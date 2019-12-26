Самара – не Долина гейзеров: сможет ли город пережить праздники без горячих фонтанов из-под земли?

Совсем близко долгожданные зимние каникулы. Время, когда отдыхают и дети, и взрослые. По закону подлости именно в это время имеют привычку активизироваться проблемы: вдруг заноет больной зуб, засоряется канализация, рвется отопительная труба.

Поэтому и каникулы «светят» не всем: теплоэнергетики, например, будут не просто работать, а в усиленном режиме. Об этом эксперты рассказали в пресс-центре «Комсомолки».

Самолет наполовину пуст

С 2013 года процент износа самарских инженерных коммуникаций снизился с 88 до 80 – тенденция положительная, но не слишком обнадеживающая. Ресурсоснабжающие организации самостоятельно решить проблему не могут – проект многомиллиардный и одними тарифами тут делу не поможешь.

- Проблема существует не только в Самарской области – она отраслевая и имеет место во всех крупных городах страны, - говорит руководитель управления энергетики министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Вадим Маслов. – Затраты на содержание инженерной инфраструктуры оплачиваются государством, и они недофинансированы. Тарифы индексируются, но так чтобы поддерживать социальную стабильность в регионах, а затраты на обслуживание инженерной сети растут. Стоимость содержания самолета ведь не меньше от того, что салон в рейсе заполнен лишь наполовину?

По словам Вадима Вячеславовича, к зиме отопительная система губернии готова. Основной оператор по теплоснабжению ПАО «Т Плюс» учел опыт прошлогодних инцидентов, таких как крупная коммунальная авария на Ташкентской улице, тонкие места устранены.

- Немаловажно, что «Т Плюс» разработал систему резервирования – возможность в случае порывов переключения домов на резервные схемы отопления, - рассказал руководитель управления мониторинга министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Богдан Корчуганов. – Готовы и к Новому году: все структуры власти и ресурсоснабжающие компании организуют круглосуточные дежурства, уточнены схемы взаимодействия и оперативного обмена информацией.

Гараж и ныне там

Однако ветхость инженерных сетей – еще не вся проблема. Зачастую быстро устранить порыв невозможно из-за различных построек и сооружений, незаконно расположенных над трубой.

- Строительство в охранных зонах – проблема, которая нам особенно мешает должным образом обслуживать теплосети и поставлять гражданам полноценный ресурс, - отметил заместитель главного инженера филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Игорь Кушель. - С ноября специалисты провели более 90 обходов сетей, выявив больше 1300 объектов, расположенных в охранных зонах.

Парковки, магазинчики, гаражи – чего только нет там, где их быть не должно. В Самаре умудрились над трубой залить фундамент пристроя к пятиэтажному торговому центру, а в Тольятти – построить автозаправку. Самое страшное, что над системами, по которым в наши батареи поставляется кипяток, размещают детские и спортивные площадки – без согласования с владельцами инженерных сетей.

- Оборудовать детские площадки над теплосетями недопустимо, - говорит Игорь Сергеевич. – Всю информацию мы уже направили местным властям – сейчас рассматривается возможность переноса площадок, что проще и дешевле, чем переносить теплотрассу.

- Конечно, все незаконные объекты нужно сносить, ведь они угрожают безопасности людей, - поддерживает руководитель регионального центра «ЖКХ-контроль», председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских. – Особенно, когда речь идет о детских площадках – этим должна заниматься прокуратура. Что касается износа инженерных сетей – это проблема национального масштаба, и для ее решения нужна федеральная программа.

Пока сети ветхие, они будут рваться, а мы – звонить в экстренные службы. Виктор Часовских считает, что это тоже одна из проблем – быстро дозвониться в случае ЧП по нужному номеру. И даже собирается совместно с прокуратурой организовать этакий контрольный звонок - обзвон, который покажет, как быстро на том конце снимут трубку (и снимут ли).

- Конечно, прокуратура будет реагировать на некачественную работу экстренных служб, - подтвердил прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики государства прокуратуры Самарской области Максим Чепухов. – С начала отопительного сезона прокурор взял на контроль устранение в нормативный срок 47 аварийных ситуаций, произошедших, в основном, на бесхозных сетях. Проверку по размещению незаконных объектов потребительского рынка и детских площадок на сетях тепло- и водоснабжения мы проводили в начале года – все собственники проинформированы о нарушении законодательства, приняты меры прокурорского реагирования.

Не входить в воду

Если прорыв случился и по улице хлещет горячая вода, каждый должен знать, что делать (и чего не делать ни в коем случае).

- Если вы видите воду там, где ее быть не должно, не заходите в поток, постарайтесь не выходить из транспорта, – предупреждает руководитель группы охраны труда Управления технической инспекции филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Елена Куликова. – Главная обязанность взрослых – научить правилам безопасности своих детей: не заходить за ограждения места аварии, не спускаться в траншею, не вставать на люки. Простые правила могут спасти вашим детям не только здоровье, но и жизнь.

А первым делом, увидев пар или гейзер из-под земли, нужно сообщить о порыве в единую диспетчерскую службу или на номера горячих линий «Т Плюс»:

Самара – (846) 279-65-00

Тольятти – (8482) 71-92-52; 28-33-22

Новокуйбышевск – (84635) 62-760, либо оставить сообщение на информационный портал по вопросам качества горячего водоснабжения и отопления http://teplo.energy/