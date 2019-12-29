Спаслись только три: в Тольятти мужчина подбирал бездомных кошек и сьедал

ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ

В ноябре прошлого года волонтеры спасли трех кошек из дома на Московском проспекте в Тольятти. Хозяин квартиры погиб.

-Тревогу забили соседи: они жаловались в полицию на то, что мужчина ест кошек. Им же удалось «добыть» доказательства - содранную шкуру и части тел животных, - рассказали корреспондентам «КП-Самара» волонтеры. - Полиции хозяин квартиры дверь не открывал. А однажды, когда к нему вновь пришли сотрудники правоохранительных органов, выпрыгнул из окна четвертого этажа. Мужчина погиб, а нам удалось проникнуть в квартиру.

По словам зоозащитников, почти вся квартира была завалена мусором, в котором пытались прятаться кошки. Внутри удалось обнаружить клетки для животных, а на стене возле них были написаны телефоны нескольких тольяттинских приютов, из которых хозяин квартиры, возможно, и брал себе зверей.

Фото волонтеров приюта "Кошкин дом"

- Двух кошек нашли почти сразу, третья постоянно пряталась среди хлама, свет в квартире был отключен, что еще больше усложняло задачу – мы искали черную кошку в темных комнатах, - вспоминает Олеся Малыгина. – Когда мы пришли туда в последний раз, участковый сказал, что если мы не найдем ее сейчас, то животное, вероятно, погибнет – в этот день квартира должна была быть опечатана.

Кошку «настигли» на кухне, она была очень напугана, зверски голодна и даже в приюте первое время людям не доверяла

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Кошку назвали «Пайпер», голодная жизнь в постоянном страхе сильно сказалась на ее здоровье: только удалось победить кишечную инфекцию, как кошка вся пожелтела и стала отказываться от еды – у нее оказались проблемы с печенью, дорогое лечение оплачивали всем миром.

Врачи делали очень осторожные прогнозы и говорили, что кошке, вероятно, жить осталось не более полугода. Но не тут-то было. Пайпер выжила, ее состояние стабилизировалось.

Фото волонтеров приюта "Кошкин дом"

- Кошкам, которых спасли до Пайпер из квартиры на Московском проспекте, довольно быстро нашли новых владельцев, а она у нас задержалась из-за проблем со здоровьем, - объясняют в приюте «Кошкин дом». - Поначалу кошка старалась привлечь к себе внимание, когда приходили люди, но они все время выбирали других кошек, и со временем она отчаялась. Теперь она не бежит первой за лаской и вниманием, а грустит в сторонке.

Пайпер ищут новый дом и любящих владельцев, которые смогут внимательно следить за ее здоровьем. Никто не знает, как долго она проживет, но волонтеры надеются, что она будет жить в довольстве и уюте. Кошка стерилизована, вакцинирована, ест как сухой, так и влажный корм.

Тем, кто захочет с ней познакомиться, можно звонить ее куратору – Олесе по телефону +7-917-965-29-21.

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