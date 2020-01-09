Новый налог, дорогой капремонт и подросшие пенсии: что изменилось для жителей Самарской области с 1 января 2020 года

В новый год с новыми платежами. С 1 января 2020 года в Самарской области начали действовать новые правила и законы, многие из которых предполагают дополнительные виды расходов для горожан. Есть, правда, и хорошие новости, но не для всех. "КП-Самара" разобралась, с какими новшествами Самарская область входит в 2020 год и что могли пропустить жители региона за долгие новогодние каникулы.

Новый налог и повышенные пенсии

С 1 января 2020 года в Самарской области официально ввели особый режим для самозанятых граждан. Теперь все жители региона, которые работают на себя и хотят выйти из тени, могут сделать это официально. КП-Самара уже подробно писала, что и как нужно сделать, чтобы государство согласилось ежемесячно принимать отчисления от ваших доходов. Платить придется от 4 до 6% в с выручки. Весь учет ведется в мобильном приложении.

Зато социально незащищенные группы населения будут получать больше денег. Социальные выплаты проиндексировали и теперь тем, кто родил или усыновил первого ребенка, дадут не 10181 рубль, а 10714 рублей. А за третьего и каждого последующего малыша доплатят 10868 рублей. Ветеранам труда Самарской области будут платить 694, 966, 1108 и 1249 рублей соответственно, в зависимости от наличия одного из званий или знаков отличия : трудовой стаж 40 и 35 лет для мужчин и женщин или почетная грамота Куйбышевского обкома, облисполкома, "Материнская доблесть ","За труд во благо земли Самарской" или"За заслуги в законотворчестве", "За заслуги перед Самарской областью" или "Почетный гражданин".

Чуть больше станут платить работающим пенсионерам, которые получают пенсию не больше 13500 рублей: им достанется от 694 до 1249 рублей.

Капремонт ты мой дорогой

С 1 января 2020 года в Самарской области выросли минимальные взносы за капремонт. Жители 2,3,4 и 5-этажек заплатят 6,28 рублей с кв.м., а обитателям высоток придется выложить 7,22 рубля с кв.м. В минЖКХ уже отметили, что самарцы и так долгое время платили меньше, чем соседи. Например, в среднем ПФО этот платеж составляет 6,9 рублей за кв.м. А ведь у Фонда капремонта огромные долги, например, за фасады, которые организация делала к ЧМ 2018. И рассчитываться с ними все равно придется. Врио министра ЖКХ Самарской области Михаил Татаринев, успокаивая граждан, особенно подчеркнул, что взносы сейчас все равно слишком низкие и Фонду приходится буквально выживать. Ну а людям слишком сложно не будет: В целом владельцу, например, двухкомнатной квартиры в 54 кв.м. придется выложить всего-то на 38 рублей больше, правда, каждый месяц.

Пока что цифры вырастут в квитанциях за капремонтФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одна неприятная новость: с 1 января выросли цены на билеты в общественном транспорте. Теперь при оплате картой снимают 29 рублей, а вот поездка за наличный расчет обойдется в 32 рубля. Выросли цены также в некоторых маршрутках. Например, жители рассказали, что появилось новое "меню" поездок в частном автобусе до Новокуйбышевска. Пока же в маршрутках по городу проезд по-прежнему стоит 35 рублей, но горожане опасаются, что это ненадолго.

Родила? Держи подарок

Первые мамы, которые произвели детей на свет уже с 1 января 2020 года, уже получили свои подарки от правительства. "Подарок новорожденному" получит каждая роженица в наступившем году. Всего в подарочном наборе около 20 предметов, их стоимость 10 тыс. рублей. Все товары Самарского производства. Сложены они в оригинальную коробку на колесиках, в которой потом можно, например, хранить игрушки.

А вот собаковладельцам придется несладко. Городские власти решили наконец-то призвать их к порядку. Убирать фекалии за своим питомцев на прогулке с января - священная обязанность. Также в постановлении прописано, что держать животное на прогулке нужно на поводке, на собаку нужно надеть намордник. За нарушение оштрафуют, правда, пока в постановлении размеры штрафов не прописаны.