Вирусы не пройдут: в Самаре появился «Умный детский сад»

Экономия времени, энергоресурсов и… здоровья

Детский сад №4, известный в микрорайоне Волгарь как «Волшебная полянка», открылся ровно год назад. И в столь юном возрасте существенно поумнел, став пилотной площадкой для проекта Сбербанка и правительства Самарской области «Умный детский сад». Интеллектуальная система – технология входящего в экосистему предприятия банка ООО «Современные технологии» – взяла на себя управление всеми основными параметрами комфорта. Датчики установили на все инженерные системы: влажность, температура, концентрация СО2, освещение – все это система анализирует и корректирует. Заботясь о самочувствии ребятишек, «цифровая нянечка» регулярно обеззараживает помещения, так что ни один вирус здесь надолго не задержится.

- Очень приятно, что именно наш детский сад стал первым «умным» учреждением, - говорит заведующая детским садом №4 Людмила Пятилетова. – Вся информация оперативно отображается в моем личном кабинете и позволяет в онлайн режиме наблюдать показатели и управлять системой. Для меня это очень ценно Во-первых, я экономлю время, которое можно посвятить детям, воспитателям и родителям. Во-вторых, платим меньше за коммунальные услуги. Теперь я могу удаленно контролировать работу детского сада, даже находясь в командировке.

Пора проветривать!

Руководитель или воспитатель могут в любую минуту посмотреть, не пора ли проветрить группы «Брусничка» или «Морошка» или запустить режим обеззараживания воздуха в группе «Земляничка». Определяют не на глазок, а по рекомендации цифровой технологии: если, к примеру, уровень концентрации СО2 превысил 800 единиц, значит пора!

Система не только выстраивает оптимальный микроклимат для нормальной жизни детей и воспитателей, но и сопоставляет данные, подсказывая, где можно сэкономить электроэнергию. Работает она и на безопасность, причем, на опережение: датчики своевременно предупредят об угрозе короткого замыкания или протечки отопительной батареи.

Узнать, проветрено ли помещение группы, заведующая детсадом сможет даже находясь в другом городе. Фото: Сбербанк.

- Реализация данного проекта позволяет не только экономить на расходах самого учреждения, но и создает максимально комфортные условия для детей, для их развития и, самое главное, для их здоровья, - отметил председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко. – Мы презентовали нашу технологию «Умный офис» губернатору Самарской области на форуме «Линия успеха», он заинтересовался - так и родился совместный проект «Умный детский сад». Мы все являемся родителями, и для нас крайне важно, чтобы дети росли веселыми и здоровыми.

Дети не болеют – мамы работают

Сбербанк предложил детям отлично зарекомендовавшую себя систему, которая предварительно была опробована на предприятии – внедрена в большинстве офисов. По словам Александра Анащенко, благодаря использованию технологии сотрудники банка не только стали ощущать себя комфортнее на рабочих местах, но и реже болеть.

- Отрадно, что к социально-значимой работе подключаются и наши партнеры. Сегодня – прекрасный пример такого сотрудничества. Ровно год назад этот садик открыл свои двери для 230 юных воспитанников. А сейчас здесь снова событие – запуск современной системы управления «Умный детский сад» - подчеркнула заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская. Все инженерные коммуникации в саду теперь управляются через единую цифровую платформу. Данная система позволяет создать для малышей комфортный микроклимат в детском саду, контролировать систему отопления, избежать сквозняков, а значит, сохранить и укрепить здоровье детей.

Разработчики технологии уверены: интеллектуальная система управления инфраструктурой может пригодиться не только в детских садах, но и школах, кинотеатрах, библиотеках, спортзалах и магазинах.

- Это не первый «Умный объект», мы сделали более 1000 офисов для бизнеса, - рассказал генеральный директор ООО «Современные технологии» Юрий Козыренко. - Подобное решение для детского сада – это первый в России наш совместный проект. Уверен, что дальше продолжим наращивать положительный опыт. Мы гордимся тем, что современные технологии будут служить детям. Для нас приятно под Новый год сделать подарок и создать комфортные условия для развития нового поколения.