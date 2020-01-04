2020-01-04T11:51:11+03:00
Дом. Семья

С голода не умрем: крыс Джим из Самарского зоопарка рассказал, каким будет 2020 год

Осторожный грызун долго не решался, но все же сделал свой выбор
Евгения ВАСИНА
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Крысы - умные и осторожные созданияКрысы - умные и осторожные созданияФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Белая крыса торопливо умывается в своей норке и готовится принять бразды правления от земляной свиньи. По восточному календарю 2020 год - время царствования белой металлической крысы, начало нового двенадцатилетнего астрологического курса. Считается, что от того, как начнется цикл будет зависеть стратегия развития всей цивилизации.

Так чего ждать от белой металлической крысы и 2020 года в целом?

Интеллект и интуиция

В китайском гороскопе крыса считается самым уважаемым знаком. Ее почитают за высокий интеллект и хорошо развитую интуицию, хитрый грызун легко справляется с любыми проблемами. Крыса хороший тактик и стратег.

- Крысы домовитые, хорошие семьянины. Берут на вскармливание даже чужих детенышей, в отличие от мышей, - отмечает сотрудник Самарского зоопарка Александр Маряшин. - Крысы во многом похожи на людей. У каждой свой характер. Крыса может быть спокойной и добродушной, а может быть и очень агрессивной.

Ждем от нового года только лучшего Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Ждем от нового года только лучшегоФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Узнать, каким же будет 2020 год мы решили у крыса Джима.

- Крыс Джим смешанной породы. Его родители золотая крыса и обычная лабораторная. Джим альбинос. Глаза крыса красного цвета, а точнее совершенно прозрачные, красный цвет дают кровяные сосуды в глазах. Характер у него покладистый, он участвует в нашей акции “Погладь меня”, с удовольствием общается с людьми, - рассказывает Александр Маряшин.

Сейчас белоснежному крысы с золотыми полосками на спине полтора года. Обычно крысы живут 2-3 года. Так что Джим достаточно мудр, чтобы предсказать, каким будет год, и достаточно молод, чтобы подойти к этому процессу с радостью.

Выбираем, не сомневаемся

Перед осторожным крысом разложили: банан - символ плодородия, куриное мясо - как символ достатка, яблоко - символ богатого урожая и морковь - как символ ярких праздников. Крыс смутился, осмотрелся, проверил, как наряжена праздничная елка в зоопарке. Немного засомневался. А затем гордо подошел к яблоку и царственно поставил на него лапу.

Джим сделал свой выбор Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Джим сделал свой выборФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Ну, значит год будет урожайным! - выдохнули участники голосования, а Джим продолжил изучать новогоднюю обстановку в зоопарке. – Получается, в этом году самое время вспомнить про дачу. У крыс хорошая интуиция, чай, не подведет. Прав Джим или нет, узнаем через год. Напомним, в прошлом году свин Боб предсказал Самарской области лидерство. И по многим направления так и случилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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