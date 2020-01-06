2020-01-06T16:16:55+03:00
Общество

Хаски, мчись вперед: под Самарой прошли гонки на собачьих упряжках "Рождественские горки 2020"

Как в этом году прошли гонки на собачьих упряжках "Рождественские горки - 2020" под Самарой [фото, видео]
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре прошли гонки на собачьих упряжкахВ Самаре прошли гонки на собачьих упряжкахФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прошли традиционные гонки на собачьих упряжках "Рождественские горки 2020". Соревнования имеют статус равный чемпионату РФ и служат отборочными на Чемпионат мира.

А хозяин на лыжах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А хозяин на лыжахФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Именно поэтому накануне Рождества в Самару съехались спортсмены и их чудесные питомцы со всех уголков страны.

После финиша псы радуются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После финиша псы радуютсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

За победу сражались команды из Самары и Тольятти, Москвы, Ульяновска, Перми, Саратова, Новосибирска и многих других городов!!!

Евгений со своими четырехлапыми спортсменами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Евгений со своими четырехлапыми спортсменамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- У нас четыре собаки, один самоед и три хаски,бегают в упряжке в основном четыре, но в этом году попробовали двух. В этом году зима без снега, тренировок у них не было практически. Я давно собирался на соревнования эти, ну а что дома сидеть. Мне это просто доставляет удовольствие и собакам полезно побегать. Были уже много где, хотим в Нижний Новгород еще съездить, - рассказывает Евгений Мушканов из Татарстана, который выступал на дистанции 5,5 км.

Собакам побегать за счастье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Собакам побегать за счастьеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

О недостатке снега в этом году говорили многие спортсмены. Из-за этого собаки мало тренировались и бегать им было нелегко.

Соревнования удались Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Соревнования удалисьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Собаки бегали с удовольствием, зрители наблюдали за забегом, испытывая положительные эмоции.

Серьезный гонщик Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Серьезный гонщикФото: Светлана МАКОВЕЕВА

7 января старты начнутся в 9.00, закончатся в 11.00. Всех желающих понаблюдать за соревнованиями предлагают приезжать на "Чайку".

Гонки уже стали традиционными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гонки уже стали традиционнымиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заезды проходят на пять и семь километров. Сами спортсмены стоят либо на лыжа, либо на специальных санях с полозьями.

Отдых после забега Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отдых после забегаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гонки на собачьих упряжках прошли под Самарой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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