Погода в Самаре на Рождество 2020: слегка подморозит и пойдет снег

Синоптики рассказали, чего ждать горожанам от погоды в Самаре на Рождество - 2020. В ночь на Рождество по их данным температура опустится до -8 градусов, так что будет немного морозно. Автомобилистам стоит быть очень внимательными, ведь на дорогах будет туман. Правда, это коснется не всего региона, а некоторых районов.

Также в Рождественскую ночь пойдет снег, но он будет не сильным, метели ждать точно не стоит. Ветер будет очень легким, 5-8 метров, подует он с юго-востока. Небо закроют облака.

В прошлом году на Рождество в Самаре было -13 - 18 градусов, так что в 2020 году мы можем говорить о теплой погоде на этот праздник. Уже 8 ноября похолодает до -11 градусов. Также будет идти небольшой снег.

Кстати, по народным приметам даже легкий снег в этот день можно считать просто отличной приметой. Она говорит о том, что грядущий год будет счастливым, удачным и плодородным.