АО «Российский аукционный дом» сообщает

Открытый аукцион («голландский») на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, являющихся собственностью ПАО Сбербанк

26 марта 2020 г. в 10:00 (по МСК)

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с Генеральным договором поручения № 2397681-РАД от 27.08.2018г., сообщает о проведении торгов на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, являющихся собственностью ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 26 марта 2020 г. в 10 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 27 декабря 2019 года по 24 марта 2020 г., по следующим адресам:

в Поволжском филиале по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Волго-Вятском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Южном филиале по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 176, лит. 5/2, оф. 3.103 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г. Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Уральском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов

не позднее 24 марта 2020 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 25 марта 2020 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 26 марта 2020 г. с 09:30 до 09:55 (по мск) по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 26 марта 2020 г. по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»).

Сведения об объектах нежилого фонда, право аренды которых подлежит реализации на аукционе:

Лот 1: Помещение, назначение: нежилое помещение, Этаж: 1, общей площадью 18,40 кв.м, расположенное по адресу: Самарская область, Сергиевский район, п. Суходол, ул. Симиренко, д. 1а.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды: 11 (Одиннадцать) месяцев с даты подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 –

2 870 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 –

1 913 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 2 870 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 95 руб. 70 коп.

Шаг аукциона на понижение – 191 руб. 40 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 2: Часть нежилого помещения, общей площадью 795,9 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, ул. А.Васильева, д.6, принадлежащего Доверителю на праве собственности на основании Договора купли-продажи №1 от 18.02.1997г. В аренду передаются нежилые помещения общей площадью 308,5 кв.м., расположенные на 1 этаже, а именно: часть помещения №2 площадью 18,6 кв.м. (общей площадью 227,3 кв.м.), помещения: №3 площадью 14,1 кв.м., №4 площадью 4,2 кв.м., №5 площадью 23,3 кв.м., №6 площадью 7,2 кв.м., №7 площадью 23,3 кв.м., №8 площадью 7,1 кв.м., №9 площадью 3,6 кв.м., №10 площадью 22,7 кв.м., №11 площадью 36,4 кв.м., №12 площадью 53,4 кв. м, №13 площадью 31,5 кв.м., №14 площадью 34,1 кв.м., №16 площадью 29,0 кв.м.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 11 (Одиннадцать) месяцев с даты подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 2 –

41 956 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 2– 20 978 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 41 956 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 2 097 руб. 80 коп.

Шаг аукциона на понижение – 4 195 руб. 60 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Условия допуска к участию в аукционе

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников, открытого по способу подачи предложений по цене («голландский аукцион»).

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Генеральным договором поручения №2397681-РАД от 27.08.2018г.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора торгов в указанный в настоящем извещении срок.

Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит на претенденте.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Документы, представляемые для участия в аукционе:

Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через представителя) следующие документы:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной Организатором торгов форме в 2-х экземплярах (форма для юридических лиц № 15РАД, для физических лиц № 16РАД).

2. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме в 3-х экземплярах (форма № 4РАД).

Задаток подлежит перечислению на расчетный счет

АО «Российский аукционный дом»

ИНН 7838430413 КПП 783801001:

- № 40702810855230001547 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;

- № 40702810100050004773 в Ф-ЛЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810540300000795, БИК 044030795.

Договор о задатке (договор присоединения) заключается в форме единого документа, подписанного сторонами в соответствии с формой договора о задатке (договора присоединения), размещенной на сайте АО «Российский аукционный дом» в сети Интернет www.auction-house.ru в разделе «Документы к лоту».

Дата и номер договора о задатке (договор присоединения) указываются Организатором торгов. Задаток подлежит перечислению на счет Организатора торгов после заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке (договора присоединения).

В платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке (договора присоединения) – дата и номер договора о задатке.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 24 марта 2020 года.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе и подачей заявки претендент на участие в аукционе подтверждает согласие со всеми условиями проведения аукциона, опубликованными в настоящем извещении о проведении аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора аренды и возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя/Единственного участника, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подведения итогов аукциона.

Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет исполнения обязательства по оплате приобретаемого имущества.

3. Паспорт (оригинал и копия) претендента и его уполномоченного представителя (для заявителей – физических лиц).

4. Надлежащим образом оформленная доверенность (оригинал и копия) на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента.

5. Нотариально удостоверенные копии: свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и свидетельства о постановке на налоговый учет (для претендентов, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей).

Нотариально удостоверенная копия или оригинал Выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты начала приема заявок на участие в торгах.

6. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем (в 2-х экземплярах).

