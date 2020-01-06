Хаски, мчись вперед: под Самарой прошли гонки на собачьих упряжках "Рождественские горки 2020"
В Самаре прошли традиционные гонки на собачьих упряжках "Рождественские горки 2020". Соревнования имеют статус равный чемпионату РФ и служат отборочными на Чемпионат мира.
А хозяин на лыжахФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Именно поэтому накануне Рождества в Самару съехались спортсмены и их чудесные питомцы со всех уголков страны.
После финиша псы радуютсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
За победу сражались команды из Самары и Тольятти, Москвы, Ульяновска, Перми, Саратова, Новосибирска и многих других городов!!!
Евгений со своими четырехлапыми спортсменамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
- У нас четыре собаки, один самоед и три хаски,бегают в упряжке в основном четыре, но в этом году попробовали двух. В этом году зима без снега, тренировок у них не было практически. Я давно собирался на соревнования эти, ну а что дома сидеть. Мне это просто доставляет удовольствие и собакам полезно побегать. Были уже много где, хотим в Нижний Новгород еще съездить, - рассказывает Евгений Мушканов из Татарстана, который выступал на дистанции 5,5 км.
Собакам побегать за счастьеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
О недостатке снега в этом году говорили многие спортсмены. Из-за этого собаки мало тренировались и бегать им было нелегко.
Соревнования удалисьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Собаки бегали с удовольствием, зрители наблюдали за забегом, испытывая положительные эмоции.
Серьезный гонщикФото: Светлана МАКОВЕЕВА
7 января старты начнутся в 9.00, закончатся в 11.00. Всех желающих понаблюдать за соревнованиями предлагают приезжать на "Чайку".
Гонки уже стали традиционнымиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Заезды проходят на пять и семь километров. Сами спортсмены стоят либо на лыжа, либо на специальных санях с полозьями.
Отдых после забегаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Гонки на собачьих упряжках прошли под Самарой.
ИСТОЧНИК KP.RU