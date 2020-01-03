«Прихожу - а там живут другие»: в Самарской области мать-одиночка взяла «двушку» в ипотеку и оказалась на улице

Василий Емельянов – седовласый пожилой мужчина, сразу вызывает к себе доверие. Вот только в последнее время его все чаще вызывают в суды. До этого были в основном гражданские дела, сейчас – уголовное. В числе пострадавших – целое предприятие, гендиректор завода и мать-одиночка.

ДОЛЖНА ВСЕМ

Жилой дом №165 на ул.Самарской строили вместе две компании: ЗАО «ЭДС» и ООО «СК Спектр-плюс», они поделили между собой офисные и жилые помещения, которые каждая из контор имела право продавать. Потом этажность дома увеличили, с этого-то предположительно и начались проблемы: часть квартир оказалась под другими номерами, их перераспределили между собой заново. А позже выяснилось: некоторые квартиры были проданы дважды: каждая из фирм получила за них деньги, при этом никто не считал себя неправым. Как обычно, крайними оказались обычные люди.

Одной из них стала Джамиля Яфарова, она договор с ЗАО «ЭДС» заключила в 2013 году, за «двушку» заплатила 4,4 млн рублей.

- На эту квартиру я взяла ипотеку, зарегистрировала свой договор долевого строительства, сделала там ремонт, заселилась вместе с дочкой, а летом 2013 года меня вызвали в суд и заявили, что моя квартира принадлежит другой семье. Якобы ее ООО "СК Спектр-плюс" продал еще в 2006 году, - рассказала корреспондентам «КП-Самара» Джамиля Яфарова.

На тот момент Яфарова растила дочь-подростка, идти им было некуда. Поэтому, когда Василий Емельянов предложил ей обмен, она сразу на него согласилась.

- Емельянов знал, что в квартира №92, которую он предложил Яфаровой взамен ее «двушки», принадлежит Ингрид Амелиной, - говорят в прокуратуре Красноглинского района Самары. – Однако все равно взял у Яфаровой документы на право требования с ЗАО «ЭДС» 4,4 млн рублей (это стоимость ее «двушки»), после чего заключил с ней договор на квартиру №92.

Ингрид Амелина со своим адвокатом сумела отстоять в суде свою квартируФото: Александра БУДАЕВА

Естественно, когда Ингрид Амелина - вдова заслуженного артиста России Александра Амелина – узнала об этом, и дамы встретились в суде, Амелина процесс выиграла. А Яфарова осталась ни с чем. В сентябре прошлого года судебные приставы выселили ее и дочь, которая на тот момент уже стала студенткой, вон из «двушки». Она осталась без жилья, но с многомиллионным долгом банку. Следствие признало ее потерпевшей, а Василию Емельянову недавно предъявили обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере.

ПОСТРАДАВШИХ – ЦЕЛЫЙ ЗАВОД

Дело рассматривает Красноглинский районный суд. Там в конце декабря озвучили и обстоятельства, при которых были совершены другие аферы, в которых обвиняют того же Василия Емельянова.

В 2010 году предприятие «Электрощит Самара» заключил с конторой Емельянова договор на строительство 10-этажного 5-секционного дома. Примерная стоимость работ оценивалась в 360 млн рублей, к концу 2013 года объект должны были сдать в эксплуатацию.

Но стройка затягивалась. Тогда, по версии следствия, Василий Емельянов пришел к руководителю завода, Андрею Половинкину, и попросил у него в долг 15 млн рублей под 14% годовых – мол, деньги небольшие, но ход строительства заметно убыстрят. Половинкин деньги дал, а в срок обратно не получил. Когда подал на должника в суд, тот предъявил документ, согласно которому он деньги якобы отдавал, однако, как считает следствие, эта бумага была фальшивкой.

В прошлом году судебные приставы выселили Яфарову с дочерью из спорной квартирыФото: change.org

Вскоре договор между «Электрощитом Самара» и фирмой Емельянова на строительство дома был расторгнут, потому что все сроки строительства были нарушены, но и тут Василий Емельянов не растерялся. Как говорят в правоохранительных органах, он нашел фирму, которой смог переуступить свои права на то, чтобы требовать с завода «Электрощит» 45 млн рублей, которые предприятие якобы ему задолжало. Вот только Арбитражный суд, через который эти деньги попытались взыскать «покупатели», посчитал, что долга никакого нет, а продажей несуществующих долгов заинтересовались правоохранительные органы.

На первом заседании Василий Емельянов вину свою не признал, но свою точку зрения на события давно минувших дней не огласил. В январе суд планирует приступить к допросу потерпевших, которые подробно расскажут о своем опыте сотрудничества с подсудимым.