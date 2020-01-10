Брокер Admiral Markets расширил возможности для трейдинга по азиатско-тихоокеанскому сегменту

Теперь трейдеры могут совершать спекулятивные сделки с акциями компаний, представляющих Азиатско-Тихоокеанский регион. Огромный интерес вызывает купля-продажа ADR влиятельных китайских компаний, а также торговля CFD-контрактами на эти ADR. Именно этими инструментами пополнился ассортимент торгуемых активов, представленный брокером Admiral Markets.

Какие активы относятся к инструментам Азиатско-Тихоокеанского сегмента?

В настоящее время торгуемые активы, относящиеся к Азиатско-Тихоокеанскому сегменту глобального фондового рынка, представлены такими группами финансовых инструментов:

1. Ценные бумаги крупнейших австралийских предприятий и CFD-контракты на акции компаний-эмитентов из Австралии, учтенных в фондовом индексе данного региона (ASX 200). Речь идет о соответствующих финансовых инструментах, выпущенных по состоянию на 14 октября 2019 года.

2. Ценные бумаги, котируемые на фондовой бирже в Токио. Количество таких бумаг – порядка 200 наименований. Рассматриваются инструменты, которые были эмитированы по состоянию на 21.10.2019.

3. Свыше 100 ADR от компаний-эмитентов из Китая. Принимаются во внимание те активы, которые пользуются популярностью на американских биржах NASDAQ и NYSE.

Трейдеры Admiral Markets могут пользоваться вышеперечисленными финансовыми инструментами с конца октября 2019 года. Данные активы уже доступны большинству клиентов Admiral Markets, работающих на торговых счетах всех известных типов (Admiral.MT5, Admiral.Invest).

ADR как финансовый инструмент: что он означает

Популярное сокращение ADR расшифровывается как American Depositary Receipts. Дословный перевод – Американские депозитарные расписки. Надо отметить, что многие банки из США активно выпускают такие ценные бумаги. Как торгуемые активы фондового рынка, ADR относятся к производным финансовым инструментам. Они предназначены для официального подтверждения прав владения, действующих в отношении ценных бумаг, выпущенных неамериканскими (зарубежными) эмитентами. Их можно купить или продать через самые разные биржевые площадки США, в том числе вышеупомянутые NASDAQ и NYSE.

До завершения восьмидесятых годов 20 столетия большая часть ADR выпускалась преимущественно для крупнейших компаний, представляющих экономически развитые державы (например, Великобританию, Австралию, Японию). К началу девяностых годов минувшего 20 века популярность ADR переместилась в сегмент развивающихся стран – их стали выпускать для Чили, Мексики, Китая и прочих государств данного сектора.

Какие ADR и CFD свободно используются трейдерами Admiral Markets?

Как уже упоминалось ранее, брокерская компания Admiral Markets регулярно работает над расширением линейки торгуемых инструментов для своих клиентов-трейдеров. Если говорить об ADR китайских эмитентов и CFD на подобные расписки, то можно констатировать, что перечень таких активов у рассматриваемого брокера уже превысил 100 наименований. При этом данный список ежемесячно пополняется новыми позициями.

Наиболее востребованными позициями этого перечня считаются ADR следующих компаний-эмитентов:

- Alibaba Inc.

- TencentMusicEntertainment Group.

- VipshopHoldings Ltd.

- NIO Inc.

- Pinduoduo Inc.

- JD.com Inc.

- Qudian Inc.

- Baidu Inc.

- Ctrip.com International Ltd.

- iQIYI Inc.

Представленный выше список включает самые популярные ценные бумаги (ADR), относящиеся к компаниям-эмитентам из Китая. Однако его можно продолжить и другими подобными активами, также представляющими Азиатско-Тихоокеанский сегмент рынка акций.

Если говорить о контрактах на разницу (CFD), заключаемых по ценным бумагам компаний Азиатско-Тихоокеанского региона, Admiral Markets предлагает трейдерам CFD следующих разновидностей:

- CFD-контракты на акции австралийских эмитентов. Количество наименований – 157.

- CFD-контракты на акции японских эмитентов. Количество доступных позиций – 196.

- CFD-контракты на ADR китайских компаний-эмитентов. Количество торгуемых инструментов – 48.

Условия трейдинга для клиентов в сегменте ADR (CFD)

Если клиент Admiral Markets совершает сделки по ADR (CFD) на торговом счете Admiral.MT5, ему предоставляются такие условия работы:

- Необходимый объем торгового депозита – минимум 200 USD.

- Трейдинг осуществляется через MetaTrader5 (MT5) – многофункциональную и наиболее известную платформу для онлайн-торговли финансовыми активами.

- Незначительный уровень транзакционных издержек пользователя. Величина стандартного спреда – минимум 0,6 пункта. Минимальный размер комиссии, взимаемой с трейдера в расчете на одну торгуемую акцию, составляет 0,01 USD.

Помимо этого, трейдеры могут свободно пользоваться рыночной аналитикой от Premium Analytics – новейшего онлайн-портала, разработанного и внедренного брокерской компанией Admiral Markets.

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