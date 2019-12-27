2019-12-27T14:19:18+03:00
Общество

"Самая яркая елка": энергетики поздравили жигулевских детей с Новым годом

Коллектив Жигулевской ГЭС знает толк в освещении - сияла не только елка, но и глаза ребят.
Анна ФЕДОРОВА
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Подарки детям принес очень "энергичный" Дед Мороз. Фото: Жигулевская ГЭСПодарки детям принес очень "энергичный" Дед Мороз. Фото: Жигулевская ГЭС
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В преддверии Нового года энергетики Жигулевской ГЭС совместно с отделением государственного казенного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям Центрального округа» по г.о. Жигулёвск организовали традиционную благотворительную акцию «Самая яркая елка» для детей с ограниченными возможностями здоровья. .

Поздравить детей пришли главные герои новогодних чудес, Дед Мороз со Снегурочкой. Вместе со сказочными героями ребята водили вокруг елки хоровод, играли в игры и читали стихи доброму волшебнику. Каждый маленький гость получил сладкий подарок и много искренних пожеланий здоровья и радости в Новом году.

Жаль, что веселиться под елкой можно лишь раз в году. Фото: Жигулевская ГЭС

Жаль, что веселиться под елкой можно лишь раз в году. Фото: Жигулевская ГЭС

Также в рамках акции сотрудники Жигулевской ГЭС, переодевшись в Деда Мороза и Снегурочку, отправились с поздравлениями к детям, которые в силу своих заболеваний не выходят из дома. Так они делают уже пять лет подряд. А перед самым Новым годом поздравления и подарки будут принимать ребята, попавшие в сложную жизненную ситуацию из реабилитационного центра «Гармония» г.о. Жигулевск.

Под Новый год энергетики перевоплотились в Деда Мороза и Снегурочку. Фото: Жигулевская ГЭС

Под Новый год энергетики перевоплотились в Деда Мороза и Снегурочку. Фото: Жигулевская ГЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

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