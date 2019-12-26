Летчик-герой, бесстрашный травматолог или удачливый бомбардир: а кого вы считаете персоной 2019 года в Самаре
«КП-Самара» продолжает подводить итоги уходящего 2019 года. На очереди главные герои и антигерои прошедших 12 месяцев. За это время нам было что вспомнить. Теперь выбираем персону года – человека, который ассоциируется у вас с уходящим 2019-м. Для удобства мы отобрали 10 кандидатов.
Летчик-герой получил награду за спасение людейФото: Алексей БУЛАТОВ
Дамир Юсупов
Пилот-герой Дамир Юсупов, который экстренно посадил самолет в кукурузном поле в Подмосковье в августе этого года и тем самым спас больше 200 человек, имеет прямое отношение к Самарской области. Он долгое время жил и работал в Сызрани. Это было прежде, чем Дамир стал пилотом.
Свой дом Дамир Юсупов не забыл. В ноябре пилот прилетел в Сызрань, чтобы совершить добрый поступок. Он принял участие в акции «От сердца к сердцу», во время которой раздавал бесплатные угощения всем нуждающимся.
В Сызрани, кстати, у Дамира остались родственники.
Александр Соболев
Форвард «Крыльев Советов» этой осенью буквально взорвал медиа-пространство. Он наколотил 10 голов в РПЛ и взлетел на первое место в гонке бомбардиров чемпионата страны. За игрой Соболева пристально следили скауты ведущих европейских клубов. Сообщалось об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед», «Арсенала», дортмундской «Боруссии».
Соболев удивил болельщиковФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
Кроме того, на молодого нападающего «Крыльев» обратил внимание наставник национальной команды Станислав Черчесов и вызвал Соболева в сборную. Игрока в главной команде страны в «Крыльях» не было 11 лет.
Мария Комкова
Теперь у Марии Комковой шесть детейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Известная самарская инста-мама Мария Комкова в этом году поразила своих подписчиков и жителей региона тем, что решилась родить в прямом эфире. Оператором выступил муж Марии. К счастью, все прошло хорошо и женщина родила здорового сына. Уже шестого в семье Комковых.
Дмитрий Колчин
Известный КВНщик Дмитрий Колчин отметился в этом году тем, что стал советником губернатора Самарской области. Все началось с шутки еще в 2018 году – во время одного из выступлений юморист заявил, что не прочь бы стать советником главы региона. Губернатор Дмитрий Азаров, который был в зале, тут же парировал этот выпад, подписав распоряжение. Колчин стал советником главы области на три дня.
Дмитрий Колчин стал советником губернатора
Через год Дмитрий Колчин заявил в одном из интервью, что готов еще поработать советником губернатора, и Дмитрий Азаров тут же отреагировал – сделал КВНщика своим советником. Произошло это в июле.
Среди первых вопросов, который Колчин обсудил с губернатором, стала проблема застройки 5-ой просеки.
Арсений «Вредитель ли»
Безусловно, главной персоной в мире искусства в Самарской области стал художник Арсений, более известный под псевдонимом Вредитель ли. В первую очередь, он запомнился своими работами прямо на отвесной стене дома на высоте четвертого этажа.
Художник и сам фигурирует на своих работах
Там он разместил выступ, где изображал инвалида в коляске перед лестницей в никуда, вешал ковер и ставил стол с выпивкой и закуской, отдыхал в ластах и шапочке для плавания на фоне пальмы. Таким образом он привлекал внимание к актуальным проблемам.
Антон Рубин
Антон Рубин и его детиФото: СОЦСЕТИ
Директор общественной организации «Домик Детства», которая бесплатно помогает детям в трудном положении – нуждающимся в реабилитации или улучшении качества жизни, которых воспитывают в социальных или медицинских учреждениях, В этом году умер соратник Рубина по «Домику Детства» Станислав Дубинин и все заботы общественной организации легли на плечи Антона Рубина.
Он находит время для всех. Среди подопечных Рубина – детдомовец Игорь Шамин, который может угодить в тюрьму за кражи.
Кроме того, Антон Рубин воспитывает четверых приемных детей.
Михаил Воронцов
Представитель самой что ни на есть рабочей профессии в нашем топе – молодой фрезеровщик Михаил Воронцов из Самары. В 2018 году он стал лучшим фрезеровщиком Европы на чемпионате Старого света по профессиональному мастерству EuroSkolls, а в 2019 году получил награду «Лучшего представителя нации» в составе сборной России уже на мировом первенстве.
Алексей Карчинский
Алексей Карчинский не постеснялся бороться за зарплатуФото: СОЦСЕТИ
Тот самый травматолог из Тольятти, который выложил в сеть свою расчетку с зарплатой 14 тысяч рублей в месяц. Этот поступок вызвал волну возмущения зарплатой медработников, которая прокатилась по всей стране, а также начал длинный разговор между властью и людьми.
Позже Карчинский создал профсоюзную организацию «Альянс врачей», которая помогает медицинским работникам.
Владимир Кильдюшкин
Финалист конкурсов «Учитель года-2013» и «Директор школы-2018» и директор школы в микрорайоне «Южный город» Владимир Кильдюшкин в этом году получил награду от «Комсомолки». Он стал победителем конкурса «Мой любимый директор».
Владимир Кильдюшкин сейчас работает директором в образовательном центреФото: СОЦСЕТИ
Владимир руководит современным образовательным центром в Южном городе, где учатся более трех тысяч человек. Его профессиональные качества и талант помогли Владимиру Кильдюшкину номинироваться на «Персону году – 2019» в Самарской области.
- В любом образовательном учреждении может быть добрая и семейная атмосфера. Просто и ученики, и педагоги, и родители должны знать, что они могут прийти к руководителю со своими вопросами, проблемами, что дверь всегда будет открыта, - поделился секретом директор школы.
Дима Билан
Билан удивил СамаруФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Нет, это не шутка. Дима Билан и Самара – это синонимы в 2019 году. Причем сначала певец попал в скандальную историю, а потом достойно из нее вышел.
Стоит ли напоминать, что творил Билан на Дне города в сентябре? Забывал слова, пел под фанеру, вел себя неадекватно. Зато потом певец приехал в Самару с извинениями. Он заглянул в одну из детских больниц города, где встретился с врачами и маленькими пациентами, а также подарил клинике новое оборудование.
Вечером того же дня Дима Билан дал на площади Куйбышева в Самаре бесплатный концерт. Сам накосячил – сам все исправил. Ну не красавец?
А кого вы считаете персоной года в Самарской области?
ИСТОЧНИК KP.RU