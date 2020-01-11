Все могло взлететь на воздух: из-за найденных на месте пожара в Самаре газовых баллонов и возможной взрывчатки эвакуировали несколько домов

Утро субботы, 11 января, выдалось для жителей Плотничного переулка в Самаре беспокойным. Многие проснулись от запаха гари, другие же — от звука сирен пожарных машин. Дело в том, что около 7 часов утра там заполыхал дом № 7, рассчитанный на три семьи. К счастью, хозяева успели быстро выбежать на улицу и не пострадали. Но пожар этот еще успел преподнести местным жителям несколько сюрпризов.

Пламя и густой столб дыма были видны издалекаФото: Соцсети

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 7:34. Огонь охватил одноэтажный частный дом и надворные постройки на площади 250 квадратных метров. Был присвоен ранг Пожар № 2, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Локализовали возгорание пожарные в 8:39, с открытым горением справились в 9:15, а полностью ликвидировали пожар в 9:46. На месте работали 76 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС России 58 человек и 16 единиц техники. Сотрудники экстренных служб приступили к разбору завалов и вот тут их ждала неожиданная находка. На месте пожара они обнаружили предметы, похожие на взрывчатку. Опасаясь взрыва, они решили срочно эвакуировать жителей соседних домов. Пожарные помогли выбраться на безопасное расстояние 23 людям, в том числе 7 детям. Малышей они сами несли на руках.

При разборе завалов сотрудники МЧС наткнулись на газовые баллоны и похожие на взрывчатку предметыФото: ГУ МЧС России по Самарской области

На место вывали сотрудников правоохранительных органов. Как сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, пока точной информации о подозрительной находке нет. Проводится проверка.

К слову, переполох среди экстренных служб вызвали не только эти предметы. При разборе завалов пожарные нашли еще и 11 баллонов, два из которых были кислородные, а остальные девять — пропановые. Специалисты «обезвредили» их. После завершения необходимых на месте пожара работ людям разрешили вернуться в свои дома.

Пожарные эвакуировали из соседних домов 23 человека, в том числе 7 детейФото: ГУ МЧС России по Самарской области

- Пожар начался в 7 часов, но меня здесь не было. Я приехал через три часа после начала пожара. Никто не пострадал. Только курица соседская сгорела. Утром ее похоронил, а теперь убираю последствия пожара. Из-за чего все началось, вообще без понятия, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» владелец дома Станислав Маркелов.

Дом остался без крыши, частично обгорели и стеныФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как отмечают в региональном ГУ МЧС, в результате произошедшего никто не пострадал и не погиб. Что послужило причиной пожара, предстоит установить специалистам. По предварительным данным, возгорание началось не с дома, а со стороны надворных построек.

Сейчас на месте дома в Плотничном переулке сплошные завалы из обгоревших вещейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

От огня пострадали несколько гаражейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из гаражей полностью выгорел автомобильФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/754053" frameborder="0"></iframe> Пожар в Плотничном переулке в Самаре 11.01.2020.

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