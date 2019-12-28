2019-12-28T14:23:43+03:00
Спорт

Чемпионат России по фигурному катанию 2020. Женщины. Произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция

Смогут ли Медведева и Туктамышева попасть в сборную России? Следим в онлайн-трансляции за фигуристками в произвольной программе Чемпионата России 2020 в Красноярске [видео]
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Косторная лидирует после короткой программыКосторная лидирует после короткой программыФото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня в Красноярске определится состав сборной страны для Чемпионата Европы. Все болельщики напряженно следят, продолжит ли свое триумфальное шествие троица Тутберидзе Косторная - Трусова - Щербакова, или же у Туктамышевой или Медведевой получится потеснить кого-то из девчонок? В 15.00 (мск) на сайте kp.ru начнется прямая онлайн-трансляция произвольной программы у женщины на Чемпионате России по фигурному катанию 2020. Мы расскажем о самых важных моментах чемпионата и об оценках фигуристок.

Соревнования проходят на Платинум Арене в Красноярске. 27 декабря уже завершилась короткая программа. По ее итогам лидером стала Алена Косторная, которая заработала 89,86 баллов. Второе место у Александры Щербаковой (79,93 балла), третье у Александры Трусовой (76,46 баллов). Буквально на пятки Саше наступает Елизавета Туктамышева, у нее 75,74 балла, Евгения Медведева отстает - 71,08 баллов.

В 2019 году чемпионкой России была Анна Щербакова.

Порядок выступления фигуристок. Женщины. Произвольная программа 28 декабря

Первая разминка. 15.00

Ксения Синицына

Ксения Цибинова

Анастасия Грачева

Мария Талалайкина

Елизавета Нугуманова

Вторая разминка. 15.46

Анастасия Губанова

Софья Самодурова

Серафима Саханович

Валерия Шульская

Станислава Константинова

Анна Фролова

Третья разминка. 16.55

Евгения Медведева (17:01)

Елизавета Туктамышева (17.09)

Анастасия Гулякова (17:17)

Анна Щербакова (17:25)

Алена Косторная (17:33)

Александра Трусова (17:41)

Прямая видеотрансляция произвольной программы чемпионата России по фигурному катанию 2020

Соревнования начнутся в 15.00 (мск). Видеонтрансляция состоится на сайте Первого канала на русском языке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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