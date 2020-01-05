2020-01-05T11:43:26+03:00
Общество

Нашли на улице и посадили на цепь: после предательства хозяина далматинец лишился уха

Сейчас волонтеры ищут осиротевшему Грею новый дом
Ольга НОВИКОВА
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Несмотря на перенесенные лишения и страдания, Грей не оставляет надежду найти любящую семью.Несмотря на перенесенные лишения и страдания, Грей не оставляет надежду найти любящую семью.
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Несколько раз выставляли за дверь

Под Новый год кто-то мечтает о новом телефоне, кто-то просит у Деда Мороза новую машину – а самарские зооволонтеры мечтают найти новый дом далматинцу Грею. Его история полна трудностей и лишений – за шесть лет жизни псу пришлось столкнуться и с человеческой жестокостью, и с предательством любимого хозяина, и с голодом и холодом.

К зооволонтеру Эльвире Ковалевой Грей попал недавно. Люди подобрали скитавшегося по улицам пса в поселке Александровка под Тольятти. Подобрали – и посадили на цепь в будку.

- Люди нашли его на улице. У них дети, и они не смогли ничего придумать лучше, чем посадить далмата на цепь. Ну из соображений безопасности, - рассказывает Эльвира. – Потом нашли меня в соцсети, спросили совета, что делать с собакой. Прислали фото, где он на цепи. Конечно, сразу приехала его забрал.

Сначала девушка пыталась найти хозяина пса – давала везде объявления, отслеживала сообщения о пропаже. Но потом коллеги-зооволонтеры из Тольятти просветили ее – усилия бесполезны.

- Выяснилось, что это уже далеко не первый раз, когда Грей оказывается на улице – хозяин уже несколько раз выставлял пса за дверь, отвозил подальше от дома, чтобы тот не вернулся,- рассказывает Эльвира. – Когда в этот раз я связалась с хозяином, он не высказал никакого желания своего питомца забрать…

Ухо пришлось ампутировать

Девушка сразу обратила внимание, что у далматинца не все в порядке с ушами.

- У Грея затекала лимфа в полость уха, выкачивали. Потом снова затекала, но уже никто не следил, и эта жидкость стала каменной, деформировала ушной хрящ, - рассказывает Эльвира. – А внутри - сильные выделения и отек. Я консультировалась с несколькими клиниками и докторами, в том числе ветеринаром группы помощи далматинцам в Москве. К сожалению, сохранение уха было невозможно, его ампутировали и закрыли проем.

Несмотря на перенесенные лишения и страдания, Грей не оставляет надежду найти любящую семью.

Если вы готовы помочь свершиться новогоднему чуду, звоните Эльвире Ковалевой по тел.89268009772

Если вы готовы помочь свершиться новогоднему чуду, звоните Эльвире Ковалевой по тел.89268009772

- Он весёлый и радостный пёс, очень хороший и умный. Но видно, что страдал, поэтому может защищаться. Например, не выносит намордник,- рассказывает Эльвира. - Любит гулять, ездить в машине, обожает, когда его гладят. Грей нуждается в хозяине с сильным характером, так как собака проявляет лидерские качества. Кроме того, пес не воспринимает детей маленьких, не понимает их, поэтому ищем дом без детей. Я очень надеюсь найти для него хозяина, с кем он проживет половину своей жизни в любви.

Если вы готовы помочь свершиться новогоднему чуду, звоните Эльвире Ковалевой по тел.89268009772

ИСТОЧНИК KP.RU

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