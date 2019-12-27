Где же вы, сбежавшая невеста и испарившийся солдат? Люди, которых обязательно нужно найти в 2020 году

2019 год запомнился многим, в том числе и не самыми приятными вещами. К таким можно отнести бесследные исчезновения людей. Они пропадают каждый день и зачастую находятся весьма быстро. Но есть исключительные случаи, когда следы человека буквально испаряются. Журналисты «Комсомолки» вспомнили тех, кого безуспешно искали в минувшие 12 месяцев и кого обязательно нужно отыскать в 2020-м.

Ксения Аносова

Ксении Аносовой советуют вернуться домойФото: соцсети

Девушку уже прозвали «сбежавшей невестой». И не зря. Исчезла 26-летняя Ксения 6 июля — аккурат перед своей свадьбой, намеченной на 24 августа. Она уехала из родного поселка Безенчук в Самару за платьем и буквально испарилась. Где Аносова — не знали ни ее мама, ни будущий муж.

— Последний раз я был с ней на связи 5 июля, не ругались, общались хорошо. 6-го июля с утра ее соседка видела — она водичку покупала и шоколадку. В полиции говорили, что она прогуляет деньги на платье и вернется. Но она верующая и такие вещи в нашей вере не допустимы, — делился жених Ксении — Андрей Пилюгин, бизнесмен из Рязани.

Все оказалось не так просто. Ксения проходит обвиняемой по делу банды наркоторговцев, которая с 2015 по 2017 годы благодаря своей криминальной деятельности извлекла выгоду на сумму более 5 миллионов рублей. Она, по версии следствия, выполняла там функции «оператора» — по интернету сообщала, где спрятаны закладки с крупными партиями запрещенных веществ.

8 и 10 июля Ксения, находившаяся под подпиской о невыезде, не явилась на судебные заседания. Правоохранители заподозрили неладное, решили, что девушка скрылась от правосудия и заочно изменили ей меру пресечения на заключение под стражей. Правда, осуществить это получится лишь тогда, когда Аносову найдут.

Сейчас родные девушки отказываются давать комментарии по поводу ее исчезновения. Правоохранители же советуют ей найтись, чтобы избежать более сурового наказания.

Александр Сафонов

Мама Александра Сафонова верит, что он живФото: из личного архива

Обстоятельства исчезновения 29-летнего молодого человека весьма странные. Он служил по контракту в Рощинском, 12 августа был уволен, а спустя 10 дней пропал без вести, так и не добравшись до дома — в Пугачев в Саратовской области, где его ждут безутешные родители.

— Нет совсем никаких новостей. Звонила вчера следователю в следственный отдел, говорят, что работают. Выясняют, что было после того, как полиция его высадила и до того момента. Уверяют, что полиция не виновата, говорят, что зря на них думаю, но где сын мой? Не знаем, ищем и все, — рассказала «Комсомолке» мама пропавшего Наталья.

Последний раз разведчика видели в отделении полиции в Рощинском. Его доставили туда для установления личности. Там разведчик провел несколько часов. Затем силовики отвезли его к дому № 8 и там след парня обрывается.

Следователи спустя несколько месяцев после исчезновения Александра возбудили уголовное дело о его убийстве. Подозреваемых и каких-то зацепок пока нет. Расследование продолжается. Родители Сафонова не исключают, что их сына взяли в рабство. Они надеются, что он жив.

Владимир Белоглазов

Владимир Белоглазов исчез ранним утромФото: из личного архива

Еще один загадочный случай. 17 октября для семьи 51-летнего Владимира развивался, как любой другой. Старший сын отвез младшего брата в школу, мать их проводила и легла спать обратно рядом с супругом. В 10 утра она проснулась, но рядом уже никого не было.

Поводов для переживания у женщины не было, машина мужа во дворе. Деньги, документы, телефон — все на месте. Казалось, что он вышел ненадолго. Тем более, что в четверг у Владимира был выходной на его буровой, где он работает. Коллеги ждали мужчину в пятницу, но он так и не пришел.

— Человек ответственный и добрый. Он с семьей живет в селе Сергиевск. У них двое взрослых детей и младший четвероклассник Ванечка, — рассказывала samara.kp.ru сестра пропавшего Ольга. — Что случилось, неизвестно. Мы уже не знаем, что и думать. Снаряжения для рыбалки, корзины для грибов, велосипед — все осталось на месте.

— Брат вышел за ворота и, как будто, исчез. Оделся просто, по-домашнему — бушлат армейский зеленый, брюки камуфляжные, берцы черные. Для деревни это повседневная одежда. Значит, далеко идти не собирался, а то бы непременно надел джинсы и рубашку, — отметила Ольга.

Сейчас поиск Белоглазова продолжается. Им занимаются волонтеры, полицейские и следователи. «Комсомолка» будет следить за развитие событий.

Версий случившегося много. Одна из них — вдруг Владимир узнал, что болен онкологией, и ушел из дома, чтобы не травмировать близких.

Андрей Маклаев

Андрей Маклаев оказался замешан в серьезной криминальной историиФото: соцсети

Никаких нет новостей нет и о мужчине, которого называют «теневым руководителем» ООО «Спецкомбинат ритуальных услуг». Он пропал днем 24 июля в районе кладбища «Рубежное».

— Его белую «Камри» с номером Х663КА 163 видели 24 числа в районе ТЦ «Амбар» в промежутке между 15-00 и 16-00. Он направлялся в сторону кладбища . После этого его никто не видел, — делилась с «Комсомольской правдой» родственница пропавшего.

50-летний Андрея Маклаева считают причастным к организации убийства борца Владимира Попова, известного под псевдонимом Якудза. Его расстреляли 9 мая 2017 года. До этого у Якудзы был конфликт с Маклаевым, как раз на кладбище «Рубежное». Киллер, расстрелявший Владимира скрылся в Азии, а Андрея и его знакомого Игоря Гужина в 2019 году оправдали присяжные. Правда, позже верховный суд отменил это решение, но теперь местонахождение фигурантов неизвестно.

Между тем следователи не исключают, что Маклаева лишили жизни. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас оно продолжает находиться на стадии расследования.

Редакция «КП-Самара» уверена, что в наступающем году все указанные люди, а также другие пропавшие, объявятся. Мы будем следить за развитием событий.

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