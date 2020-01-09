Комбаров нокаутировал арбуз, «Лада» стартовала в еврокубке, а депутат облажался: что произошло в самарском спорте, пока мы доедали салаты

Новогодние праздники прошли, а это значит, что пора выбираться из-под уютных одеял и возвращаться к привычным рабочим будням. Пока мы все отсыпались и доедали новогодние салаты, спорт в Самарской области не отдыхал (ну кроме футбола). Новостей за январские праздники хватало. «КП-Самара» собрала все самое интересное, что вы могли пропустить из мира спорта региона.

«Самара» творит историю в баскетболе

В баскетболе у наших все хорошо. «Самара» в прошлом году добилась исторического достижения - прошла в полуфинал Кубка России, выбив из сетки представителя Единой лиги ВТБ пермскую «Парму». Теперь – уже в новом десятилетии – «Самара» громко заявила, что она готова к новым высотам. В первом матче полуфинала волжане обыграли «Уралмаш» 70:61.

Правда, поначалу все складывалось не так радужно, как хотелось бы самарцам, и первый матч в 2020 году «горожане» могли проиграть. Почти три четверти «Самара» догоняла «Уралмаш» в счете, а когда смогла это сделать, волжский лайнер набрал такую скорость, что команда из Екатеринбурга не смогла ничего сделать.

Баскетболисты «Самары» стали на шаг ближе к финалу Кубка России. Фото: БК «Самара».

Теперь финалист определится 13 февраля в Самаре. Стоит ли говорить, что хозяева - фавориты встречи, но расслабляться никто не думает.

В городе взялись за развитие женского баскетбола

Все хорошо и в женском баскетболе. Прямо под занавес январских праздников в «Самаре» объявили о расширении команд по баскетболу 3х3 (его еще называют стритбол или уличный баскетбол). Сегодня, 9 января, в Иваново дебютирует женская команда «Самара» по этому виду спорта.

В Самаре представили женскую команду по баскетболу 3х3. Фото: БК «Самара».

- Команда была создана совсем недавно, но вошли в нее игроки, имеющие богатый опыт и в «классическом», и в «уличном» баскетболе, - рассказали в клубе. - Чего стоят только достижения Ольги Русановой, которая выигрывала медали чемпионата России еще в составе ВБМ-СГАУ! Также в первый состав «Самары» вошли Кристина Чинкина, Юлия Попова и Мария Чернова (плюс не поехавшие в Иваново Маргарита Буланова и Анастасия Темникова).

Комбаров подрался с арбузом

Кто точно не скучал, так это защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров. Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, а футболисты до середины января разъехались по теплым странам. Дмитрий Комбаров не стесняется показывать в своем инстаграм, как он отдыхает в отпуске. Правда, как защитнику «Крыльев» насолил бедняга тайский арбуз, мы не знаем. Но досталось ягоде знатно. Смотрите сами. Видео есть в инстаграме Комбарова.

Из поединка Дмитрия Комбарова с арбузом победителем вышел защитник «КС».Фото: Instagram.com

kombarov_23 Дмитрий Комбаров разбил рукой арбуз

Мини-футбол возвращается в Самару

Мини-футбол (или футзал, как кому больше нравится), по понятной причине, в России не впадает в зимнюю спячку, как большой футбол. Ему она просто не нужна - в зале всегда тепло. Однако футболистам все-таки дали какое-то время отдохнуть.

На работу игроки и тренерский штаб «Динамо Самара» вышли раньше всей страны – аж 3 января. Оно и понятно, первый матч в новом году запланирован на 9 января. Проведут его волжане в родных стенах – в «МТЛ Арене». Соперник – «Норильский никель». Можно сказать, что клубы соседи по турнирной таблице – гости на 4-ом месте с 23 очками, «Динамо» - на 6-ом с 22-я очками. Так что противостояние обещает быть жарким. Ну а мы посмотрим, кто все это время тренировался, а кто халтурил и доедал новогодние салаты.

Футболистам «Динамо Самара» пришлось выйти из отпуска 3 января. Фото: МФК «Динамо Самара».

Если не знаете, чем заняться сегодня вечером – сходите на мини-футбол. Тем более, вход на матч бесплатный. Игра начнется в 19:00 по самарскому времени.

«Лада» стартовала в Кубке ЕГФ

Январь – горячая пора для женского гандбольного клуба «Лада». Тольяттинки во время новогодних праздников отправились в Германию, чтобы начать новую еврокубковую кампанию. В первом матче группового этапа Кубка ЕГФ «Лада» сыграла с «Битигхаймом». Игра, к сожалению для всех болельщиков тольяттинок, завершилось поражением гостей – 31:29.

Во втором туре «Лада» примет «Хернинг-Икаст». Матч пройдет 11 января в Тольятти.

Гандболистки «Лады» начали групповой этап Кубка ЕГФ не лучшим образом. Фото: ГК «Лада».

Тольяттинец снова покоряет «Дакар»

Вслед за футболистами туда где потеплее отправился тольяттинский мотогонщик Дмитрий Агошков. Правда, в отличие от игроков «Крыльев», он поехал не отдыхать и отправился не на океанское побережье. Дмитрий участвует в ралли-марафоне «Дакар-2020». Причем участвует мотогонщик в самом суровом классе – Original by Motul. Сложность в том, что в этом классе запрещена помощь механика – гонщик остается один на один с пустыней.

В меню у тольяттинца Дмитрия Агошкова в этом январе не оливье, а песок арабской пустыни. Фото: vk.com/id310437332.

Хоккеисты «Лады» победили в первом матче 2020 года, а болельщики поставили новый рекорд

В первом мачте нового года хоккейная «Лада» (пусть и не без труда) добилась первой победы. В серии буллитов тольяттинцы обыграли пензенский «Дизель». Основное время матча и овертайм завершились со счетом 2:2.

Кроме того, этот матч, который прошел на «Лада-Арене», побил очередной рекорд. Он собрал 6 200 болельщиков.

«Лада» собрала на трибунах больше 6 тысяч зрителей и смогла обыграть «Дизель» в серии буллитов. Фото: ХК «Лада».

Конфуз депутата

Не обошлось и без курьезов. Вы, может быть, пропустили историю, связанную со сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккею. Дело в том, что игру показывал «Первый канал», а в это время на «Матч ТВ» решили повторить знаменитый финал МЧМ 2011 года. Так вот, на «Первом канале» наша сборная уступила канадцам, а на «Матч ТВ» - вырвала у тех же «кленовых листьев» фантастическую победу, горя по ходу встречи 0:3.

Так вот, многие привыкли смотреть хоккей именно на «Матч ТВ» и поверили, что наши парни выиграли чемпионат 2019 года. Среди них был и уроженец Куйбышева, бывший президент федерации фехтования Самарской области, а ныне председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев. Он в своем фэйсбуке поздравил нашу сборную с золотом чемпионата мира.

Не смутили Дегтярева, который, кстати, входит в состав правления Федерации хоккея России, ни качество картинки, ни то, что на льду были, например, Артемий Панарин и Владимир Тарасенко. Потом, правда, депутат оправдался. Мол, смотрел матч без звука. И пообещал учить фамилии хоккеистов и других спортсменов.