Черный снег, черный пол и повсюду бионорд: самарцы недовольны химией на городских улицах

«В городе тепло и сыро…»

В этом сезоне зима балует самарцев теплом и весьма умеренными осадками. Казалось бы, радоваться надо, что вместо метровых сугробов – лужи, но горожанам опять не до смеха. В социальных сетях разгораются споры об уместности применения в такую погоду химикатов на городских улицах.

«Температура - 0. Снега выпало 5 мм. Улицы заливают бионордом. Зачем? Машину не отмыть», «У нас снега столько нет сколько вы химии улили на дорогах. Улицы чистить надо, а не химией засыпать!» - кричат одни.

«Воздух 0, асфальт -5. На границе соприкосновения возникает конденсат. По сути, дистиллированная вода. При соприкосновении с холодным асфальтом она примерзает к нему. Для того, чтобы этого не происходило, нужно изменить ph этой воды. Вот и посыпают химикатами в такую погоду улицы, иначе будет каток. Элементарно же, школьная программа. Грязь - это не бионорд. Это просто грязь», - отвечают им другие.

Фото: twitter.com/sva443045

Власти сдержанно уверяют, что причин для паники нет, всё в рамках разумного, для всеобщего блага.

- Работы по очистке проезжей части и тротуаров ведутся на регулярной основе. Для предупреждения образования и ликвидации зимней скользкости проводят профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (Бионорд) до появления зимней скользкости, чтобы предотвратить образование снежного наката, - отмечают специалисты департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары.

Что за зверь?

«Раньше песком с солью посыпали и все хорошо было», «Не справляется ваш песок!», «Не правильно вы реагентом пользуетесь! Инструкцию-то читали», - продолжают неугомонные горожане.

Бионорд – весьма популярный в последнее время противогололёдный реагент, применяется в самарской области с 2010 года. Интересен он тем, что в отличии от привычной технической соли, при контакте со снегом выделяет тепло, и сугробы тают буквально на глазах.

У такой технологии борьбы с гололедом есть свои сторонники и противники. С одной стороны, самарцы совершенно справедливо заметили, там, где пользуются этим средством, больше луж, слякоть. С другой стороны, специалисты уверяют, что бионорд для обуви и газонов менее вреден, чем техническая соль.

Фото: twitter.com/bordachev

Согласно инструкции по применению «обрабатываемую поверхность предварительно очистить от снега. Затем равномерно распределяют противогололедный материал на обрабатываемую поверхность в соответствии с нормами обработки. Далее, материал, распределенный по поверхности проезжей части, перемешивается с выпавшим снегом колесами движущегося транспорта и движущимися пешеходными потоками. И через 40-50 минут разрыхленную массу убирают механическим или ручным способом». Но так ли все у нас?

Не так страшен бионорд, как его малюют

С точки зрения экологии ситуации оказалась еще более неоднозначной. То, что с гололёдом надо бороться понятно и ребенку, иначе в городе «перецелуются» все машины, а травмпункты будут переполнены. Есть как минимум три варианты решения проблемы льда на улицах. Первый, механически - расчищать все, причем делать это качественно и очень быстро, желательно до того, как по выпавшему снегу кто-то прошел или проехал. Примятый снег быстро становится ледяной коркой, которую просто так уже не убрать.

- Второй вариант - термический, - подсказывает эколог Сергей Симак. – Например, в Исландии и Японии под тротуарами идут трубы с теплой водой из гейзеров. Поэтому там гололеда нет, а дороги всегда сухие. Но под Самарой не так много гейзеров, как хотелось бы, поэтому у нас применяют специальные средства против льда, которые повышают трение и растапливают ледяную корку.

Как верно отметили горожане для этих целей действительно много лет применяли обычную соль, смешанную с песком.

- Ионы хлорида натрия, попав на лед оттягивают на себя молекулы воды. Образуется солевой раствор, у которого более низкая точка замерзания. Но у этого способа есть большой минус - хлорид натрия приводит к засолению почв. Вы наверняка замечали, что газоны у дорог становятся «мертвыми», - продолжает Сергей Симак.

Именно на газоны чаще всего и попадает снег, смешанный с солью, даже если его оперативно вывозят. У дороги получается мертвая полоса, на которой ничего не растет. Так придорожная территория становится источником грязи и пыли. Чтобы дороги были чище 20-30 см рядом с ними «закатали» в плитку, получились такие «а-ля тротуары». Расти там все равно ничего не будет, а так хоть пройти можно, да и пыли меньше.

- Но как бы не благоустраивали газоны, соль вместе с талыми водами попадала в городские водоемы. А их в Самаре не мало, и заполняются они в основном талыми водами. Кроме того, соль попадает и в реки Самарской области, убивая все живые организмы в них, - утверждает эколог. - Чтобы минимизировать вред в последние 20 лет разработаны специальные реагенты. В основе их та же поваренная соль, но в меньшем количестве.

Фото: twitter.com/ZhekaMed

В бионорде может быть до 60% обычной соли (в зависимости от производителя), а также карбамид (или мочевина), хлорид кальция, хлорид магния, соли кальции и т.д. Пропорции и точный состав могут быть разными.

- Чаще всего, вещества, входящие в состав бионорда, – каливые удобрения. Они могут увеличивать рост и развитие растений на газонах. Чем больше других компонентов, тем меньше губительной соли. И эти средства наносят вред экосистеме города, водоемов, способствуют коррозии автомобилей, но меньше, чем просто соль. Попадая в водоемы эти вещества действуют, как ударения – способствуют развитию водорослей, - рассказывает Сергей Симак.

Увы, особенно активно развиваются сине-зеленые водоросли, которые способствуют цветению воды. Так уж сложилось, что их почти никто из речных и озерных обитателей не ест. В итоге водоросли снижают уровень кислорода в воде, а после своей гибели становятся биотоксичными, отравляют весь водоем.

- Это не было бы проблемой, если бы в Самаре все сточные воды попадали бы на очистные сооружения, но, к сожалению, в большинстве случаев, весь сток идет прямиком в водоемы, - замечает эколог.

Дышать, не дышать?

Многие заметили, что за городом, где улицы ничем не посыпают, дышится в разы легче. Так может этот самый бионорд вообще опасен?

- Сама соль не так вредна, она даже применяется в лечении и профилактики некоторых заболеваний, многие посещали соленые пещеры. Другие компоненты, входящие в бионорд, могут действовать негативно, но это меньшее зло. Серьезных клинических испытаний на этот счет я не встречал, если вред и есть, то совсем незначительный, - успокаивает эколог. - Проблема в другом – увеличивается влажность воздуха и мороз переносится сложнее. Из-за того, что колеса машин все время поднимают частички дорожной жижи в воздух, на приземном слое образуется аэрозоль. В итоге ухудшается восприятие низких температур.

В идеале, после применения бионорда растаявшую массу должны собирать и вывозить на очечные сооружения, чтобы вреда от нее было меньше.

- Бинорд – менее вреден, чем та же техническая соль, но важно чтобы его применяли по мере необходимости, тогда, когда надо, - заметил эколог.

Иначе говоря, все хорошо в меру. А как вы считаете, в меру ли используется бионорд в Самаре и есть ли места, где его откровенно не хватает? Обсудим в комментариях.