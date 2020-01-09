Не пожалел ни любимую, ни нерожденного ребенка: самарца обвиняют в зверском убийстве беременной жены

Казались счастливой семьей

В Самарском областном суде 9 января стартовали слушания по уголовному делу о жестоком убийстве. На скамье для обвиняемых 32-летний Петр Мурсков. Ему вменяют расправу над своей бывшей супругой Ольгой, которая находилась на седьмом месяце беременности.

Трагедия произошла 25 ноября 2018 года, в воскресенье, примерно в 23-00 в квартире дома в Третьем квартале села Кошки. Там проживали Петр, Ольга и ее дочка от первого брака, которая еще ходит в школу. Со стороны они казались счастливой семьей, без каких-либо проблем.

— По версии следствия, Мурсков находился в состоянии алкогольного опьянения. В тот вечер между ним и супругой произошла ссора на почве ревности, мужчина периодически ревновал свою жену к другим, — рассказали корреспонденту «КП-Самара» правоохранители.

«Как им было страшно»

В ходе конфликта пьяный Петр схватил нож и несколько раз ударил возлюбленную — в грудь и шею. Он полученных травм она скончалась на месте. Не осталось шансов и у нерожденного ребенка.

Преступление шокировало местных жителей. Как стало известно «Комсомолке», во время кровавой ссоры в доме находилась дочь Ольги. Говорят, она тоже сыграла свою роль в произошедшем.

— Этот изверг напился. И пришел в полное бешенство после замечания ее дочери, попросившей его не курить дома, — описывает ситуацию Тамара П. (имя изменено), знавшая погибшую. — Бедная мамочка заступилась, спасла дочь, а сама не спаслась. Страшно представить, в каких муках умирала она и ее дитя. Как им было страшно.

Поймали по горячим следам

Мурскова задержали по горячим следам — соседи услышали в квартире шум и вызвали полицию. Он, ранее не имевший проблем с законом, признал свою вину. Выжившую девочку, которая теперь является важным свидетелем, забрала бабушка.

Расследование длилось чуть больше года. В декабре 2019 материалы по делу передали в Самарский областной суд.

Фигуранту предъявлены обвинения по части 2 статьи 105 УК РФ — Убийство беременной женщины — уже продлили арест. Сейчас в процессе объявили перерыв до 17 января.

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