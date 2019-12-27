Терминатор по-русски: почему стоит начать новогодние каникулы с просмотра фильма "Вторжение" в IMAX в Самаре

1 января на экраны выходит продолжение отечественного блокбастера «Притяжение». «Вторжение» - премьера одна из самых ожидаемых в сезоне. Корреспондент «КП-Самара» одной из первых посмотрела новый фильм и убедилась: фильм оправдает ожидания зрителя как в плане сюжета, так и исполнения. И хотя увидеть новинку можно будет и в 2D, и в 3D формате, но есть целый ряд причин, по которым вам точно понравится смотреть «Вторжение» в IMAX в кинотеатре КИНОМАКС в молле Аврора.

Фото: www.kinopoisk.ru

Сопереживать приключениям Юли и Хэкона

В IMAX зритель перестает быть безучастным наблюдателем, а становится полноценным участником событий. Ставшая классической после «Терминатора» история противостояния человека и компьютерных технологий во «Вторжении» выходит на новый уровень. Сюжет продолжает историю генеральской дочки Юли Лебедевой (Ирина Старшенбаум). После контакта с инопланетным разумом она – что достаточно банально - становится подопытным кроликом для секретных военных лабораторий, и находится под неусыпным наблюдением. Там же, в лабораториях, заключен ее экс-бойфренд, обладатель инопланетного экзоскелета Артем (Александр Петров), который пережил инсульт, оброс и выглядит эдаким неандертальцем – диким и свирепым.

Устав от постоянной опеки военных, Юля упрашивает отца, генерала Валентина Лебедева (Олег Меньшиков) отпустить ее развеяться под присмотром адъютанта Ивана. Естественно, именно в этот момент ее находит вернувшийся на Землю инопланетянин Хэкон-Харитон (Риналь Мухаметов). Он крадет девушку с помощью своего корабля-Сола, легко получившего доступ к цифровым сервисам Земли. Но спустя всего несколько часов сам Сол становится жертвой Ра – «материнского» корабля цивилизации Хэкона с искусственным интеллектом. Его главной целью становится смерть Юли, так как согласно математическим расчетам именно она и ее обретенные после контакта с инопланетным разумом способности представляют наибольшую опасность. При этом Ра может манипулировать всеми цифровыми системами человечества, получив контроль и над телефонными переговорами, и над действиями всех электронных систем.

Фото: www.kinopoisk.ru

Побороться с искусственным интеллектом

Во «Вторжении» есть на что посмотреть – фильм отлично снят. Радует внимание к деталям - а фирменная технология IMAX Digital Re-Mastering повышает качество изображения и позволяет рассмотреть все до мельчайших подробностей. Сверхоригинальностью идей как таковых «Вторжение», конечно, не отличается. Но этот добротный и качественный блокбастер поднимает многие важные и актуальные темы. К извечному противостоянию добра и зла, долга и чувств, добавляется актуальное веяние времени – угроза, исходящая от искусственного интеллекта. И фильм действительно заставляет задуматься - насколько сильно эти технологии проникли в обыденную жизнь и способны контролировать наши действия. Автомобиль с ИИ, взбунтовавшийся против водителя-человека, звонки на мобильные от близких с измененными сообщениями, ложные команды группе захвата и боевым вертолетам, контроль над интернетом и над телевидением – фильм наглядно демонстрирует очевидные истины: человечество сегодня действительно все сильнее зависит от цифровых технологий и искусственного интеллекта. А массам с помощью мобильников и интернета легко внушить что угодно. Но у человечества есть чем ответить. В ход идут проводные телефоны, телевизионные технологии доцифровой эпохи, фельдъегерская служба, а на улицы с вертолетов раскидывают экстренный бумажный выпуск «Комсомольской правды», в котором единственном содержится достоверная информация. Выглядит вполне логично и, самое страшное – реалистично.

Фото: www.kinopoisk.ru

Выжить в Большом потопе

Отдельно стоит сказать о великолепных сценах разрушений и катаклизмов. Снято и нарисовано действительно на уровне, у зрителя создается полное ощущение реальности и сопричастности, особенно если смотреть в кинотеатрах IMAX. Мощный цифровой звук IMAX обеспечивает эффект присутствия и калибруется с помощью лазерного выравнивания. А цифровые проекционные системы позволяют полностью погрузиться в происходящее. Сцена борьбы вертолета и человека в инопланетном экзоскелете между московских небоскребов, погоня за подводной капсулой над Москвой-рекой и, конечно, финальный глобальный катаклизм с потопом и огромным водяным куполом – все в фильме выполнено качественно и профессионально.

На этом фоне лирическая линия любви Юли и Хэкона несколько теряется, но все равно в результате остается главной движущей силой сюжета. Ну а главную мысль фильма выразил герой Олега Меньшикова в обращении к москвичам в момент, когда на них обрушилась вся мощь инопланетного катаклизма: «Помогите тому, кто слабее, слушайте свое сердце. Не забывайте, что вы – люди, и оставайтесь ими».

В целом «Вторжение» производит сильное впечатление – крепкий внятный сюжет, хорошая игра актеров, отлично выполненные сцены глобальной катастрофы. Сходить на фильм в IMAX однозначно стоит - не пожалеете.