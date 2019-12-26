Летчик-герой, бесстрашный травматолог или удачливый бомбардир: а кого вы считаете персоной 2019 года в Самаре

«КП-Самара» продолжает подводить итоги уходящего 2019 года. На очереди главные герои и антигерои прошедших 12 месяцев. За это время нам было что вспомнить. Теперь выбираем персону года – человека, который ассоциируется у вас с уходящим 2019-м. Для удобства мы отобрали 10 кандидатов.

Летчик-герой получил награду за спасение людейФото: Алексей БУЛАТОВ

Дамир Юсупов

Пилот-герой Дамир Юсупов, который экстренно посадил самолет в кукурузном поле в Подмосковье в августе этого года и тем самым спас больше 200 человек, имеет прямое отношение к Самарской области. Он долгое время жил и работал в Сызрани. Это было прежде, чем Дамир стал пилотом.

Свой дом Дамир Юсупов не забыл. В ноябре пилот прилетел в Сызрань, чтобы совершить добрый поступок. Он принял участие в акции «От сердца к сердцу», во время которой раздавал бесплатные угощения всем нуждающимся.

В Сызрани, кстати, у Дамира остались родственники.

Александр Соболев

Форвард «Крыльев Советов» этой осенью буквально взорвал медиа-пространство. Он наколотил 10 голов в РПЛ и взлетел на первое место в гонке бомбардиров чемпионата страны. За игрой Соболева пристально следили скауты ведущих европейских клубов. Сообщалось об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед», «Арсенала», дортмундской «Боруссии».

Кроме того, на молодого нападающего «Крыльев» обратил внимание наставник национальной команды Станислав Черчесов и вызвал Соболева в сборную. Игрока в главной команде страны в «Крыльях» не было 11 лет.

Мария Комкова

Теперь у Марии Комковой шесть детейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Известная самарская инста-мама Мария Комкова в этом году поразила своих подписчиков и жителей региона тем, что решилась родить в прямом эфире. Оператором выступил муж Марии. К счастью, все прошло хорошо и женщина родила здорового сына. Уже шестого в семье Комковых.

Дмитрий Колчин

Известный КВНщик Дмитрий Колчин отметился в этом году тем, что стал советником губернатора Самарской области. Все началось с шутки еще в 2018 году – во время одного из выступлений юморист заявил, что не прочь бы стать советником главы региона. Губернатор Дмитрий Азаров, который был в зале, тут же парировал этот выпад, подписав распоряжение. Колчин стал советником главы области на три дня.

Дмитрий Колчин стал советником губернатора

Через год Дмитрий Колчин заявил в одном из интервью, что готов еще поработать советником губернатора, и Дмитрий Азаров тут же отреагировал – сделал КВНщика своим советником. Произошло это в июле.

Среди первых вопросов, который Колчин обсудил с губернатором, стала проблема застройки 5-ой просеки.

Арсений «Вредитель ли»

Безусловно, главной персоной в мире искусства в Самарской области стал художник Арсений, более известный под псевдонимом Вредитель ли. В первую очередь, он запомнился своими работами прямо на отвесной стене дома на высоте четвертого этажа.

Художник и сам фигурирует на своих работах

Там он разместил выступ, где изображал инвалида в коляске перед лестницей в никуда, вешал ковер и ставил стол с выпивкой и закуской, отдыхал в ластах и шапочке для плавания на фоне пальмы. Таким образом он привлекал внимание к актуальным проблемам.

Антон Рубин

Антон Рубин и его детиФото: СОЦСЕТИ

Директор общественной организации «Домик Детства», которая бесплатно помогает детям в трудном положении – нуждающимся в реабилитации или улучшении качества жизни, которых воспитывают в социальных или медицинских учреждениях, В этом году умер соратник Рубина по «Домику Детства» Станислав Дубинин и все заботы общественной организации легли на плечи Антона Рубина.

Он находит время для всех. Среди подопечных Рубина – детдомовец Игорь Шамин, который может угодить в тюрьму за кражи.

Кроме того, Антон Рубин воспитывает четверых приемных детей.

Михаил Воронцов

Представитель самой что ни на есть рабочей профессии в нашем топе – молодой фрезеровщик Михаил Воронцов из Самары. В 2018 году он стал лучшим фрезеровщиком Европы на чемпионате Старого света по профессиональному мастерству EuroSkolls, а в 2019 году получил награду «Лучшего представителя нации» в составе сборной России уже на мировом первенстве.

Алексей Карчинский

Алексей Карчинский не постеснялся бороться за зарплатуФото: СОЦСЕТИ

Тот самый травматолог из Тольятти, который выложил в сеть свою расчетку с зарплатой 14 тысяч рублей в месяц. Этот поступок вызвал волну возмущения зарплатой медработников, которая прокатилась по всей стране, а также начал длинный разговор между властью и людьми.

Позже Карчинский создал профсоюзную организацию «Альянс врачей», которая помогает медицинским работникам.

Владимир Кильдюшкин

Финалист конкурсов «Учитель года-2013» и «Директор школы-2018» и директор школы в микрорайоне «Южный город» Владимир Кильдюшкин в этом году получил награду от «Комсомолки». Он стал победителем конкурса «Мой любимый директор».

Владимир Кильдюшкин сейчас работает директором в образовательном центреФото: СОЦСЕТИ

Владимир руководит современным образовательным центром в Южном городе, где учатся более трех тысяч человек. Его профессиональные качества и талант помогли Владимиру Кильдюшкину номинироваться на «Персону году – 2019» в Самарской области.

- В любом образовательном учреждении может быть добрая и семейная атмосфера. Просто и ученики, и педагоги, и родители должны знать, что они могут прийти к руководителю со своими вопросами, проблемами, что дверь всегда будет открыта, - поделился секретом директор школы.

Дима Билан

Билан удивил СамаруФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нет, это не шутка. Дима Билан и Самара – это синонимы в 2019 году. Причем сначала певец попал в скандальную историю, а потом достойно из нее вышел.

Стоит ли напоминать, что творил Билан на Дне города в сентябре? Забывал слова, пел под фанеру, вел себя неадекватно. Зато потом певец приехал в Самару с извинениями. Он заглянул в одну из детских больниц города, где встретился с врачами и маленькими пациентами, а также подарил клинике новое оборудование.

Вечером того же дня Дима Билан дал на площади Куйбышева в Самаре бесплатный концерт. Сам накосячил – сам все исправил. Ну не красавец?

А кого вы считаете персоной года в Самарской области?