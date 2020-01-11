2020-01-11T11:02:54+03:00
Общество

"Мы учим родителей верить в своих детей": в Самаре пройдет акция для особенных ребят "Рождение добра"

Катание на лошадях, экскурс в 13 век, концерт и хендмейд - для юных самарцев с синдромом Дауна, ДЦП и другими ментальными нарушениями приготовили большой рождественский праздник
Вера ЦЫГАНКОВА
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По словам организаторов, традиционная акция для особенных детей, делает добрее всех вокругПо словам организаторов, традиционная акция для особенных детей, делает добрее всех вокругФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Новогодние и Рождественские праздники в Самаре продолжатся еще одним замечательным днем. В эту субботу, 11 января, в Духовно-просветительском центре «Кириллица» при Кирилло-Мефодиевском соборе пройдет большая благотворительная акция «Рождение добра».

Это традиционное мероприятие для детей и подростков с ментальными нарушениями и их семей, а также для детей-сирот из психоневрологического интерната. Оно проводится в Самаре уже в пятый раз по благословению Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия и приурочено к рождественским святкам.

Организаторы "Рождения добра" рассказали, что приготовили на праздник в этом году Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Организаторы "Рождения добра" рассказали, что приготовили на праздник в этом годуФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Дети, для которых мы это делаем - ангелы, они не способны на зло, даже на мысли о нем. Поэтому к мероприятию сразу присоединяются огромное количество неравнодушных людей, которые хотят подарить этим ребятам праздник, - рассказал в пресс-центре "Комсомольской правды-Самара" организатор акции, директор фонда "Доброделание", депутат самарской городской думы Александр Чернышев.

Да и сами особенное дети и их родители с удовольствием становятся частью большого игрового и творческого действа.

- Участников мы сначала набирали с трудом, но с каждым годом их все больше. В этот раз мы ждем порядка 500 человек, - отмечает Александр Чернышев.

Хотя вход на праздник открыт для всех. С 10.30 утра 11 января дети смогут покататься на лошадях, запряженных повозках и санях. В центре будет работать выставка доспехов и оружия 13 века от центра исторической реконструкции "Ратное дело", и каждый сможет примерить на себя роль воина, подержать в руках меч и щит.

После уличных забав с 11.00 до 12.00 гостей акции ждет большая «Рождественская ёлка» в бальном зале Духовно-просветительского центра «Кириллица».

Постоянный партнер фонда театр "Витражи" закружит гостей в танцах и конкурсах. Все, кто захочет немного отдохнуть смогут посетить мастер-классы в фойе центра по песочной анимации, аква-гриму и не только.

Особенной частью "Рождения добра" как всегда станет концерт, в котором примут участие как профессиональные артисты, так и такие же дети с ментальными нарушениями и другими ограниченными возможностями здоровья, как и сами зрители.

Ребят порадуют финалист национального отбора Детского Евровидения 2019 года Даниил Хачатуров, лауреат международного конкурса «Голос России» Гелла Майорова, иллюзионист и фокусник - Андрей Хозяинов, ансамбль жестовой песни школы – интерната № 117 и театр кукол.

Еще одним уникальным номером, постановкой под названием "Маэстро" обещает поразить инклюзивный танцевальный коллектив «Soul&Dance». Как рассказала его художественный руководитель Екатерина Сизова, это пример того, как родители тянутся за своими особенными детьми.

- В постановке участвуют две семьи: две мамы и две дочки. Они - не просто мамы своих больных детей, они, как и их девочки, полноценные артисты. Они исполняют танец о том, как оживает пианино. Через него им очень тонко удалось показать, как на струнах души любого человека можно играть прекрасную музыку.

По словам Екатерины Сизовой, такие номера, концерты и акции, как "Рождение добра", показывают", что инклюзия - это мир для всех.

- Мы полноценные артисты, а не люди с инвалидностью. Это люди, которые вырастили сами себя. Не надо жалости, не надо отделения от общества. такое отношение - затворничество, а мы - часть этого общества.

Разные деревянные конструкторы традиционный подарок на "Рождение добра". Постоянные участники собрали уже целую коллекцию Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Разные деревянные конструкторы традиционный подарок на "Рождение добра". Постоянные участники собрали уже целую коллекциюФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Именно поэтому на праздник приглашают всех: "солнечных" детей, ребят с ДЦП, слабослышащих и, конечно, обычных ребят.

- Мы учим родителей верить в своих детей, а их ровесников жить с ними и общаться как с равными с самого детства, - объясняет Александр Чернышев.

К тому же радости у всех в это время одинаковы особенно в Новый год и Рождество - Дед Мороз и подарки. А здесь их будет много.

Зимние волшебники и Снегурочки приготовили приглашенным участникам праздника сладкие подарки и деревянные конструкторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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