У себя красть не стоит: как я месяц жила без налички и что из этого получилось

Каждый день сотни людей, предпочитающих носить в кошельке не пару банковских карт, а стопку купюр, понемногу обкрадывают сами себя. Тут пара рублей, там десять. В месяц набегает приличная сумма, 500 рублей и больше. Это же можно разок в ресторане поужинать, наушники купить или книжку хорошую. Дело в том, что практически любой банк сегодня предлагает карту с кэшбэком. Возвращать можно реальные рубли (увы, не самый выгодный процент - от 0,5% с покупки), мили на карту авиакомпаний, баллы на покупки в определенных магазинах. И все это только тем, кто расплачивается безналичным способом. У банков свой интерес: они получают деньги с магазинов, которые пользуются их эквайрингом (теми самыми терминалами для оплаты). Продавцы в целом тоже не обижены: доказано, что люди охотнее оставляют больше денег в магазине или ресторане, если платят картой.

К тому же сами банки уверяют: сейчас можно вообще прожить без копейки в кошельке. Еще два года назад у нас такой фокус в Самаре не получился. Интересно, много ли изменилось за это время? Вызов принят. Я на месяц отказываюсь от визитов к банкомату и вот сейчас, перед новым годом, подвожу результаты своего бесчеловечного эксперимента и подсчитываю потери.

Неделя первая: подвох там, где не ждали

1 декабря, у меня в кошельке только две банковские карты. Одна из них - самого распространенного банка, на всякий случай. В телефоне два приложения. Я защищена со всех сторон. Гордо стою на остановке: хорошо, что сейчас весь транспорт перевели на безналичку. Хочешь - плати картой в трамвае, хочешь в метро.

- Впереди поломка, трамваи стоят, - сообщает усталый голос в микрофон.

Хм... На работу надо быстрее. Это что же, на маршрутку бежать? На улице морозно, зубы выбивают траурный марш. Я решаю рискнуть и запрыгиваю в 261-ю.

- Слушайте, у меня денег нет наличкой, - доверительно сообщаю водителю - Может ...

Прожить без налички вполне реально

Договорить не успеваю, он улыбается во все 32 зуба и диктует телефон. Вот и пригодилась карта Сбербанка: перевожу в приложении 35 рублей и спокойно еду дальше. На обед идем в маленькую столовую - там спокойно достают терминал.

А вот уже 3 декабря я сталкиваюсь с непредвиденной сложностью.

-Сдаем деньги на день рождения, - возвещает начальство.

Я мямлю что-то про отсутствие налички. Предлагаю: а давайте, скинемся сразу на карту одариваемому? На меня смотрят как на человека, который только что предложил всем раздеться и водить хороводы в таком виде. Мол, это же попирание всех устоев, а как же конверт, открытка, поздравительные слова. Я грущу. Но меня выручает коллега, которая достает из кошелька купюру и предлагает обменяться: она мне бумажку, я ей - перевод на карту. Что ж, пусть так. У Промсвязьбанка тоже удобное мобильное приложение, так что много времени это не занимает.

Неделя вторая: больше кэшбэка

Сразу в начале месяца я выбираю на своей карте Промсвязьбанка повышенные категории кэшбэка: сразу прикидываю, что перед Новым годом часто придется выходить в свет - значит, выбираю рестораны. А еще впереди покупка платья - вот и запланирую себе скидку. Все так и получилось: наряд для корпоративов я нашла и так со скидкой в 10%, а благодаря кэшбэку вышли все 13%. Мелочь, а приятно, особенно в преддверии грядущих трат на подарки. Ах да, за них тоже вернут 5%.

На этой неделе меня не ждало никаких сюрпризов: на такси передвигаюсь за безнал, карта давно привязана к приложению, ни в одном кафе даже не заикнулись о сломавшемся терминале. Посреди недели я уже около полуночи обнаружила, что дома кончилась вода. Пошла в ларек неподалеку - оказалось, что и там берут карты. Правда, поймала себя на том, что зачем-то кроме воды взяла еще шоколадку и уже собиралась купить сок. Мысленно бью себя по рукам: если бы я за водой пошла с 50 рублями в кармане, соблазнов бы не было. Тут, конечно, надо быть осторожнее.

В выходные поехала домой: за билет на электричке я всегда стараюсь платить безналичкой, ведь в таком случае он становится дешевле рублей на 10. А вот на вокзале в Отрадном - сюрприз. За автобус можно только наличкой заплатить. Зато можно зайти на сайт автовокзала и купить билет онлайн, рассчитавшись картой. Ну или договориться с кассиром - опять перевести деньги онлайн. Вот только интернет не ловит: приходится делать перевод с помощью СМС и оператор снимает с меня денег. Что ж, будем считать, что не повезло.

