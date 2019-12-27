"Если в Самаре случится ЧП в метро, вызовут нас": к каким катастрофам готова горноспасательная элита МЧС

Четыре часа без воздуха в плотной связке с товарищами, если из-за пыли не видно собственных рук - работа в таких условиях не под силу обычным спасателям. Безопасность на рудниках, шахтах, пещерах, в строящемся метро, тоннелях и других подземных объектах находится в зоне ответственности специального подразделения МЧС - военизированных горно-спасательных отрядов (ВГСО).

За 40 лет существования службы они появились в 9 городах России. Самара - один из центральных. Здесь на улице Ново-Садовой, 307 находится штаб Приволжского ВГСО, в который входят два спасательных пункта: Самары и Нижнего Новгорода.

- Приволжский ВГСО обслуживает два объекта: строящееся метро Самары и Новокашпирскую шахту в Сызрани, где добывается горючий сланец и фосфориты, - рассказывает начальник аналитических лабораторий ВГСО Вера Петрова.

Даже опытные сотрудники постоянно проходят обучениеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С выработок пробы рудничного воздуха и пыли в нем попадают в самарскую лабораторию. Здесь специалисты проверяют все на соответствие нормам и проводят контроль параметров микроклимата. Некоторые исследования проводятся прямо на местах в шахтах и тоннелях при помощи переносных газоанализаторов. Современные приборы могут показать уровень в воздухе окиси углерода, водорода, кислорода, аммиака, хлора и метана.

- На производствах Водоканала мы проводили анализы на хлор, на шоколадной фабрике - на аммиак, - уточнила Вера Петрова. - Если на местах работает техника с двигателями внутреннего сгорания, то специалисты замеряют и окисла азота. В выработках, где проводятся горно-проходческие работы, мы отбираем пыль.

Ее не должно быть больше 4 мг на кубометр. Малейшее отклонение от нормы - и работы на производстве могут быть остановлены, пока не будут созданы комфортные . Это касается и концентрации вредных веществ и микроклимата: температуры на выработке, скорости потока воздуха, влажности и давления.

Оборудование, которое позволяет брать пробы воздуха и анализировать его составФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Про метро свое кино

Все эти экспресс-анализы проводятся как для профилактики ЧП, так и во время пожаров и задымлений. В Самаре, к счастью, они случаются не часто, но примеры были.

Летом 2018 году в камере съезда в районе метро "Алабинская" под улице Ново-Садовой загорелся трансформатор, было сильное задымление.

- Это по нашей части. Под землю можно только нам, так как есть специальное оборудование и подготовка. Мы туда поехали и часа за два-три потушили. Наши сотрудники даже сняли небольшой видеоролик, - рассказывает начальник горно-спасательной части МЧС Владимир Нестеров.

Это манекен, на котором спасатели тренируютсяФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Крупных катастроф в самарском метрополитене не было, только на большом экране в фильме "Метро". Снимали его именно в Самаре.

- Нас к съемкам никак не привлекали. Зачем, это же кино. К тому же мы работаем на строящемся метро, раз в год на объектах проводим учебные тревоги. Но если рухнет действующее, то нас обязательно вызовут, как и всех сотрудников МЧС, - говорит Владимир Нестеров.

Командой спасатели из разных подразделений работают в горах.

- Недавно разыскивали шестерых человек в наших Сокских штольнях. Они просто заблудились. В вот в 1999 году там была трагедия. Задохнулись четверо студентов. Пытались развести огонь в пещере, а в замкнутом пространстве даже одна головешка горящая может быть смертельна. Воздуха там не остается. Погиби и трое частных спасателей, которые поспешил им на помощь без нужного оборудования, респираторов и кислорода.

К слову, это оборудование позволяет спасателям находится под землей и в других условиях, где невозможно дышать, свыше 4-х часов.

Гидравлическое оборудование, которое позволяет спасти людей из-под заваловФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В плотной связке

Работать горно-спасательному отряду МЧС приходится в разных условиях. Спасти людей - одна задача, вторая сберечь товарищей.

- Работаем в связке. Особенно в условиях задымления или при высокой концентрации пыли в воздухе. Идем друг за другом. Если тоннель или шахта широкие, то по диагонали. И все обязательно следят друг за другом, - делится подробностями работы Владимир Нестеров. - Опасность представляют как правило внешние факторы, так как оборудование мы все проверяем и тестируем постоянно.

Самарское подразделение оснащено и спецавтомобилями и мобильными реанимационными наборами, так что в критических ситуация могут сразу оказать медицинскую помощь на месте, до приезда врачей.

Баллоны перед выездом нужно проверить и заправитьФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Не женское дело

Спецподготовка - результат постоянных тренировок. Но и к ним допустят не каждого.

Ни разу за всю историю ВГСО в нем не было женщин, да, и работа это больше мужская: попробуй подними гидравлический инструмент, который весит десятки килограммов. Никакой дискриминации, в горно-спасательный отряд МЧС может попасть и не каждый мужчина.

На службу принимаются только люди с опытом работы в горной промышленности от двух лет, или с соответствующим высшим образованием.

Сейчас в самарском подразделении работают 25 человек - специалисты на вес золота.