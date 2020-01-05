Нашли на улице и посадили на цепь: после предательства хозяина далматинец лишился уха

Несколько раз выставляли за дверь

Под Новый год кто-то мечтает о новом телефоне, кто-то просит у Деда Мороза новую машину – а самарские зооволонтеры мечтают найти новый дом далматинцу Грею. Его история полна трудностей и лишений – за шесть лет жизни псу пришлось столкнуться и с человеческой жестокостью, и с предательством любимого хозяина, и с голодом и холодом.

К зооволонтеру Эльвире Ковалевой Грей попал недавно. Люди подобрали скитавшегося по улицам пса в поселке Александровка под Тольятти. Подобрали – и посадили на цепь в будку.

- Люди нашли его на улице. У них дети, и они не смогли ничего придумать лучше, чем посадить далмата на цепь. Ну из соображений безопасности, - рассказывает Эльвира. – Потом нашли меня в соцсети, спросили совета, что делать с собакой. Прислали фото, где он на цепи. Конечно, сразу приехала его забрал.

Сначала девушка пыталась найти хозяина пса – давала везде объявления, отслеживала сообщения о пропаже. Но потом коллеги-зооволонтеры из Тольятти просветили ее – усилия бесполезны.

- Выяснилось, что это уже далеко не первый раз, когда Грей оказывается на улице – хозяин уже несколько раз выставлял пса за дверь, отвозил подальше от дома, чтобы тот не вернулся,- рассказывает Эльвира. – Когда в этот раз я связалась с хозяином, он не высказал никакого желания своего питомца забрать…

Ухо пришлось ампутировать

Девушка сразу обратила внимание, что у далматинца не все в порядке с ушами.

- У Грея затекала лимфа в полость уха, выкачивали. Потом снова затекала, но уже никто не следил, и эта жидкость стала каменной, деформировала ушной хрящ, - рассказывает Эльвира. – А внутри - сильные выделения и отек. Я консультировалась с несколькими клиниками и докторами, в том числе ветеринаром группы помощи далматинцам в Москве. К сожалению, сохранение уха было невозможно, его ампутировали и закрыли проем.

Несмотря на перенесенные лишения и страдания, Грей не оставляет надежду найти любящую семью.

Если вы готовы помочь свершиться новогоднему чуду, звоните Эльвире Ковалевой по тел.89268009772

- Он весёлый и радостный пёс, очень хороший и умный. Но видно, что страдал, поэтому может защищаться. Например, не выносит намордник,- рассказывает Эльвира. - Любит гулять, ездить в машине, обожает, когда его гладят. Грей нуждается в хозяине с сильным характером, так как собака проявляет лидерские качества. Кроме того, пес не воспринимает детей маленьких, не понимает их, поэтому ищем дом без детей. Я очень надеюсь найти для него хозяина, с кем он проживет половину своей жизни в любви.

Если вы готовы помочь свершиться новогоднему чуду, звоните Эльвире Ковалевой по тел.89268009772