«Она опять мне врет»: мальчик, который просил президента не отдавать его родной матери, встретился с ней

"Она опять мне врет"

Служба опеки Кировского района Самары отыскала родную мать мальчика, написавшего письмо на Прямую линию президенту с просьбой не отдавать его из приемной семьи. Напомним, история маленького Ромы, мать которого вместе с сожителем угодили за решетку за продажу наркотиков, а сам мальчик – в приемную семью в Борском районе, наделала немало шума. Мальчик, дома предоставленный самому себе, пять лет прожил в приемной семье в любви и заботе с новой мамой, у него появилось двое братьев и много друзей. Поэтому когда родная мать досрочно вышла из колонии и заявила сыну, что заберет его обратно, Рома запаниковал, да так, что решил обратиться за помощью к главе государства. Родная мать Ромы не лишена родительских прав, но за несколько месяцев, прошедших со дня выхода на волю, так ни разу и не доехала до Борского района, чтобы увидеть сына. А у органов опеки не получалось не только установить ее местонахождение, но и в принципе подтвердить факт досрочного освобождения - ГУФСИН на запросы не отвечал.

Ситуация изменилась на этой неделе. Отдел опеки Кировского района Самары наконец смог разыскать женщину и привезти ее в Борское, где она встретилась с сыном. Но доброй рождественской истории из этой встречи, увы, не получилось.

Сотрудникам опеки с трудом удалось разыскать родительницу мальчикаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Нам позвонили за полтора часа до встречи, сказали, что едет родная мать Ромы, - рассказала журналисту «КП-Самара» приемная мама мальчика Светлана Коновалова. – Я выпила две таблетки валерьянки и поехала за Ромой в школу, забрать его с занятий. Ему тоже валерьянки дала. Он сразу насторожился, стал спрашивать, куда мы идем, ну я объяснила.

Светлана Коновалова рассказывает: едва зайдя в помещение опеки, родная мать Ромы накинулась на нее с упреками - мол, зачем настраиваешь против меня ребенка. А мальчик, увидев ее, даже не поздоровался.

- Сидел отрешенно и безучастно, общался равнодушно. Она плакала и просила прощения, говорила, что виновата. Мне даже не по себе стало от его холодности, я попросила разрешения выйти, - делится впечатлениями Светлана Коновалова. – Даже работники опеки потом удивлялись его холодности. Ребенку теперь есть с чем сравнивать, чувствуется его злость и недоверие к матери. Три раза он при мне спрашивал, зачем она с наркотиками связалась, та сказала – мол, от безысходности. Рома мне потом сказал, что «она мне опять врет».

"Пусть приезжает и общается"

Отчим мальчика, сожитель матери тоже приезжал на встречу, но все это время сидел ждал в фойе. Рома даже не пожелал подойти к мужчине поздороваться. С матерью сотрудники отдела опеки беседовали несколько часов, убеждали, что нужно дать мальчику доучиться, что ему сейчас лучше остаться в приемной семье, где у него есть все необходимое, в привычной среде с друзьями. В результате долгожданная договоренность была достигнута.

В новой семье Рома обрел любовь и заботуФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Мы договорились, что пока Рома останется дома, в Борском районе, - рассказывает Светлана Коновалова. – Она может приезжать, когда захочет, и общаться с сыном, я никаких препятствий для этого не создаю. Они бы в любом случае не смогли его забрать – живут в съемной комнате, для мальчика там места просто нет. Несмотря на это, она продолжает твердить Роме, что обязательно его заберет. А он заявил мне, что даже если у опеки не получится через суд лишить родную мать родительских прав, он сам сделает это, когда ему исполнится 18…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/750581" frameborder="0"></iframe> «Дорогой президент, не отдавайте меня маме».14-летний Рома написал письмо президенту. Мальчик умоляет не отдавать его родной маме. Просьба странная: обычно дети с радостью возвращаются к родным родителям

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