Неделя третья: неожиданный каменный век

Экватор пройден, а я еще не заплатила ни копейки наличкой. В середине месяца у меня запланирована поездка в Питер. Я не волнуюсь: уж в северной-то столице все еще лучше, чем у нас. Сюрпризы начинаются уже в автобусе из аэропорта. Мой спутник интересуется у кондуктора, можно ли платить картой. "А что, налички нет", - иезуитски интересуется она. Он лезет нза купюрами, несмотря на мое возмущение.

Украсть деньги с pay-pass карты не так-то просто

Следующий звоночек прозвенел уже вечером. Мы отправились в кафе. Посидели втроем, получили счет тысячи на три с лишним. Я уже было потянулась за картой, но официантка смотрела на нас умоляюще: - А можно наличку?

Я удивилась, а наша спутница - жительница Санкт-Петербурга уже доставала купюры.

- Может, они на Новый год себе зарабатывают? - пожимаю плечами я.

В Питере за наличку пришлось хвататься еще дважды: в музее, в который мы прибежали перед закрытием и в еще одном пивном ресторане, где не работал терминал (по слвоам официантов). Им же хуже, - мстительно подумала я, подсчитывая скромную наличность. Брали бы карту - оставила бы тут в два раза больше.

Неделя четвертая:

Больше с проблемами при оплате картой я не сталкивалась. Только однажды мне ее ненадолго заблокировали, когда я в одной точке совершила четыре покупки подряд. Оказалось, банк очень тщательно следит за тем, чтобы меня не обокрали. Но после звонка на горячую линию все быстро восстановили: понадобилось только объяснить, что всеми этими покупками занимаюсь я.

Ну и бонус: перед Новым годом, конечно же, пришлось отправляться за подарками. Повышенный кэшбэк помог немного сэкономить. Конечно, это не миллионы - но копейка рубль бережет и это не просто народная мудрость, а истина в последней инстанции.

Итоги:

Серьезных проблем с оплатой картой у меня не возникло. Сейчас терминалы стоят практически везде: точки без такой оплаты просто проигрывают конкурентную борьбу и стремятся что-то придумать и терминал приобрести. Если заплатить картой нельзя, практически всегда можно договориться и перечислить деньги на карту продавцу. Например, в каких-то точках по продаже хэндмейда. Ну а я дополнительно заработала 1460 рублей, пользовалась картой бесплатно (при достижении минимальной суммы расходов платить за обслуживание не нужно).

Минус: кое в чем мои расходы возросли. Я заметила, что бесконтрольно трачу больше к ресторанах и кафе, если плачу картой. Но это можно скорректировать, проанализировав свои расходы в приложении банка. Чем и займусь на новогодних каникулах.

Мнение эксперта

Ольга Грачева, заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса операционного офиса «Самарский» ПСБ банка.

Могут ли украсть деньги с карты pay-pass в магазине или транспорте?

- На практике реализовать такой сценарий кражи крайне сложно. Злоумышленникам, во-первых, необходимо приобрести терминал бесконтактной оплаты. Купить его можно только при условии оформления на фирму или ИП – в любом случае у налоговой будут данные о человеке, который его приобрел. Но даже если представить, что терминал каким-то образом попал в руки мошенников, то чтобы совершить кражу, вор должен поднести активированный терминал к карте на расстоянии не более 4 см, незаметно произвести такие манипуляции практически невозможно. Как я уже говорила, лучше установить ограничение по максимальной сумме одной операции по карте с бесконтактной оплатой и не держать большие средства на ней.

А не могут ли с меня взять деньги несколько раз? Или же украсть данные карты, если я отдам ее в руки?

- Банковские карты выпускаются с чипом и с технологией защиты 3-D Secure. Риск мошеннических действий с их использованием минимален. Когда клиент расплачивается картой, он совершает минимум действий – сам процесс занимает не более 10 секунд. За это время через платежный терминал в банк передаются зашифрованные данные, для каждой новой операции они уникальные. Поэтому их копирование и дальнейшее использование бессмысленно. Установите по карте с бесконтактной оплатой лимит по сумме, например, не более 1 000 рублей, и не храните большое количество денег непосредственно на карте. Тогда даже если вы ее потеряете, то риск, что кто-то воспользуется картой в своих целях, снижается.