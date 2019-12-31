Успеха от Соболева, любви от Бурлака: игроки и тренер «Крыльев» пообещали болельщикам позитивные эмоции в 2020 году

Игроки «Крыльев советов» записали видеопоздравление для болельщиков. Клуб выложил запись в своем официальном аккаунте в соцсети.

- Поздравляю всех с новым годом, желаю здоровья вам и вашим близким, - говорит Александр Соболев, сидя под елочкой. - Пусть в новом году вам сопутствует удача и успех и все ваши мечты воплощаются в реальность.

Артем Тимофеев поздравил болельщиков с наступающим новым годом, пожелав крепкого здоровья, счастья и благополучия.

- Надеюсь, что будущий год у вас будет лучше, чем предыдущий, - заявил футболист.

Тарас Бурлак также пожелал болельщикам здоровья, успехов во всех начинаниях, а еще – любви.

- И конечно же – болейте за «Крылья советов»! – резюмировал спортсмен.

Деян Радонич прислал видео из Хорватии, где он обращается к болельщикам с дочерью Марией на руках.

- Мы сейчас в Хорватии и мы собираемся весело провести новый год дома, - сказал он, похваставшись своей рождественской елкой.

Никита Чернов записал видеопоздравление в салоне автомобиля со шпицем на руках, поздравив с наступающим праздником всех неравнодушных волжан, болеющих за «Крылья». Он пожелал болельщикам запастись терпением на 2020 год.

- И от себя лично и от всей команды – мы сделаем все возможное, чтобы исправить ситуацию,- пообещал он.

Егор Голенков пожелал болельщикам, чтобы новый год принес немало важных побед и зрелищных матчей, Дмитрий Комбаров – оставить все плохое в старом году, а Антон Терехов выразил уверенность, что в новом году у команды «все получится».

Паул Антон передал привет из Румынии.

- Я хочу, чтобы в следующем году на «Самара Арену» приходило как можно больше болельщиков, которые будут поддерживать нас до конца, - заявил он. – Мы бьемся за клуб и за вас! С новым годом!

Сергей Рыжиков с тропического пляжа поздравил болельщиков «с годом крысы, с нашим годом!» и пожелал море позитива, успехов и радости. А Александр Гацкан записал видео на улице, под заснеженной елочкой.

- Это особенный праздник для всех людей. Будьте счастливы и дарите добро людям! – пожелал он.

Владимир Полуяхтов обратился к самарцам с тремя детьми на руках – малыши хором поздравили горожан с новым годом. А Антон Зиньковский записал видео в шумном ресторане, пожелав самарцам, чтобы их мечты сбывались.

Обратился к самарцам и тренер «Крыльев» Миодраг Божович.

- Дорогие болельщики, поздравляю вас с наступающим Новым годом! От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья! Желаю вам, чтобы в новом году у вас все получалось и был только позитив. А мы со своей стороны своей игрой надеемся подарим вам хорошие эмоции,- пообещал Божович самарцам.