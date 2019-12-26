Эпидемии пока нет, но часть школьников – на карантине: самарские врачи рассказали, чем опасен вирус в этом году

«Спасались только обтираниями»

Для многих самарцев предновогоднюю суету и ожидание праздника омрачил вирус. Кашель, чихание, высокая температура – только за последнюю неделю в регионе было зафиксировано 10275 случаев ОРВИ и гриппа (31,9 на 10 тысяч населения). По Самаре заболеваемость выше – здесь к врачам обратилось 4871 человек (41,2 на 10 тысяч населения). А сколько еще перенесли недомогание на ногах или предпочли отлежаться дома, не обращаясь в поликлинику!

В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области уверяют, что эпидемический порог пока не превышен.

- По результатам лабораторного мониторинга отмечается в основном циркуляция вирусов негриппозной этиологии – это парагрипп, риновирусы аденовирусы, - рассказали в Роспотребнадзоре. - Среди детей до 14 лет еженедельно в декабре 2019 г. регистрируется от 2753 до 2905 случаев ОРВИ. В прошлом году в это же время заболеваемость была немного выше.

Родители самарских школьников рассказывают, что в этом году их детей атаковал вирус, дающий плохо снижаемую температуру под 40 градусов на несколько дней.

- Не могла сыну сбить температуру вообще. Тройчатка не помогала, ибуклин тоже – спасались только холодными обтираниями, - жалуется самарчанка Оксана.

Дети в школах и садиках больше всего рискуют заразитьсяФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Страшно ребенка в школу отпускать, недавно так же было, температура под 40, антибиотики назначали, - соглашается мама пятиклассника Ольга.

По состоянию на20 декабря на карантин частично были закрыты 33 класса в 14 школах и 4 группы в трех детских садиках региона. В Самаре закрыты классы в шести школах, причем некоторые – уже не в первый раз за этот учебный год, а одна школа в Кировском районе в полном составе ушла на карантин.

Уставший организм – легкая добыча для вируса

Медики напоминают – ОРВИ и грипп опасны своими осложнениями, прежде всего – вирусной пневмонией. Также среди осложнений гриппа - отит, миокардит и перикардит.

- Уже с октября к нам поступает много детей с осложнениями ОРВИ, - рассказывает заместитель главного врача по педиатрии СОКБ им.Середавина Наталья Куликова. – А с середины декабря пошла чисто вирусная пневмония. Вирусы в этом году «гуляют» стандартные, обычные для нашего региона, но важно не запустить болезнь. Мамы часто говорят – мол, подумаешь, чихает! Пусть учится! И ребенок идет в школу, где разносит вирус дальше. А сегодняшние школьники очень загружены, особенно под конец четверти. Занятия, секции, контрольные – в результате уставший, ослабленный организм легко становится жертвой вируса и последующих осложнений.

Специалисты советуют – если ребенку нездоровится, лучше подержать его дома 2-3 дня в тепле, давать теплое обильное питье. Если же не стало лучше или поднялась температура – обращаться к врачу.

- Самый эффективный способ предупредить болезнь – это прививка, но делать ее надо в начале осени. Когда наступают холода - следите, чтобы ребенок одевался по погоде, руки-ноги были в тепле. Особенно это касается подростков, - говорит Наталья Куликова.

Также среди основных мер профилактики – ограничение контакта с больными (вирус передается при контакте с больным на расстоянии меньше 1 метра), ношение медицинских масок и более частое мытье рук.