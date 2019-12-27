"Самая яркая елка": энергетики поздравили жигулевских детей с Новым годом

В преддверии Нового года энергетики Жигулевской ГЭС совместно с отделением государственного казенного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям Центрального округа» по г.о. Жигулёвск организовали традиционную благотворительную акцию «Самая яркая елка» для детей с ограниченными возможностями здоровья. .

Поздравить детей пришли главные герои новогодних чудес, Дед Мороз со Снегурочкой. Вместе со сказочными героями ребята водили вокруг елки хоровод, играли в игры и читали стихи доброму волшебнику. Каждый маленький гость получил сладкий подарок и много искренних пожеланий здоровья и радости в Новом году.

Жаль, что веселиться под елкой можно лишь раз в году. Фото: Жигулевская ГЭС

Также в рамках акции сотрудники Жигулевской ГЭС, переодевшись в Деда Мороза и Снегурочку, отправились с поздравлениями к детям, которые в силу своих заболеваний не выходят из дома. Так они делают уже пять лет подряд. А перед самым Новым годом поздравления и подарки будут принимать ребята, попавшие в сложную жизненную ситуацию из реабилитационного центра «Гармония» г.о. Жигулевск.