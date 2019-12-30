Китайские новинки и российский консерватизм: чем этой зимой радую автосалоны Самары

Льет ли сильный дождь, падает ли снег - не так уж и важно, когда ты в теплом автомобиле. Зимой преимущества личного транспорта особенно заметны: мерзнуть на остановке в ожидании автобуса, кутаться в 33 шубы из-за сильного ветра, прыгать по лужам и ямам со льдом и грязью, прятаться под медицинской маской от вирусов – все это делать не нужно. Сел в машину, включил подогрев кресел и непогода кажется прекрасным капризом природы. Специально для тех, кто решил сделать себе подарок в канун Нового года и обновить машину, «Комсомолка» в очередной раз устроила тур по автосалонам Самары.

Приятно удивили предложенные вариантыФото: Альберт ДЗЕНЬ

Китайские автобренды: доверять можно!

Знакомство с новинками мирового автопрома на этот раз читатели «КП-Самара» начали с китайских марок. Первым делом заглянули в салон Chery. Под этой маркой китайский автопроизводитель выпускает недорогие и современные автомобили для ежедневного передвижения по городу и загородных поездок.

- Tiggo 4 и Tiggo 7 - флагманские модели компании Chery. Эти удобные кроссоверы сочетают в себе стильный внешний вид, вместительный салон, современное оснащение и комфортное управление, - знакомят участников нашего тура с машинами консультант салона Chery.

Сейчас Chery - это комфортные, надежные автомобили, которые не уступают в качестве известным японским брендам. Прекрасная половина нашей группы тут же заметила, как гармонично производители совместили стиль и функциональность.

Автомобили на любой вкусФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Автомобили очень просторные. Комфортно будет всем членам семьи. А какой вместительный багажник! - отметила участник тура Укиля, заглянув в Tiggo 7.

Мужчины же первым делом заглянули под капот. Проверили пространство для инструментов в багажнике и тут же записались на тест-драйв.

- Ожидания не были великими. Обзоры, конечно, читал, но много от этого автомобиля не ждал, а зря, - делится впечатления после поездки на новеньком Chery Tiggo 7 по улицам Зубчаниновки участник автотура Евгений. - Машина показала себя очень хорошо. Приятная в управлении. Разгоняется резво. Отличное соотношение цены и качества. Мне понравилось. Действительно хороший вариант.

Отзывчивые сотрудникиФото: Альберт ДЗЕНЬ

Продажей и обслуживанием автомобилей марки Chery, как и других машин китайских автопроизводителей, в Самарской области занимаются специалисты группы компаний «АсАвто»‎ и «СТОАвто». В ноябре этого года два крупнейших автодилера региона объединились, чтобы еще больше повысить уровень обслуживания клиентов. Оба автодилера специализируются на автомобилях китайских брендов, имеют большой опыт работы за плечами и хорошо знакомы жителям Самарской области.

Комфорт в каждой детали

В мультибрендовом шоуруме группы компаний «АсАвто»‎ и «СТОАвто» восторженными возгласами участники туда встретили Changan CS35 PLUS.

- Этот компактный городской кроссовер - их флагманская модель. Обратите внимание на качество исполнения, внутреннюю отделку салона автомобиля. Атмосферный движок, объемом 1,6 литра. Может быть установлена как механическая коробка передач, так и полноценный автомат, - подробнее рассказывает про автомобиль консультант мультибрендового шоурума.

Просторно и уютноФото: Альберт ДЗЕНЬ

Электрический усилитель руля французского производителя имеет три настройки — «Обычный», «Комфорт» и «Спорт».

- Я не заметил серьезные отличий между первыми двумя режимами, а вот «Спорт» искусственно делает руль тяжелее. Это удобно. Удивил автомобиль и тем, что в салоне очень тихо, заметно, что хорошо поработали над шумоизоляцией. В Changan действительно сделали невероятное. Придраться к чему-либо здесь сложно, - отметил участник тура Андрей, прокатившись за рулем Changan CS35.

Квадратный руль - это удобно

Еще один автомобиль, который впечатлит участников тура - Haval F7.

- Вы только посмотрите, квадратный руль. Так в машину садиться удобнее даже в объемной зимней одежде. Зеркала заднего вида немного коротковаты, - отметили участники тура.

Стильный и динамичный Haval F7 построен на новой платформе с применением высокопрочных сталей. Кузов прошел гальваническую оцинковку.

- Отзывчивая педаль газа. Машина очень бодрая. Робот адаптируется под режим вождения, - добавил после тест-драйва Евгений.

- Мы являемся официальными дилер автомобилей Chery, Geely, Lifan, Foton, DW Hover в Самаре и регионе. Машины обслуживаем сами. У нас несколько крупных автоцентров в Самаре, в наличии есть все запчасти. Проводим полный комплекс обслуживания автомобилей, - отметили сотрудники группы компании «АсАвто»‎ и «СТОАвто».

Китайцы удивили не только динамичным дизайном, продвинутой электроникой, но и гармоничным сочетанием цены и качества. Кстати, в группе компании «АсАвто»‎ и «СТОАвто» предусмотрен trade-in с максимальной выгодой и привлекательные предложения по кредиту.

У «Лады» обновления

Еще одним пунктом зимнего тура стал «Автоцентр на Заводском». Этой зимой LADA предлагает бескомпромиссно выгодные условия покупки на весь модельный ряд и радует обновлениями.

- В ноябре «Лада» представила обновленную Lada Vesta с автоматической трансмиссией. Флагманская модель АвтоВАЗа получила вариатор японской фирмы Jatco. Кстати, автоматическая трансмиссия устанавливается на все типы кузовов Lada Vesta, причем, начиная с базовых версий, - отметил консультант салона «Автоцентр на Заводском».

Обновления тут же опробовали участники нашего тура.

- Впечатления отличные. Я прокатился на Lada Vesta с вариатором. Едет плавно, разгоняется бодро. К подвеске никаких замечаний. Проехались по самым глубоким кочкам Заводского шоссе, отметил, что ничего не стучит, не гремит. Ездить приятно, - отметил после тест-драйва участник тура Константин.

Автоледи в свою очередь заметили, что у обновленной Lada Vesta сиденья Exclusive, бескаркасные стеклоочистители, зеркала, которые можно сложить автоматически – с пульта на ключе зажигания или с кнопки на двери водителя, подогрев руля.

- В ближайшие два месяца порадуем еще одной обновленной моделью - 4х4. Любители вездеходов точно оценят новый интерьер, приборную панель и другие обновления, - отметил директор дилерского центра Владимир Харьков.

Порадовал участников автотура и XRAY. Пассажирам на заднем сиденье стало просторнее. Углубили кресла, но багажник при этом остался таким же вместительным. Высокий просвет придется по вкусу жителям Самары - парковаться у торговых центров будет удобнее – 240-миллимитровый обвес не будет задевать бордюры.

- XRAY - это настоящий семейный автомобиль: просторный, а главное, недорогой в обслуживании, - отметила участник автотура Анастасия.