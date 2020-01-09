«Другого выхода у нас нет»: приговор самарской студентки, осужденной за наркотики, пытаются отменить через ЕСПЧ

"О наркотиках она не знала!"

Родные и близкие студентки, которую обвинили в торговле наркотиками из-за того, что она забрала на почте посылку за подругу, не теряют надежды добиться освобождения молодой девушки. Защита Елизаветы Кенешовой подала жалобу в ЕСПЧ: адвокаты просят европейцев оценить справедливость приговора самарской студентке. Напомним, девушка забрала на почте посылку с косметикой и колонками, а на выходе ее встретили сотрудники ФСБ. Внутри ее посылки, кроме долгожданных тюбиков, обнаружились еще и наркотики - полкило мефедрона.

По версии следствия, девушка занималась фасовкой и распространением наркотиков в группе с Наргиз Мамедовой и Ниджатом Нагиевым, но при задержании предполагаемые сообщники в один голос говорили о том, что Елизавета ничего о мефедроне не знала. Свои показания они поменяли гораздо позже, вероятно, в надежде на сделку со следствием.

По данным стороны защиты Елизаветы Кенешовой, суд присяжных дважды оправдал ее, но каждый раз судья отказывался оглашать неугодный вердикт. В конце концов весной 2019 года одна из присяжных изменила свое решение, и с перевесом в один голос студентка была признана виновной, после чего ее приговорили к 8 годам колонии. А ее предполагаемые сообщники получили всего по пять лет. Девушка в преступлении не призналась и до последнего настаивала на том, что невиновна.

Присяжные поверили тому, что говорила им девушкаФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

- Сейчас она в одной из самарских колоний, в декабре ездила к ней на длительное свидание, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» мама девушки – Людмила Кенешова. – Мы обе стараемся с ней держаться и не терять надежды. Если в России Конституция и права человека не соблюдаются, значит, другого выхода просто нет, и надо обращаться в ЕСПЧ.

"Мы надеемся на справедливость"

Жалобу в Европейский суд по правам человека сторона защиты направила еще в декабре. Недавно адвокаты получили уведомление, что ей присвоен регистрационный номер

- Порядок таков: после поступления жалобы в суд ей присваивают регистрационный номер, о чем уведомляется заявитель. После этого суд рассматривает вопрос о приемлемости жалобы: смотрит, не истекли ли сроки давности, действительно ли имеются признаки каких-то нарушений, - объяснил адвокат Сергей Анищенко. – Если все в порядке, то правительство РФ уведомляют, что оно становится ответчиком по такому-то делу. Реальное присутствие сторон при рассмотрении жалобы обычно не требуется.

Елизавета подрабатывала фотомодельюФото: Соцсети

На все формальности может уйти примерно полгода, а то и больше, но сторона защиты надеется, что в итоге европейцы согласятся: приговор, который в России вынесли Елизавете Кенешовой на самом деле несправедлив и незаконен, хотя и устоял во всех возможных в нашей стране инстанциях.

- Если кратко, то в своей жалобе мы написали о том, что был осужден невиновный человек, - пояснил корреспондентам «КП-Самара» адвокат из Москвы Рустам Байгильдеев. – ЕСПЧ уделяет особо пристальное внимание приговорам, которые выносятся судами присяжных, и мы надеемся, что решение российских судов будет в результате отменено. Подобные прецеденты уже были.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/701360" frameborder="0"></iframe> Модель из Самары хотела помочь подруге, а теперь ей грозят годы тюрьмы за торговлю наркотиками.

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