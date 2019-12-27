Елка желаний: как нефтепереработчики исполнили детские мечты

Резиденты Деда Мороза

Кто из нас не ждет Нового года, как времени исполнения самых смелых и несбыточных желаний? Мы, взрослые люди, в декабре снова обретаем способность верить в чудеса. Что уж говорить о детях, для которых Снегурочка и Дед Мороз так же реальны, как другие добрые волшебники из сказок и мультфильмов? Тем более что эти зимние персонажи - свои, родные, российские. И адрес у них есть, весьма конкретный: Великий Устюг. Ребята пишут письма, в которых рассказывают о своих мечтах, делятся сокровенными надеждами.

Новокуйбышевские мальчики и девочки тоже ждут под Новый год чуда, и оно случается, потому что у Деда Мороза в Новокуйбышевске есть свои резиденты-помощники - сотрудники НК НПЗ. Благотворительная акция «Елка желаний» стала доброй заводской традицией. Ее украшают не шары, гирлянды и мишура, а детские письма, каждое из которых - чья-то мечта. Заводчане помогают Деду Морозу исполнять пожелания детей из малообеспеченных семей и сирот. Простые, но очень важные для них мечты в этом году загадали 40 ребят: получить толстовку, настольные органайзеры, приборы для укладки волос, игрушки, скейтборд, коньки. Уже в первый день акции все письма детей, украсившие «Елку желаний», нашли своих новогодних волшебников. Работники НК НПЗ подошли к просьбам ответственно, с большим пониманием и заботой. Кто-то нашел и приобрел нужную вещь лично, кто-то - вместе с коллегами.

- «Елка желаний» проходит на предприятии третий год, - рассказала специалист по корпоративной и социальной политике АО «НК НПЗ» Мария Серенкова. - Особенность акции в том, что благотворителем выступает не завод, а его сотрудники. Она нашла отклик в душах заводчан: столько народу хотело поучаствовать, что пришлось ехать за дополнительными письмами.

На новогодний утренник ребята из социального центра «Наш дом» и центра «Семья»пришли в состоянии трепетного ожидания - соприкосновение со сказкой всегда волнительно, а тут еще письма отправлены: вдруг затерялись, не дошли? Вдруг Дед Мороз забыл о просьбе? Знать бы мальчишкам и девчонкам, что волшебника подстраховали ответственные люди - нефтепереработчики, тревоги было бы меньше. В Новокуйбышевске каждый ребенок в курсе: заводчане слов на ветер не бросают.

- Я благодарна заводу за праздник, подаренный нашим воспитанникам, - говорит директор СРЦ «Наш дом» Олеся Титова. - Исполнились все желания, которые они загадали Деду Морозу. Ребята до сих пор до конца не могут поверить, что их мечты сбылись - очень уж подарки хорошие. Предприятие помогает нам не впервые, и не только на Новый год. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Когда ребенок держит в руках сбывшуюся мечту, глаза его горят. А у двух сестренок - Миланы и Златы - перед Новым годом исполнилась самая заветная мечта: девочки обрели семью. Но! Строчки из письма Деду Морозу не выкинешь - новому папе пришлось приехать из Пензы, чтобы забрать приготовленные заводскими волшебниками подарки для дочек - огромный кукольный домик и наборы для творчества.

- Хочу пожелать Деду Морозу, чтобы у него было поменьше забот, - улыбается воспитанник «Нашего дома» Данил, получивший в подарок скейтборд. - И чтобы он был всегда так же счастлив, как я сегодня!

Посетили заводчане и социальный центр «Семья», чтобы исполнить мечты ребят из малообеспеченных семей. Подросткам вернулось сторицей добро, которое они и сами круглый год дарили людям, активно занимаясь волонтерской деятельностью.

Согреть каждого

Есть на заводе еще одна многолетняя зимняя традиция. Более десяти лет АО «НК НПЗ» совместно с профсоюзной организацией в канун Нового года и Рождества проводят акции по вручению сладких подарков ребятишкам с ограниченными возможностями - имеющим тяжелые нарушения речи, рожденным от ВИЧ-инфицированных мам, воспитывающихся в специализированном детском доме. В этом году сладости от заводчан получат более 500 несовершеннолетних новокуйбышевцев, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кроме этого, работники НК НПЗ в преддверии Нового года преподнесли подарок и ветеранам завода, закупив для них тонометры и глюкометры. Новый год подступает. Время дарить тепло!