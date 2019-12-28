Детям не наливать! Как ребенку не оказаться в больнице после новогодних праздников

Новогодние каникулы – это не только тихий семейный отдых, но и бурные зимние забавы, а еще - килограммы сладостей и деликатесов. Взрослые расслабляются, дети оказываются предоставлены сами себе. Итог - праздник на больничной койке. Журналисты "КП-Самара" узнали у врачей, с какими травмами и проблемами к ним чаще всего обращаются в новогодние праздники родители и выяснили, где лучше подложить соломку.

4 место Горки детям не игрушки

В праздничные дни в больницах бум пациентов с переломами, травмами позвоночника. Очень много среди них детей, котлорые решили прокатиться на ватрушке или ледянке с крутой горки.

- Чаще всего в новый год у нас оказываются дети с травмами после катаний с горки, - рассказывает заместитель главного врача по педиатрии СОКБ им.Середавина Наталья Куликова. – Они или предоставлены сами себе, или родители не понимают риска и идут на крутую горку, берут с собой ватрушки и большие сани. А они очень травмоопасны! От лыж или коньков травм гораздо меньше. Также много травмированных малышей попадает из-за падения в гололед.

Что делать?

Объясните малышу правила безопасности. И не забывайте про совместный досуг: лучше вместе всей семьей отправиться кататься на ватрушках на специально устроенные горки в парках.

3 место Не надо завтракать шашлыком

Вторая опасность, которая подстерегает детей в каникулы – это переедание и аллергия.

- Набрасываются на сладости, едят орехи или мандарины килограммами, а потом удивляются тяжелейшей аллергической реакции организма! – говорит Наталья Куликова. – Часто мамочки говорят – дескать, раньше на этот продукт аллергии не было. Но все дело в количестве. Возможно, аллергия была и раньше, но проявлялась слабо, поэтому ее не замечали. Потенциально любой белок – это аллерген.

Все новые продукты врачи советуют давать ребенку сперва маленькими порциями - а уже потом, тщательно отслеживая реакцию, в течение недели доводить до нормального объема.

Еще один риск - постоянное переедание и нетипичные продукты. Целый год ребенок завтракал кашей, а тут - миллион салатов в холодильнике, и взрослые постоянно все доедают.

Что делать?

- Нельзя на завтрак, обед и ужин давать ребенку шашлык, даже если праздник и «он тоже хочет»,- говорит Наталья Куликова. – С майонезом в салатах тоже осторожнее. Ничего страшного, если семилетний ребенок съест чайную ложку майонеза, но если переусердствовать, можно получить серьезный срыв пищеварения.

Не все петарды одинаково безопасныФото: Иван ВИСЛОВ

2 место Стреляй, не бойся

На улице малышей подстерегают и другие опасности – петарды. Втайне от взрослых, а кто-то – и с их благословения, мальчишки увлеченно поджигают бомбочки, салюты и фейерверки, и в результате могут остаться без пальцев.

- К нам привозили мальчика, который засунул петарду себе в рот, и ему разворотило половину лица, - вспоминает Наталья Куликова. - Было, к сожалению, и несколько маленьких пациентов с оторванными из-за петард пальцами. Маленькие дети – это в любом случае категория, которая требует внимания – дети могут уронить елку и устроить пожар, могут наглотаться монеток или гвоздей, поэтому за ними нужно постоянно следить.

Что делать?

Даже несмотря на то, что взрослым хочется праздника, не оставлять ребенка предоставленным самому себе. Если вы планируете гулять большой компанией, позаботьтесь, чтобы у малыша тоже был праздник и возможность для самовыражения на каникулах. Иначе до беды недалеко.

1 место Капля алкоголя убивает ребенка

Кажется очевидным, что алкоголь и дети – вещи несовместимые. Но нет – каждый год в больницы попадают дети с алкогольным отравлением. И это не всегда подростки, втайне от родителей употребившие в компании в подъезде. Иногда отпрыскам наливают сами родители за праздничным столом.

Малышам часто предлагают попробовать алкоголь сами взрослыеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- На день матери к нам поступили двое детей 12 лет, которые отмечали этот праздник с матерью. Она ребенка были сильно пьяны, равно как и доставившая их в больницу родительница,- рассказала Наталья Куликова. – Взрослые часто сами предлагают детям выпить шампанского. Так делать категорически нельзя!

Медики не рекомендуют и так называемое «детское шампанское». Во-первых, состав этого лимонада содержит ненатуральные красители и ароматизаторы, а во-вторых – пропагандирует употребление алкоголя.