АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты и временипроведенияторгов -аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 21.02.2020 с 10.00 (мск) на 31.12.2019 на 11.00 (мск) по объекту недвижимости Лот №1:

Лот №1:

Нежилое помещение №Н4, назначение: нежилое помещение, площадь: 820,00 кв.м., 1 этаж поз. № 24-35, 42-51, 54-59, 2 этаж поз. № 5, 3 этаж поз. № 1, цокольный этаж поз. № 1-11, 17-43, кадастровый номер: 63:01:0304005:599, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, п. Красная Глинка, улица Жигули, д. 61

Начальная цена Лота №1 – 10 817 400 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Лота №1 – 7 211 600 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 721 160 руб.

Шаг аукциона на повышение – 360 580 руб.

Шаг аукциона на понижение – 721 160 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем/единственным участником предварительного договора аренды нежилого помещения общей площадью не более 278,5 кв.м. состоящих из следующих помещений: № 25 площадью 9,7 кв.м, № 26 площадью 2,0 кв.м., № 27 площадью 2,6 кв.м., № 28 площадью 21,5 кв.м., № 29 площадью 8,8 кв.м., № 30 площадью 7,4 кв.м., № 31 площадью 6,9 кв.м., № 32 площадью 4,5 кв.м., № 33 площадью 5,7 кв.м., № 34 площадью 6,9 кв.м., № 49 площадью 1,3 кв.м., № 54 площадью 11,8 кв.м. № 55 площадью 9,2 кв.м., № 57 площадью 10,7 кв.м., № 58 площадью 36,4 кв.м., № 59 площадью 133,1 кв.м., расположенных на 1 этаже Объекта, для размещения дополнительного офиса Самарского отделения №6991 ПАО Сбербанк, по форме, являющейся приложением к аукционной документации, на следующих условиях:

- Объект аренды: нежилые помещения общей площадью не более 278,5кв.м, (далее – Часть помещения);

- Предварительный договор аренды должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи Объекта.

Положения Основного договора аренды (далее – Основной договор):

- срок аренды по Основному договору - 10 (десять) лет;

- размер постоянной части арендной платы составляет 261 (Двести шестьдесят один) рубль 00 копеек за 1 кв.м. в месяц;

-Ежемесячная постоянная часть арендной платы составит не более 72 688 (Семьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят восемь) руб. 50 коп., с учетом НДС;

- постоянная часть арендной платы включает в себя платежи за пользование Частью помещения, за техническое обслуживание систем теплоснабжения (газоснабжения), энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, очистку кровли Здания, в котором находится Часть помещения от снега и наледи в зимний период; коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение), уборку прилегающей к Части помещения территории на расстоянии 3 (Трех) метров от лицевой части фасада по длине Части помещения первого этажа, внутреннюю уборку Части помещения, расходы по вывозу ТКО Части Помещения, дератизации и дезинсекции Части помещения);

- постоянная часть арендной платы может ежегодно по соглашению Сторон (за исключением первых двух лет срока аренды) увеличиваться, но не чаще раз в год, в размере, не превышающем индекс потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемый на официальном сайте Федеральной Службы Государственной Статистики РФ www.gks.ru, но не более 5 (Пяти) % от величины постоянной части арендной платы;

- в случае снижения рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости в Самарской области размер постоянной части арендной платы подлежит уменьшению до рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости. Оценка производится оценщиком, выбранным по соглашению Сторон. Затраты по проведению рыночной оценки стоимости аренды оплачивается Сторонами в равных долях;

- новый размер постоянной части арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору.

- переменная часть арендной платы включает в себя плату за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение);

- размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, в том числе НДС (20%), определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Части помещения, по тарифам и расчетам, установленным по регионам энергоснабжающими и водоснабжающими организациями, с предоставлением со стороны Арендодателя приложения расчетов и заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора;

- расходы за теплоснабжение (газоснабжение), определяются по показаниям прибора учета газа, установленного в соседнем здании - котельной, принадлежащей Арендодателю, от которой отапливается Объект, в котором находится Часть помещения, умноженные на утвержденный тариф ресурсоснабжающей организации и рассчитанные пропорционально площади Части помещения к площади Объекта, а также исходя из общего размера затрат на эксплуатацию котельной;

- расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Части помещения, уборке прилегающей к Части помещения территории, внутренней уборке Части помещения Арендатор оплачивает самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров с обслуживающими организациями;

- стоимость произведенных Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшений арендованной Части помещения, неотделимых без вреда для Части помещения, не подлежит возмещению Арендодателем Арендатору, за исключением случаев досрочного расторжения Договора по инициативе Арендодателя. В этих случаях Арендодателем возмещается остаточная стоимость неотделимых улучшений, увеличенная на сумму НДС 20%, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора;

- стоимость капитального ремонта, произведенного Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя подлежит возмещению Арендодателем, в объеме, согласованном Сторонами на момент проведения капитального ремонта, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора;

- Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения Основного договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив Арендодателя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Основного договора/отказа от исполнения;

- в целях государственной регистрации Основного договора Арендодатель в течение 40 календарных дней с даты подписания Основного договора обеспечивает подготовку технического плана в связи с образованием Части помещения, на которую распространяются ограничения и обременения по Основному договору;

- Арендатор вправе изменить, в т.ч. уменьшить, арендуемую площадь Части помещения, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади. Изменение арендуемой площади Части помещения оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору;

- часть помещения имеет назначение «нежилое»;

- право собственности Арендодателя на Часть помещения/Здание зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждено соответствующими документами;

- Арендодатель имеет законную возможность передачи Части помещения во временное владение и пользование (аренду) Арендатору;

- отсутствие прав третьих лиц на Часть помещения, которые препятствуют заключению Основного договора, подтвержденное выпиской из ЕГРН;

- Арендатор должен быть письменно извещен о наличии прав третьих лиц на Часть помещения, которые не препятствуют заключению Основного договора с приложением к извещению соответствующих документов;

- направление Арендатору документов: выписки из ЕГРН на Объект/Часть помещения/Земельный участок, Технический паспорт на Объект/Часть помещения;

- Арендатор вправе расторгнуть (отказаться от исполнения) Предварительный договора аренды в одностороннем внесудебном порядке при невыполнении Арендодателем условий предварительного договора в определенный срок;

- срок заключения Основного договора аренды не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Предварительного договора аренды при выполнении Арендодателем обязательных условий.

Дата и время проведения торгов: 31декабря2019г. в 11 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов:г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 28декабря 2019 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 28декабря2019г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске30декабря2019г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 31 декабря2019г.с 10:30 до 10:55 (МСК) по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 31декабря2019 г. по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

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Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 25.02.2020 с 10.00 (мск) на 31.12.2019 на 10.00 (мск) по объекту недвижимостиЛот №1:

Лот №1:

Трехкомнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь: общая – 56,70 кв.м., жилая – 37,50 кв.м., этаж 1, кадастровый номер 63:03:0211013:1598,расположенная по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Украинская, д. 30, кв. 16

Начальная цена Лота №1 – 823 680 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 686 400 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 68 640 руб.

Шаг аукциона на повышение – 13 728 руб.

Шаг аукциона на понижение – 27 456 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Дата и время проведения торгов: 31декабря 2019г. в 10 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов:г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 28 декабря 2019 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 28 декабря 2019г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске30 декабря2019г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 31 декабря 2019г.с 09:30 до 09:55 (МСК) по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 31 декабря 2019 г. по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

_________________________________________________________________________________

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты проведения аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 28.02.2020 с 12.00 (мск) на 30.12.2019 на 12.00 (мск) по объектам недвижимости, составляющих Лот№1:

Лот №1:

Объект 1: Здание филиала Центрального отделения сберегательного банка №4257/094, назначение: нежилое здание, площадью 453,60 кв.м., количество этажей: 2, кадастровый номер: 63:09:0301144:1579, расположенное по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Комсомольская, д.52;

Объект 2: Здание (лит. Г) - гараж, назначение: нежилое здание, площадью 59 кв.м., кадастровый номер: 63:09:0301144:1534, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Комсомольская, д.52;

Объект 3: Дизель-генераторная установка SDMO J66K в контейнере, расположенная по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Комсомольская, д. 52.

Объекты расположены на земельном участке по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Комсомольская, 52, площадью 1 408,00 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов финансового назначения, кадастровый номер: 63:09:0301144:10.Земельный участок находится в пользовании Продавца на правах аренды по договору аренды земельного участка №3640 от 21.08.2017г., заключенного с Администрацией городского округа Тольятти сроком 49 лет.

Начальная цена Лота №1 – 10 399 001 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 7 207 800 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 3 000 000 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 191 201 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Лота №1 – 6 932 667 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 4 805 200 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 2 000 000 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 127 467 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 693 266 руб. 70 коп.

Шаг аукциона на повышение – 346 633 руб. 40 коп.

Шаг аукциона на понижение – 693 266 руб. 80 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

- Обязательным условием торгов при реализации Объектов является передача Объектов Покупателю по Акту приема-передачи не позднее 30 июля 2020 г., при условии поступления на счет Продавца в полном объеме денежных средств в оплату стоимости Объектов в срок не позднее 22 июля 2020г.;

- Объект 2 реализовывается после проведения реконструкции до оформления собственником необходимых технических, правоустанавливающих документов на Объект 2 после проведения данной реконструкции с новыми характеристиками (технический план Объекта 2 до и после проведения реконструкции приведен в аукционной документации).

Дата и время проведения торгов: 30 декабря 2019г. в 12 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов:г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 27 декабря 2019 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 27 декабря 2019 года.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 28 декабря 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 30 декабря 2019г.с 11:30 до 11:55 (МСК) по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 30 декабря 2019 г. по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.