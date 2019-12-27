2019-12-27T13:47:55+03:00
Общество

Подпольный бензин: кто наживается на бедах автомобилистов?

Незаконные нефтеврезки и контрафактное топливо бьют по экологии, экономике и кошельку автолюбителей
Лариса СТЕПАНОВА
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От качества топлива во многом зависит состояние автомобиляОт качества топлива во многом зависит состояние автомобиляФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Преступление и наказание

В декабре Самарский районный суд вынес очередной приговор нефтеврезчикам. Организованная преступная группа из семи человек – Кривенко, Трубников, Целых, Розаков, Одиноков, Холмамадов и Шалдыбин – занимались хищениями нефти через нелегальную врезку в магистральном трубопроводе Гурьев-Куйбышев в Волжском районе региона. Злоумышленников задержали в марте 2017 года сотрудники УФСБ России по Самарской области. В поселке Просвет была обнаружена целая подпольная нефтебаза – к ней был выведен отвод от криминальной врезки в нефтепровод. А еще оперативники нашли пять нефтевозов, под завязку заполненных ворованной нефтью – целых 138 тонн! Как установило следствие, незаконная врезка в нефтепровод работала почти полгода, и за это время отсюда выкачали 2,6 тысячи тонн нефти на общую сумму более 45 миллионов рублей. Кривенко и Трубников проведут в колонии строгого режима по 8 лет и должны выплатить в пользу государства по шесть миллионов. Остальные получили от 2,5 до 6 лет колонии общего режима.

Такие дела для Самарской области, к сожалению, не редкость. Наш нефтяной регион может похвастаться многолетними традициями добычи, переработки, транспортировки и, увы, хищений «черного золота». Месяц назад тот же суд вынес обвинительный приговор преступной группе Александра Черезова. Преступников задержали в момент подготовки к воровству «черного золота» на территории Красноармейского района, из них относительно серьезный срок в 8,5 лет лишения свободы получил лишь главарь банды, остальные отделались незначительными или вовсе условными сроками.

Скупой заплатит дважды

«Какое мне до этого дело?» - скажет иной читатель. Это все забота ФСБ, следователей - ну и еще, пожалуй, той компании, у которой воровали нефть. Но на самом деле ущерб от действий нефтеврезчиков может ощутить на себе практически каждый. В первую очередь – автомобилисты. Ведь похищенную нефть злоумышленники продают на такие же подпольные заводы, которые изготавливают контрафактное топливо без соблюдения ГОСТов. Какие добавки, присадки и канцерогены льют ради дешевизны в «черное золото» на формально несуществующих заводах – знает, наверное, лишь местный дежурный технолог. Расплачиваться за миллионные барыши преступников приходится владельцам авто, польстившимся на дешевый бензин на сомнительных заправках.

- Некачественный бензин может нанести серьезный ущерб автомобилю, - говорит председатель Самарского отделения Всероссийского общества автомобилистов Ольга Доронина. – Во-первых, с плохим бензином авто хуже работает, плохо набирает и держит обороты, троит, не заводится. А во-вторых, примеси оседают в двигателе, засоряют его и могут привести к полному выходу из строя, а это десятки тысяч рублей на ремонт. Поэтому, конечно, лучше не гнаться за дешевизной и заправляться в проверенных местах – дешевле выйдет!

Эксперты подчеркивают – воровство нефти и продажа фальсифицированного некачественного топлива бьет не только по кошельку автовладельцев, но и наносит серьезный ущерб экологии – при врезках о пролившемся «черном золоте» никто не печется, в результате нефть попадает в плодородную землю, в воду и может отравить все вокруг. Кроме того, это существенный урон для бюджета региона.

- В современном мире, с учетом не столь высоких доходов многих самарцев, посягательство на их имущество – это в своем роде посягательство и на гражданское общество, - уверен заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский. – Такие скандалы с нефтеврезками и серьезным уроном отрицательно сказываются на имидже региона.

Правда, пока выгода от производства «левого» бензина из ворованной нефти для преступников будет превышать наказание, всегда будут находиться желающие поживиться за чужой – и за наш с вами – счет. Этими желающими являются не только простые врезчики-исполнители. В топливный «бизнес» вписаны серьезные покровители, которые обросли нужными связями и сумели наладить прочные каналы сбыта ворованного топлива. Остается надежда, что несмотря на мощную коррупционную составляющую, правоохранители смогут остановить топливный криминал в регионе и тем самым предотвратить его негативные последствия для населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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