом до 150 000 рублей можно просто по паспорту. Кроме того, по одной из кредитных карт ПСБ действует возобновляемый льготный период – с помощью кредитки клиент приобретает нужные ему вещи уже сейчас, а возвращает деньги в течение трех месяцев без процентов.

- Есть и кредитные карты ПСБ с двойным кэшбэком. Такая карта позволяет получить возврат средств не только за совершенные покупки, но и за ее пополнение. Деньги возвращаются в виде баллов, которые в любой момент можно конвертировать в рубли. Кроме того, с помощью этой карты клиент может получить дополнительный доход от размещения своих средств на накопительном счете, - рассказала заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса операционного офиса «Самарский» банка ПСБ Ольга Грачева.

Эксперты советуют пользоваться именно кредитными картами: pos-кредит в зоне кассы обойдется дороже, а залезать в долги ради подарков точно не стоит.

Покупайте оптом

Еще один способ экономии: не нужно стесняться покупать всем одинаковые подарки. Конечно же, речь не об одинаковых платочках в цветочек. Но у хендмейд-мастерицы вполне можно заказать партию заколок, мыла или других украшений и получить хорошую скидку или бесплатную упаковку.

Также стоит обратить внимание на акции 1+1 или 3 вещь по цене двух. Но тут будьте бдительны: иногда таким образом магазины пытаются почистить склад и на самом деле цены не сильно снижаются, либо же товар может быть не лучшего качества.

Сделать красивый подарок можно и частично своими руками. Например, вместо того, чтобы покупать маленькую красивую баночку с вареньем в три раза дороже, можно купить большую упаковку варенья или меда и разложить по баночкам из IKEA или Леруа Мерлен. Оригиналная наклейка, декор из шишек и бечевки - и вот уже готов оригинальный подарок.

Красиво упаковать подарок можно и самостоятельноФото: Айна УТИБАЕВА

Упаковка своими руками: экономия и экология

Подарочная упаковка в магазине может стоить около 300 рублей. А вот в Леруа Мерлен, например, можно бесплатно взять крафтовую упаковочную бумагу. Ну или купить рулон за 100 рублей. Раздобудьте еще тонкий шпагат (20 рублей), и оригинальная экологичная упаковка готова. Планета только скажет вам спасибо.

Забудьте о символах года

Еще одна возможность стать человеком года в сфере экологии. И для этого не нужно как Грета Тунберг преодолевать океан в лодке. Просто скажите нет пустым покупкам вроде пластиковых мышек. Если хочется порадовать адресата символом года, пусть мышка будет на майке или кружке, или же красуется на заколке. Сколько бесполезных фигурок отправляется в шкафы и коробки каждый год - не подсчитать. Не множьте их количество.

Передаривать можно

Как гласит древняя мудрость: чужие подарки дарить нельзя. С этим можно поспорить. В современном мире мы часто становимся обладателями ненужных нам, но ценных для кого-то вещей. Черный чай в подарочной упаковке, который вручил партнер по бизнесу, вы, предположим, не пьете. А вот ваш брат обожает - так пусть порадуется. Конечно, нехорошо дарить подарок, который вам подбирали с любовью, но если речь идет о презенте от дальнего родственника - дарите его коллеге. Главное, чтобы вам хотя бы казалось, что он его порадует.