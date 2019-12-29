Новый год за три часа: как собрать на стол и привести себя в порядок, если вы работаете 31 декабря

До Нового года остаются считанные дни, и каждая хозяйка задумывается, какие блюда поставить на праздничный стол и во что нарядиться к торжественному ужину. В этом году традиционный квест осложняется: 31 декабря во многих организациях будет рабочим днем. И хотя начальник, скорее всего, отпустит с работы пораньше, а коллеги пригласят вместе поднять бокал шампанского, времени на уборку и готовку все равно останется катастрофически мало. А ведь нужно еще и себя в порядок привести - ну как тут все успеть! Популярная инстаблогерша с 4 млн подписчиков, мама двойняшек, уроженка Тольятти Лера Чекалина (ler_chek) поделилась с читательницами «Комсомолки» советами – как за два-три часа организовать праздничный ужин и безупречно выглядеть в новогоднюю ночь.

Не надо стараться успеть все, этот праздник - для всех

Выбирайте блюда попроще и зовите на помощь

- В первую очередь – не пытайтесь все сделать самостоятельно, - советует Лера Чекалина. - Не отказывайтесь от помощи, наоборот - постарайтесь максимально привлечь близких, мужа, детей к подготовке новогоднего стола. Не старайтесь непременно удивить присутствующих кулинарными изысками и сложными блюдами, выбирайте рецепты попроще - главное, чтобы было вкусно. Многие продукты сегодня можно купить уже в нарезке и не тратить драгоценное время на то, чтобы орудовать ножом.

Кстати, много блюд готовить необязательно - ночью никто не наедается до отвала. Достаточно пары закусок и фруктов. Ну а если душа требует больше – добавить сытное горячее блюдо.

В моде естественность и опрятность

С праздничными макияжем и сложной прической Лера Чекалина советует не заморачиваться.

- В моде естественность и опрятность, поэтому достаточно просто вымыть голову, пока в духовке готовятся блюда, - говорит она. - Кудри и локоны уже не актуальны, лучше воспользуйтесь утюжком, чтобы придать прядям форму.

Дети тоже могут помочь в приготовлении еды к новогоднему столу

Накладывать несколько слоев грима тоже не нужно. Достаточно умыться, сделать освежающую маску для лица и нанести на кожу консилер, на ресницы – тушь, а на губы – бальзам.

- Если вы встречаете новый год дома, в кругу семьи или близких друзей, можно вообще устроить пижамную вечеринку - будет очень мило и уютно, - советует Лера Чекалина. – А самое главное – не забудьте про улыбку!

Рецепты от Леры Чекалиной:

Бутерброды с авокадо и красной рыбой, время приготовления – 10 минут:

На нарезанный хлеб или зерновые хлебцы намазать раздавленный или измельченный в блендере авокадо. Сверху положить кусочки соленой красной рыбы или красную икру, украсить зеленью. Быстро, вкусно и полезно!

Утка в вишневом соусе, время приготовления – 2,5 часа, хозяйка занята 15 минут

- У меня все готовит духовка, - делится секретами Лера Чекалина. – Это очень удобно, ведь освобождается время для других дел. Фирменный рецепт – утка в вишневом соусе. Готовится она очень легко – я просто кладу утку в мешок для запекания и добавляю туда небольшую баночку вишневого варенья. Тщательно обмазываю тушку со всех сторон и изнутри. Дополнительно фаршировать уже ничем не нужно – и так получается исключительно вкусно! А вишневое варенье при желании можно заменить яблочным. Утку запекать 30 минут при температуре 200 градусов и потом 2 часа – при 140 градусах.

А наряжать елку пусть помогает вся семья

Имбирное печенье, время приготовления – 1 час

Для теста нам понадобится 400-550 гр муки, 2 яйца, 200 гр сливочного масла, 200 гр сахара, пакетик разрыхлителя, 2 ч.л. свежего имбиря, 1-2 ч.л. корицы и 5-7 шт. гвоздики. Для глазури - 1 белок, 250 гр сахарной пудры и 1 ч.л. лимонного сока.

1. Смешиваем в отдельной чаше муку, разрыхлитель, специи (гвоздику растолочь, имбирь потереть и молотую корицу) 2. Миксером сначала взбиваем сливочное масло и сахар до пышной пены, потом добавляем яйца и опять хорошо взбиваем. 3. В жидкую смесь постепенно подсыпаем сухую. И замешиваем тесто. Оно должно быть эластичное и не прилипать к рукам. Готовое тесто убираем в холодильник на 30 минут. 4. Достаём тесто и раскатываем его в толщину на 3-4 мм 5. Вырезаем формы и отправляем запекаться на 10-15 минут на 180 градусов

Делаем глазурь: 1. Взбиваем белок и сахарную пудру до плотной пены, потом добавляем лимонный сок и опять взбиваем. 2. Перекладываем ее в кондитерский пакет и украшаем наше печенье.