Ей пришлось учиться жить заново: в Самаре «заботливые» хозяева предали собаку с эпилепсией

В Новый год все ждут чудес. Вот и Тина из приюта «Хати» грустно смотрит на дверь и ждет. Она почти смирилась с тем, что ее бросили любимые хозяева, она борется с болезнью и верит, что ее обязательно заберут из шумного помещения домой.

Что такое приют Тина узнала в 2015 году, тогда ей было всего три недели. Она и еще 8 щенков попали в руки службы отлова. Тогда она тряслась от страха и чувствовала, что до утра может не дожить. Но случилось чудо, щенков спасли от уничтожения и забрали в приют.

- Чтобы уберечь малышей от вирусов, их поселили в домике кошек. Детство Тины прошло в играх с хвостатыми, - рассказывают сотрудники приюта «Хати» Татьяна Чернышева.

Такое соседство очень сказалось на характере Тина. Она выросла очень дружелюбной и ласковой.

- Когда девочка подросла и окрепла, ей удалось найти семью, как и всем её братьям и сёстрам. Три года собачка прожила в тёплой квартире, но в феврале 2019 года с Тиной случилась беда - она заболела эпилепсией и была возвращена в приют, - с грустью рассказывает Татьяна.

Такой Тина стала сейчас

Около двух недель врачи боролись за жизнь Тины. Даже опытные волонтеры приюта отмечают, что приступы у собаки были страшными, а когда она пришла в себя, долго ничего не могла понять.

- В ее испуганных глазах были вопросы: «Где её семья, где любимый диван, почему холодно и вокруг так много собак?» Ей пришлось учиться жить заново, - отмечает Татьяна. - МРТ показало, что патологии головного мозга у Тиночки нет, ей удалось подобрать нужные препараты и полностью остановить судороги. Два раза в день ей приходится принимать таблетки.

Но в остальном Тина совершенно обычная, ласковая собака. Сейчас ее просто необходимы заботливая, любящая семья и регулярный прием лекарств.

- Если наша Тиночка попадет в заботливые руки она будет жить и дарить радость близким. Конечно, просто не будет, могут случаться обострения, и здесь главное - спокойная обстановка. В приюте таких условий нет. Жизнь бурлит - кого-то привозят, кого-то забирают, много людей, ещё больше животных. На каждый шорох - многоголосый лай. Тине тяжело, - вздыхает Татьяна. - Собачка очень ласковая, тянется к людям, любит стоять, обняв человека лапками, обожает прогулки, дружит с кошками.

Тина привита, стерилизована, обучена хорошим манерам и так верит в новогоднее чудо.

Познакомиться с малышкой можно позвонив по телефону 89277679267, 9721313.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/753142" frameborder="0"></iframe> Самарский приют для бездомных собак "Хати".

Справка КП:

Помочь приюту "Хати" можно несколькими способами:

- перевод на счет: Самарский Региональный благотворительный общественный фонд «Приют для бродячих собак Хати» ИНН 6319142040, КПП 631901001 Р/с 40703810254400002403 в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК 043601607, К/с 30101810200000000607 - Перевод на карту Сбербанка: 4276540029449166 Борисенко Елена Александровна - «Голодный телефон» Билайн: 89608177646

- QIWI кошелек: 89608177646 - Яндекс кошелёк: 410011552115483 - PayPal: hati-samara@yandex.ru

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