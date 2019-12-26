2019-12-26T12:16:44+03:00
Общество

Эпидемии пока нет, но часть школьников – на карантине: самарские врачи рассказали, чем опасен вирус в этом году

Родители самарских школьников жалуются на вирус, который отправляет на больничную койку их детей
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Многие самарцы уже стали жертвой вирусаМногие самарцы уже стали жертвой вирусаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

«Спасались только обтираниями»

Для многих самарцев предновогоднюю суету и ожидание праздника омрачил вирус. Кашель, чихание, высокая температура – только за последнюю неделю в регионе было зафиксировано 10275 случаев ОРВИ и гриппа (31,9 на 10 тысяч населения). По Самаре заболеваемость выше – здесь к врачам обратилось 4871 человек (41,2 на 10 тысяч населения). А сколько еще перенесли недомогание на ногах или предпочли отлежаться дома, не обращаясь в поликлинику!

В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области уверяют, что эпидемический порог пока не превышен.

- По результатам лабораторного мониторинга отмечается в основном циркуляция вирусов негриппозной этиологии – это парагрипп, риновирусы аденовирусы, - рассказали в Роспотребнадзоре. - Среди детей до 14 лет еженедельно в декабре 2019 г. регистрируется от 2753 до 2905 случаев ОРВИ. В прошлом году в это же время заболеваемость была немного выше.

Родители самарских школьников рассказывают, что в этом году их детей атаковал вирус, дающий плохо снижаемую температуру под 40 градусов на несколько дней.

- Не могла сыну сбить температуру вообще. Тройчатка не помогала, ибуклин тоже – спасались только холодными обтираниями, - жалуется самарчанка Оксана.

Дети в школах и садиках больше всего рискуют заразиться Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Дети в школах и садиках больше всего рискуют заразитьсяФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Страшно ребенка в школу отпускать, недавно так же было, температура под 40, антибиотики назначали, - соглашается мама пятиклассника Ольга.

По состоянию на20 декабря на карантин частично были закрыты 33 класса в 14 школах и 4 группы в трех детских садиках региона. В Самаре закрыты классы в шести школах, причем некоторые – уже не в первый раз за этот учебный год, а одна школа в Кировском районе в полном составе ушла на карантин.

Уставший организм – легкая добыча для вируса

Медики напоминают – ОРВИ и грипп опасны своими осложнениями, прежде всего – вирусной пневмонией. Также среди осложнений гриппа - отит, миокардит и перикардит.

- Уже с октября к нам поступает много детей с осложнениями ОРВИ, - рассказывает заместитель главного врача по педиатрии СОКБ им.Середавина Наталья Куликова. – А с середины декабря пошла чисто вирусная пневмония. Вирусы в этом году «гуляют» стандартные, обычные для нашего региона, но важно не запустить болезнь. Мамы часто говорят – мол, подумаешь, чихает! Пусть учится! И ребенок идет в школу, где разносит вирус дальше. А сегодняшние школьники очень загружены, особенно под конец четверти. Занятия, секции, контрольные – в результате уставший, ослабленный организм легко становится жертвой вируса и последующих осложнений.

Специалисты советуют – если ребенку нездоровится, лучше подержать его дома 2-3 дня в тепле, давать теплое обильное питье. Если же не стало лучше или поднялась температура – обращаться к врачу.

- Самый эффективный способ предупредить болезнь – это прививка, но делать ее надо в начале осени. Когда наступают холода - следите, чтобы ребенок одевался по погоде, руки-ноги были в тепле. Особенно это касается подростков, - говорит Наталья Куликова.

Также среди основных мер профилактики – ограничение контакта с больными (вирус передается при контакте с больным на расстоянии меньше 1 метра), ношение медицинских масок и более частое мытье рук.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Это что в ней? Стекло?»: в новосибирском магазине сняли с продажи соль, которая не растворяется даже в кипятке
Соль произведена в Казахстане. Эксперты считают, что в ней может быть опасный антислеживатель, а сам производитель называет нерастворяющиеся осколки минералом
Новости 24
На трассе М-5 под Сызранью водитель «Газели» насмерть задавил пешехода
Самарские родители разлюбили пиратов и предпочли принцесс
В Самарской области самозанятым в 2020 году создадут особые налоговые условия
ХК ЦСК ВВС потерпел разгромное поражение от «Торпедо» — 0:8
В Самаре от отравления угарным газом погибли женщина и 8-летняя девочка
Тольяттинская «Лада» в гостях одержала победу над «Номадом»
Самарские полицейские нашли у безработного ульяновца 3 кг наркотиков «мяу-мяу»
В полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» вышел 41 участник от Самарской области
В Самаре на проспекте Кирова под колеса Daewoo Nexia угодили две женщины
Между Самарой и Рождествено запустили судна на воздушной подушке
В самарском минтрансе рассказали, почему в Южный город не пустят троллейбусы
Взяли 196 медалей: в спортивной школе ЦСКА Самара подвели итоги года
Подарок под Новый год: в Самаре на улице Луначарского включили долгожданное освещение
Самарская область стала одним из лидеров в стране по исполнению нацпроектов
В Самаре в районе "Кинапа" грузовик опрокинулся на бок
Появились фото с места гибели двух человек в "семерке" под КАМАЗОМ в Самарской области
Ушел на повышение: замначальника полиции Самарской области генерал Прядко возглавит УМВД по Архангельской области
После ЧП с испорченным мясом в Самарской области усилят контроль за поставщиками