Юридические лица дополнительно представляют:

7. Нотариально удостоверенные копии учредительных и иных документов, подтверждающих правовой статус претендента как юридического лица (Устава, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц и др.).

8. Нотариально удостоверенную копию или оригинал Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее, чем за 3 (три) месяца до даты начала приема заявок на участие в торгах.

Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны его местонахождения, гражданства или постоянного местожительства.

9. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью организации и подписью руководителя организации, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента (протокола собрания учредителей об избрании руководителя организации, приказа о назначении руководителя либо контракта с руководителем организации, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента).

10. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении прав на заключение договора аренды, принятое в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия, имя и отчество, либо инициалы подписавшегося лица). Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

Документы, не соответствующие предъявляемым требованиям, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.

Не допускается использование претендентом на участие в торгах факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования (факсимиле) при заключении договоров о задатке, на доверенностях, платежных документах, а также при подаче и подписании заявок на участие в торгах.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором торгов не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке, а также иными сведениями об объекте, выставленном на аукцион, можно с момента начала приема заявок по адресам места нахождения Центрального офиса и филиалов АО «Российский аукционный дом», а также на официальном сайте в интернете www.auction-house.ru.

Телефоны для справок: 8 (800) 777-57-57, (846) 248-21-43, 248-15-82.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором торгов и оформляются протоколом определения участников аукциона. Определение участников торгов и оформление протокола осуществляется по адресу местонахождения организатора торгов, указанному в информационном сообщении о торгах.

Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:

- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола определения участников аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если:

- представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и условий проведения аукциона, опубликованных в настоящем извещении;

- не подтверждено поступление задатка в установленный срок на счет Организатора торгов.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Претенденты, признанные участниками торгов, а также претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления при регистрации участников либо путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом) в срок не позднее следующего рабочего дня с момента подписания протокола определения участников торгов.

Организатор торгов оставляет за собой право отказать Претенденту в допуске к участию в торгах, если Претендент, ранее принимавший участие в торгах, проводимых организатором торгов, уклонялся (отказался) от подписания протокола подведения итогов торгов, подписания в установленный срок договора, подлежащего заключению по итогам торгов, оплаты цены Имущества, определенной по итогам торгов, за вычетом суммы ранее внесенного задатка.

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором торгов заявку до момента утверждения протокола определения участников торгов, уведомив об этом (в письменной форме) Организатора торгов. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней до даты проведения, указанной в настоящем информационном сообщении, при этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов.

Предложения по цене лота заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек участника аукциона.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.

Предложение по цене приобретения лота, заявленное победителем аукциона, заносится в протокол подведения итогов аукциона.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Организатором торгов приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол подведения итогов аукциона выдаются победителю аукциона или его уполномоченному представителю под расписку.

В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол подведения итогов аукциона, уклонение от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные пунктом 5 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 1 (один) день до даты проведения, указанной в настоящем информационном сообщении, при этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов.

Договор аренды заключается между собственником и победителем аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в соответствии с примерной формой, размещенной на сайте www.auction-house.ru.

Собственник имеет возможность отказать в заключении договора аренды по итогам торгов с победителем торгов в случае выявления по итогам проверки Управлением безопасности собственника в отношении указанных лиц:

- судимости [1],

- исполнительных производств [2],

- задолженности по кредитным обязательствам [3],

- принадлежности к экстремистской деятельности [4].

Для заключения договора аренды победитель аукциона должен явиться в ПАО Сбербанк по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, тел. 8 987 985 14 81 Петров Николай Алексеевич.

Неявка победителя по указанному адресу в установленный срок, равно как отказ от подписания договора аренды в установленный срок, рассматривается как отказ победителя от заключения договора аренды.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

В случае признания аукциона в электронной форме несостоявшимся по причине допуска к участию только одного Участника, договор аренды может быть заключен собственником с единственным участником аукциона по начальной цене постоянной составляющей месячной арендной платы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся.

Аукцион признается несостоявшимся, если:

1) для участия в аукционе подано менее двух заявок;

2) ни один из Участников не представил предложение по минимальной цене постоянной составляющей месячной арендной платы.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (846) 248-21-43, 248-15-82, 248-15-34,

е-mail: harlanova@auction-house.ru, samara@auction-house.ru.

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[1] Если победителем торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении лица, подписывающего по итогам торгов договор аренды.

[2] Если победителем торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении юридического лица.

[3] Если победителем торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении юридического лица.

[4] Если победителем торгов является юридическое лицо, то проверка проводится в отношении лица, подписывающего по итогам торгов договор аренды.