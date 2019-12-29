Украл елочку для малыша: в Новокуйбышевске парень спилил сосну и попал под уголовное дело

- Срубил он нашу елочку под самый корешок, - негодовали недавно жители Новокуйбышевска, у которых украли сосну.

Деревце росло возле жилого дома на ул.Бочарова, но однажды туда пришел молодой парень, спилил его и унес в неизвестном направлении. Местные жители обратились в полицию.

- Я проводил опросы жителей близлежащих домов и в одном из подъездов увидел много сосновых иголок, а на лестничном пролёте – сосновую ветку. По "хвойному следу" дошёл до квартиры, где и обнаружил срезанное дерево, - рассказал корреспондентам "КП-Самара" Ян Евсейчев - участковый, которому начальство поручило расследование.

Нужную квартиру участковый смог найти благодаря следу из сосновых иголокФото: ГУ МВД России по Самарской области

"Похитителем елок" оказался безработный 27-летний парень, который уже попадал в истории и имеет судимости за совершение краж и грабежей.

- Не для себя же старался, - объяснил он полицейскому. - У моей гражданской жены малыш Нового года ждет. Какой же праздник без елочки?

Новогоднюю красавицу для ребенка парочке все же придется приобрети - сосну как вещдок забрали полицейские. Вместе с орудием преступления - оказалось, что с деревцем парень расправился при помощи обычного ножа.

Уголовное дело пока не возбудили. Сейчас силовики устанавливают стоимость деревца, выясняют, кому оно принадлежало на самом деле и какой ущерб этому человеку или фирме был причинен. Парню, который спилил чужую сосну, скорее всего, грозит штраф.

Орудие преступленияФото: ГУ МВД России по Самарской области

- Размер штрафа в каждом случае определяется индивидуально и зависит от породы дерева, его возраста и ущерба для потерпевшего, - объяснили в ГУ МВД России по Самарской области. - Если будет установлено, что ущерб превысил пять тысяч рублей, то суд может назначить суровое наказание, в том числе штраф до полумиллиона рублей, обязательные работы или даже лишение свободы на срок до 6 лет.

Интересно, что это уже не первый инцидент с похищением елок в Новокуйбышевске. В 2013 году неизвестные спилили голубую ель в сквере у памятника погибшим воинам-афганцам. Полиция вышла на парня, которому на тот момент был 21 год, тогда дерево у него забрали. Ущерб был оценен в 140 тысяч рублей, на воришку возбудили уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений».

В областной полиции говорят, что суд тогда признал виновным молодого человека, приговорил его к штрафу 40 тысяч рублей и обязал погасить причинённый ущерб, сумму которого, правда, снизил до 100 тысяч рублей. С долгами парень не может расплатиться до сих пор.